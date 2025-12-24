Retiro de AFP en Navidad: ¿Qué afiliados reciben su primera UIT hasta este 26 de diciembre?

El cronograma de AFP se ha publicado, pero también esto revela las fechas de desembolsos para cada UIT. - Crédito Infobae Perú

No todos los afiliados han recibido aún su primera UIT de sus fondos de AFP. Como se sabe, gracias a la Ley del retiro AFP desde el martes 21 de octubre los trabajadores que aportan (y todo el que tenga una cuenta AFP) al Sistema Privado de Pensiones (SPP) han enviado sus solicitudes para sacar hasta 4 UIT (S/21.400 en 2025, y S/22.000 en 2026) de sus fondos.

Si bien ya todos los afiliados pudieron haber accedido a su retiro de AFP, dado los que solicitaron en las primeras fechas ya recibieron el monto, los que registraron su pedido luego aún pueden seguir esperando. Estos son los afiliados, según el último dígito de su DNI, que cobrarán máximo hasta esta semana y hasta fin de año.

Afiliados con 2 como último dígito DNI , si solicitaron el 24 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 24 de diciembre de 2025

Afiliados con 3 como último dígito DNI , si solicitaron el 25 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 25 de diciembre de 2025, antes de Navidad

Afiliados con 4 al final de su DNI y solicitaron el 26 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 26 de diciembre de 2025

Afiliados con 5 al final de su DNI y solicitaron el 27 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 27 de diciembre de 2025

Afiliados con 6 al final de su DNI y solicitaron el 28 de noviembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 28 de diciembre de 2025

Afiliados con 7 al final de su DNI y solicitaron el 1 de diciembre de 2025 recibirán su primera UIT máximo el 31 de diciembre de 2025.

Dar seguimiento al pedido de AFP

Luego de hacer el pedido, uno puede hacerle seguimiento a su solicitud y ver el estado de esta, donde se le informa si ha sido aceptada y en qué parte va del proceso. Aunque, administradoras como Habitat señalan que esto se podrá ver en máximo 48 horas hábiles (dos días) luego de hacer el registro. Así podrás revisarlo:

AFP Integra . Se debe poner hacer clic en " ¿Cómo va mi solicitud de retiro? “: Link para revisar el estado del retiro en. Se debe poner hacer clic en "“: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

AFP Habitat : www.afphabitat-seguimientoretiro.pe Link para hacer seguimiento en

Profuturo AFP : enlace. Link para hacer seguimiento del estado de la solicitud de registro en

Prima AFP, entrar en Ver estado de solicitud: https://retiro.prima.com.pe/. Link para dar seguimiento en, entrar en

En diciembre ya todos los afiliados podrían haber recibido su primera UIT.

Retiro AFP cambiará en 2026

Como se sabe, el retiro de AFP cambiará en 2026. Según la norma legal publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia la nueva UIT, de S/5.500, que subió en S/150 con respecto a la de 2025, de S/5.350. Con esto, no solo cambia el monto de retiro AFP, sino también cada UIT recibida.

En 2025, el monto máximo de retiro AFP es de 4 UIT, de S/21.400. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsa máximo S/5.350 (1 UIT) a cada afiliado

En 2026, sin embargo, el monto máximo de retiro AFP será de S/22.000. Así, cada 30 días luego de la solicitud de retiro se desembolsará máximo S/5.500 (1 UIT) a cada afiliado.

Así, se debe recordar que el jueves 1 de enero no se podrá solicitar el retiro de AFP dado que es feriado. Es a partir del viernes 2 de enero que los afiliados que aún no hayan solicitado hasta 4 UIT de sus fondos podrán pedir el nuevo monto de S/22.000.

Todos los detalles sobre el retiro de AFP:

Segunda UIT se paga en diciembre

Como se sabe, estos últimos días también se está haciendo el desembolso de la segunda UIT para los afiliados que aún no reciben la totalidad de su monto pedido por retiro de AFP (hasta S/21.400).

En este caso, se trata de estos afiliados:

Documento termina en letra u otro y pidió el martes 21 de octubre, recibió máximo el sábado 20 de diciembre su segunda UIT

DNI termina en 0 y pidió el miércoles 22 de octubre, recibió máximo el domingo 21 de diciembre de 2025

DNI termina en 0 y pidió el jueves 23 de octubre, recibió máximo el lunes 22 de diciembre

DNI termina en 1 y pidió el viernes 24 de octubre, recibió máximo el martes 23 de diciembre

DNI termina en 1 y pidió el lunes 27 de octubre, recibe máximo el viernes 26 de diciembre

DNI termina en 2 y pidió el martes 28 de octubre, recibe máximo el viernes 26 de diciembre (fecha final oficla es el sábado 27 de diciembre, pero no es día hábil).

DNI termina en 2 y pidió el miércoles 29 de octubre, recibe máximo viernes 26 de diciembre (fecha final oficla es el domingo 28 de diciembre, pero no es día hábil)

DNI termina en 3 y pidió el jueves 30 de octubre, recibe máximo el lunes 29 de diciembre

DNI termina en 3 y pidió el viernes 31 de octubre, recibe máximo el martes 30 de diciembre.