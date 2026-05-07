‘Puma’ Carranza motiva a Universitario antes de su duelo contra Coquimbo Unido: “Los chicos saben lo que tienen que hacer”

La presencia del histórico exjugador imprime carácter y cohesión en la previa de un partido clave, cuya resolución marcará el rumbo competitivo y anímico de la institución peruana (Universitario de Deportes)

La presencia de José Luis ‘Puma’ Carranza junto al plantel de Universitario de Deportes ha marcado la previa del partido ante Coquimbo Unido, correspondiente a la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026.

El exvolante, símbolo histórico del club estudiantil, acompañó al equipo en su viaje a Chile y destacó la actitud de los futbolistas ante el reto internacional. Carranza, reconocido por su liderazgo en el campo y fuera de él, enfatizó la importancia de mantener la concentración y aprovechar la oportunidad de revertir el resultado adverso registrado en la primera etapa del certamen.

PUBLICIDAD

El duelo, a disputarse en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, representa una instancia decisiva para las aspiraciones de la escuadra crema.

Carranza y su rol motivacional en el plantel de Universitario

José Luis ‘Puma’ Carranza acompaña a Universitario en Chile con el objetivo de fortalecer la confianza del plantel antes del duelo decisivo frente a Coquimbo Unido. (Raúl Chávez)

La directiva de Universitario apostó por sumar a José Luis Carranza en la delegación que viajó rumbo a Chile, buscando fortalecer el aspecto emocional del grupo. Según el propio Carranza, la plantilla está enfocada en el objetivo y mantiene intacta la ilusión de avanzar en la Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

“El equipo tiene ganas y el deseo de revertir el resultado que obtuvimos en la primera fecha con Coquimbo. Ahora es la oportunidad para que los chicos sigan demostrando su capacidad”, afirmó el excapitán crema antes del viaje. La presencia de un referente con ocho títulos nacionales responde a una estrategia destinada a reforzar el temple del equipo ante la presión de un partido de alta exigencia.

El exmediocampista resaltó el compromiso de los jugadores y la preparación específica para enfrentar a un rival directo en la tabla de posiciones. “La ilusión siempre está. Esta es la ‘U’ y aquí los resultados son fundamentales. El partido será intenso, pero estamos listos. Los chicos saben lo que tienen que hacer”, detalló Carranza, quien acompañó cada entrenamiento previo al viaje. La administración del club considera que el liderazgo de Carranza puede ser clave para afrontar los momentos críticos del encuentro.

PUBLICIDAD

El desafío táctico ante Coquimbo Unido en territorio chileno

l equipo dirigido por Jorge Araujo priorizará el orden en defensa y la intensidad en ataque para intentar sumar en Chile ante un rival directo en la clasificación. (Universitario de Deportes)

Universitario arriba al Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso con la consigna de desplegar un planteamiento táctico riguroso. Según ha trascendido, el cuerpo técnico, encabezado por Jorge Araujo, diseñó una estrategia que privilegia la solidez defensiva en los minutos iniciales, con la intención de frenar el empuje de Coquimbo Unido y su afición local. La planificación busca que el conjunto limeño mantenga el equilibrio en todas sus líneas para evitar desajustes frente a un adversario que ya sumó puntos en Lima.

A partir de esta base, el equipo peruano pretende explotar la velocidad en los contragolpes y capitalizar cualquier posibilidad que surja a partir de errores del rival. La igualdad en puntos entre ambos equipos en la clasificación agrega presión y convierte el enfrentamiento en un duelo directo por la continuidad en el torneo continental. El compromiso está programado para este jueves 7 de mayo a las 19:00 horas, horario de Perú.

PUBLICIDAD

La expectativa entre los jugadores es alta, y el cuerpo técnico insiste en la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos. La experiencia de Carranza en el manejo de situaciones límite es vista como un recurso adicional para sostener el enfoque competitivo en un escenario adverso.

Apuesta por la confianza en Jorge Araujo como entrenador

El histórico referente crema defendió la gestión de Jorge Araujo antes del duelo copero, resaltando el compromiso del entrenador con el crecimiento del equipo. (Universitario de Deportes)

En la previa del encuentro, José Luis Carranza también se refirió al trabajo realizado por Jorge ‘Coco’ Araujo al frente de Universitario. El histórico mediocampista defendió la labor del técnico nacional, destacando su capacidad y profesionalismo al conducir al equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. “‘Coco’ es un gran entrenador. Merece la oportunidad y estoy seguro de que está haciendo un buen trabajo. Los resultados siempre tienen la última palabra”, manifestó Carranza.

PUBLICIDAD

El respaldo del ‘Puma’ llega en un momento en que el club busca consolidar un proyecto que combine experiencia y juventud en la plantilla. Para Carranza, el mensaje es claro: “Hay que confiar en el proceso y apoyar a quienes están comprometidos con la institución”. La confianza expresada por el exjugador se extiende a los futbolistas, a quienes instó a mantener la disciplina táctica y la ambición en cada presentación.