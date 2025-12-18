JNE oficializa primarias de Renovación Popular: López Aliaga sigue en carrera en medio de cuestionamientos del proceso interno

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó las elecciones primarias del Renovación Popular. El partido de López Aliaga continúa en contienda. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente los resultados de las elecciones primarias de Renovación Popular con miras a las Elecciones Generales 2026, luego de aprobar el cómputo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión se produce en un contexto marcado por cuestionamientos a la democracia interna del partido liderado por Rafael López Aliaga, aunque sin que estos prosperaran.

La proclamación fue formalizada mediante una resolución publicada este miércoles 18 de diciembre en el diario oficial El Peruano, con la que se valida el proceso interno realizado por dicha organización política y se habilita la continuidad de su participación en la carrera electoral.

Proclamación oficial tras cómputo de la ONPE

De acuerdo con el pronunciamiento del JNE, se proclamó el resultado del cómputo efectuado por la ONPE en las elecciones primarias de Renovación Popular, correspondientes a la elección de candidaturas para la presidencia, Senado, Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

La resolución formaliza la proclamación del 15 de diciembre, fecha máxima según el cronograma electoral. La confirmación de que el proceso se ajustó a las disposiciones vigentes del sistema electoral, entonces, fue antes de los reportes de supuestas irregularidades.

Con ello, el JNE cerró formalmente la etapa de proclamación de resultados y dio paso al proceso de inscripción de listas de candidatos, conforme al cronograma electoral establecido para los comicios de 2026.

Renovación Popular asegura que sigue en carrera electoral

Tras la publicación de la resolución, Renovación Popular difundió un comunicado oficial en el que destacó que el partido mantiene su habilitación electoral y avanza conforme al calendario aprobado por el JNE.

“Renovación Popular sigue en carrera electoral, los resultados de nuestras elecciones primarias fueron promulgadas por el ente competente electoral”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación.

En el mismo pronunciamiento, el partido indicó que se encuentra “actualmente en el proceso de inscripción de nuestras listas de candidatos a las EG2026, según el cronograma electoral oficial aprobado por el JNE”.

En el comunicado también se afirma que “debemos mantenernos firmes y unidos para el logro de nuestro gran objetivo, que es llevar a nuestro candidato Rafael López Aliaga a la presidencia del Perú”.

Retroceden en denuncias por supuestas irregularidades

La proclamación del JNE se da luego de que Jorge Aspillaga Valderrama, militante y representante de una lista rechazada en Lambayeque, solicitara inicialmente la nulidad total de las elecciones internas de Renovación Popular a nivel nacional, alegando supuestas vulneraciones a la democracia interna, transparencia y debido proceso.

No obstante, Aspillaga ha presentado un nuevo escrito ante el JNE en el que retrocedió en su pedido, precisando que su cuestionamiento se limitaba exclusivamente al proceso interno desarrollado en Lambayeque y que la solicitud de nulidad nacional obedeció a un “error material”.

Según explicó, las presuntas irregularidades estarían vinculadas a la exclusión de una lista regional y a la participación de autoridades partidarias como candidatas, situación que, a su juicio, debía ser evaluada solo en el ámbito regional y no comprometer todo el proceso nacional.

JNE no extendió observaciones al proceso nacional

Con esta rectificación, el pedido de nulidad total perdió sustento, y el JNE no encontró elementos que ameritaran una medida similar a la adoptada recientemente contra Acción Popular, partido cuyas elecciones internas sí fueron anuladas por “vicios sustanciales”.

En el caso de Renovación Popular, el organismo electoral optó por validar el proceso y proclamar oficialmente los resultados, despejando así cualquier riesgo inmediato para la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga y la participación del partido en las Elecciones Generales 2026.

