Rafael López Aliaga se salva: Retroceden en pedido para que el JNE anule internas de Renovación Popular

Denunciante afirma que cometió un error al presentar su solicitud y afirma que siempre buscó que se invaliden las elecciones internas del partido en Lambayeque

FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial
FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga REUTERS/Angela Ponce

La candidatura presidencial del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga ya no corre peligro. Esto luego de que retrocediera la persona que pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular las elecciones internas de Renovación Popular.

Infobae informó que Jorge Aspillaga Valderrama, quien representa a una lista de candidatos por Lambayeque que fue rechazada, solicitó que se declare la “nulidad total de las elecciones primarias e internas del partido político Renovación Popular a nivel nacional" por supuestas vulneraciones a la democracia interna, transparencia, debido proceso, entre otros principios.

Sin embargo, ahora, Aspillaga presentó un nuevo escrito al JNE, al que accedió este diario, donde se rectifica y afirma que su intención siempre fue cuestionar la legalidad de las elecciones internas del partido en Lambayeque. “Circunstancia que se desprende de los hechos narrados, los documentos acompañados y los expedientes administrativos vinculados”, dice.

El denunciante, que militó en el partido celeste entre 2020 y 2021, afirma que su pedido inicial requería la nulidad total de las internas por “error material”.

“Mantener el petitorio en los términos inicialmente consignados (nulidad total de las internas), pese a la existencia de un error material expresamente comunicado por el administrado, implicaría resolver sobre un objeto que no guarda coherencia con los hechos efectivamente sometidos a conocimiento de la autoridad”, se lee en el documento.

Así, Jorge Aspillaga Valderrama precisa que las supuestas vulneraciones ocurrieron en el desarrollo de las elecciones internas en Lambayeque, por lo que el JNE únicamente debería verificar dicho proceso, sin poner en riesgo la totalidad de las primarias de Renovación Popular.

El caso

Jorge Aspillaga solicitó inicialmente la nulidad total de las elecciones internas y primarias de Renovación Popular a nivel nacional por la supuesta existencia de “vicios estructurales graves e insubsanables” que, al igual que Acción Popular, ameritarían su anulación y la exclusión del partido de los comicios generales.

El caso gira en torno a las listas a la Cámara de Diputados, Senado y Parlamento Andino de Renovación Popular en Lambayeque. En dicha región solo se admitió una lista, la que encabeza la actual congresista Jessica Córdova. Se presentó una segunda lista, pero esta fue rechazada.

En la denuncia se menciona como una irregularidad el hecho de que Jesica Córdova “intervino activamente como autoridad partidaria, participó como candidata e influyó en decisiones administrativas y electorales”. Esta situación, dicen, implicaba que era “juez y parte” porque fue nombrada coordinadora regional de Lambayeque y, al mismo tiempo, se presentó como candidata en las elecciones internas.

También se denuncia una respuesta tardía sobre información de las reglas de elecciones internas, la comunicación extemporánea de requisitos y una exclusión arbitraria por parte del Comité Electoral Regional.

Estos hechos, sostiene la denuncia, configuran “vicios sustanciales e insubsanables”, según determinó la Resolución 745-2025-JNE con la que se anularon las elecciones internas de Acción Popular.

Se pronuncian

Tras conocerse que se pidió la nulidad de las elecciones internas, Renovación Popular emitió un comunicado asegurando que siguen en carrera y que los resultados de las elecciones internas ya fueron promulgados por el JNE.

“Encontrándonos actualmente en el proceso de inscripción de nuestras listas de candidatos a las Elecciones Generales 2026, según el cronograma oficial aprobado por el JNE”, se lee. “Tratarán de detener nuestro avance, pero no podrán hacerlo”, dicen.

