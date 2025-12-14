Perú

¿Por qué Acción Popular quedó fuera de las Elecciones 2026? Estas son las graves irregularidades halladas por el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones anuló las elecciones primarias del partido de la lampa tras la solicitud de revisión por parte de una facción liderada por Julio Chávez, presidente de la agrupación

JNE anuló elecciones primarias de
JNE anuló elecciones primarias de Acción Popular. | Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular para las Elecciones Generales 2026, excluyendo al histórico partido de la contienda. La Resolución N.° 0745-2025-JNE, emitida el 11 de diciembre de 2025, expone los motivos detrás de una decisión inédita que afecta el equilibrio político nacional.

Las denuncias surgieron de los mismos militantes: varios delegados legítimamente elegidos no aparecieron en el padrón definitivo, mientras que los que sí figuraban, pero sin sustento, optaron por no participar el día de la elección, el 7 de diciembre de 2025.

La ONPE alegó no tener competencia para corregir el listado, pese a los reclamos presentados; así, el caso se elevó al JNE, el cual determinó la exclusión al consignar la adulteración del padrón de delegados que tenían la misión de elegir a los candidatos del partido.

Respuesta de la ONPE. | Canal N

Conforme a la normativa, el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular, colegiado de tres miembros, debe conducir el proceso y certificar a los delegados auténticos surgidos de la votación interna realizada el 30 de noviembre de 2025.

Sin embargo, tras anunciarse a los delegados válidos mediante la Resolución N.° 069-2025/AP-CNE, la presidenta del CNE, Cinthya Pajuelo Chávez, accedió de manera exclusiva al aplicativo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y sustituyó a veintiocho delegados proclamados por otros afiliados no electos, en nueve regiones del país. También incluyó a personas que no figuraban entre los ganadores en otras jurisdicciones.

El JNE destacó que la exclusividad en el acceso a las claves del sistema nacional de registro imposibilitó controles internos y facilitó que la presidenta actuara sin el necesario respaldo del resto del comité.

El órgano electoral evidenció que el fraude en la conformación del padrón de delegados vulneró la democracia interna del partido, principio esencial que garantiza procesos participativos y transparentes. “La inclusión de ciudadanos no elegidos como delegados afecta la autenticidad de la voluntad partidaria”, destaca la resolución.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió anular las elecciones primarias del partido Acción Popular, destinadas a elegir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, debido a "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso". | Canal N

La Dirección Nacional de Fiscalización reportó la falta de coincidencia entre los padrones inscritos y los delegados oficialmente proclamados, lo que supuso que el 100% de las mesas presentaran irregularidades sustanciales, privando de validez a todo el proceso nacional.

¿Por qué no era una opción la convocatoria de nuevas elecciones?

Debido al calendario electoral, el JNE señaló que ya no es viable convocar a nuevas primarias en Acción Popular sin romper los hitos legales establecidos para el proceso general, como la fecha límite del 15 de diciembre para la proclamación de resultados. La seguridad jurídica, subrayó el organismo, exige que los plazos sean estrictos para evitar inestabilidad institucional.

Por consiguiente, tanto las listas presidenciales y parlamentarias de Acción Popular como cualquier candidatura surgida de las primarias anuladas quedaron apartadas de la elección nacional.

Alfredo Barnechea ganó las elecciones
Alfredo Barnechea ganó las elecciones organizadas por la ONPE y Julio Chávez la consulta interna. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Cabe mencionar que dos magistrados del pleno, Martha Elizabeth Maisch Molina y Aarón Oyarce Yuzzelli, optaron por el voto minoritario. Ellos sostuvieron que solamente procedía analizar objeciones numéricas en esta etapa, y que el control de legalidad debía darse al calificar listas ante los Jurados Electorales Especiales, apelando a una interpretación más restrictiva de la competencia del JNE.

