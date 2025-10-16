Perú

Retiro de AFP en Prima: Link dedicado para el registro de solicitudes desde hoy 21 de octubre

Prima AFP ha informado que no activarán opción para el retiro en su agencia virtual, como otras administradoras, sino que, todos suas afiliados recibirán un correo oficial con el link para el registro de su solicitud

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Prima AFP mandará a los
Prima AFP mandará a los afiliados un link para que puedan registrar sus solicitudes de retiro AFP de hasta 4 UIT, pero será el mismo martes 21 de octubre. - Crédito Prima AFP

El retiro AFP empieza desde hoy, martes 21 de octubre. A las 9:00 horas se activarán todas las plataformas y las opciones en las agencias virtuales de las empresas administradoras de pensiones para hacer el registro de la solicitud por las 4 UIT (S/21.400), pero en el caso de los afiliados a Prima AFP, estos recibirán un correo electrónico oficial con el link para registrar la solicitud

Así que, mientras Profuturo AFP y AFP Integra revelaron que este retiro se hará por su agencia virtual, AFP Habitat dedicará una plataforma con link para hacer este pedido. En comunicaciones de Prima AFP a Infobae Perú, esta reveló que también implementarán una plataforma, cuyo enlace oficial se publicará y enviará a afiliados el mismo martes 21 de octubre.

Prima AFP comunicará el 21 de octubre, en todos sus canales oficiales, el link que se destinará para el ingreso de solicitudes de retiro. Este proceso no se realizará en la agencia virtual ni a través de la página web”, aclaró.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Prima enviará link a afiliados

Prima AFP aclaró que ellos también habilitarán una plataforma para que sus afiliados puedan hacer el registro de las solicitudes de AFP. La otra AFP que también hará esto es Habitat.

Así, si bien algunas AFP activarán una opción en su agencia virtual para registrar la solicitud de las 4 UIT por medio de la web y el aplicativo que se suele usar para revisar los fondos en los estados de cuentas, Prima AFP enviará el enlace oficial para que sus afiliados puedan registrar sus solicitudes.

“Recuerda: El 21 de octubre inicia el proceso oficial . Si eres afiliado Prima AFP, recibirás un correo oficial con el link para registrar tu solicitud. revisa siempre el remitente del correo. Debe provenir de una dirección verificada como @prima.com.pe. No ingreses a links o mensajes sospechosos”, informan.

Respuesta oficial de AFP Prima
Respuesta oficial de AFP Prima sobre el uso del DNI vencido durante el registro de solicitudes para el retiro de fondos.

Asimismo sugieren otra consideraciones para que sus afiliados protegan su dinero frente a posibles ‘estafadores’:

  • No compartas tus claves bancarias. Para la solicitud del retiro, no se solicita esta informacion. Si algo no te suena bien, detente y verifica.
  • No creas en mensajes “urgentes”. Los estafadores te apuran para que actúes sin pensar. Fijate en los pequeños detalles. Errores en el nombre, logo o dirección web son señales de alerta.

Retiro AFP según Prima

Esto es lo esencial que informa Prima AFP sobre el retiro que empezará el próximo martes 21 de octubre:

  • Podrás retirar hasta 4 UIT
  • La solicitud es 100% virtual
  • Pronto te informaremos donde registrar tu solicitud
Apunta la fecha del cronograma
Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

Asímismo, reveló que los desembolsos tendrán estas características:

  1. En cuotas de hasta 1 UIT cada mes.
  2. El primer pago llegará máximo 30 días después de tu solicitud.
  3. Si quieres parar tu retiro, puedes hacerlo antes del siguiente desembolso.

Asimismo, como se sabe, al momento de hacer la solicitud, necesitarás tres datos: tu DNI para ingresar con tu número y revisar alguna otra información (no importa si está vencido), tu clave web de tu AFP y el número de cuenta bancaria a donde quieres que hagan los depósitos. Esta cuenta bancaria deberá ser en alguna de las entidades autorizadas. Si no tienes cuenta en estas, deberás crearte una:

  • BCP
  • BBVA
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banbif
  • Banco de Comercio
  • Banco GNB
  • Caja Huancayo
  • Caja Sullana
  • Banco Falabella
  • Banco Ripley
  • Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad dispinible en la localidad).

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025Prima AFPperu-economia

Más Noticias

Retiro de AFP en Profuturo: Así se hará la solicitud paso a paso en la agencia virtual, hoy 21 de octubre

Profuturo AFP ya reveló cómo será el proceso por el cual sus afiliados podrán pedir hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones.

Retiro de AFP en Profuturo:

Deudas bancarias tienen “fecha de vencimiento”, según el Código Civil de Perú: ¿en cuántos años prescriben?

Aunque la deuda prescriba legalmente, los antecedentes permanecen en las centrales de riesgo como Infocorp, lo que limita el acceso a nuevos créditos

Deudas bancarias tienen “fecha de

El contundente voto de la presidenta del TC en contra de la anulación del caso Cócteles

Luz Pacheco Zerga, presidenta del Tribunal Constitucional, se apartó de la decisión que anuló el proceso penal contra Keiko Fujimori por lavado de activos

El contundente voto de la

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

La actriz continúa con sus planes de casarse con su pareja tras nuevo diagnóstico de cáncer, Sergio Coloma. Magaly Medina expresó su apoyo a la artista y destacó su espíritu optimista y valiente frente a la enfermedad

Natalia Salas sigue firme con

Melanie Martínez reveló el conflicto que alejó a la hija de Christian Domínguez: “¿Cuándo voy a ser tu prioridad?”

La madre de familia rompe el silencio y revela detalles del quiebre entre padre e hija. La joven habría explotado emocionalmente tras sentirse ignorada y no priorizada por el cantante

Melanie Martínez reveló el conflicto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El contundente voto de la

El contundente voto de la presidenta del TC en contra de la anulación del caso Cócteles

Rafael López Aliaga en problemas por caso Panama Papers: PJ amplía a 24 meses investigación preparatoria contra líder de Renovación Popular

JNJ inicia trámite para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras una semana de la orden judicial

Padre de músico abatido en protesta enfrenta a Fernando Rospigliosi y exige que se retracte: “Mi hijo no es terruco”

Ollanta Humala confía que será liberado gracias a fallo a favor de Fuerza Popular: “Será jurídicamente imposible que el PJ mantenga nuestro caso”

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas sigue firme con

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

Melanie Martínez reveló el conflicto que alejó a la hija de Christian Domínguez: “¿Cuándo voy a ser tu prioridad?”

Melissa Klug confirma crisis con Jesús Barco tras imágenes de día de piscina con amigas: “Si no se resuelve, ni modo”

Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo al verlo junto a Maju y decir que audios fueron manipulados: “Saco grabación y quedas peor”

‘Prima’ de Josimar confirma embarazo de mellizos y que el cantante pidió prueba de ADN: “Me va a ayudar”

DEPORTES

Golazo de Juan Lucumí dejando

Golazo de Juan Lucumí dejando en el suelo a Williams Riveros a pura velocidad en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Sport Boys atisba a Christian Cueva pensando en la Liga 1 2026: “¿A qué peruano no le gusta su juego? Eso será una evaluación"

La FPV retrocede y reprograma el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 permitiendo desarrollo de la Noche Blanquiazul

José Rivera marcó agónico gol del triunfo en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Gol de Martín Pérez Guedes con gran definición en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025