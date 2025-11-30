Elecciones primarias 2025 en Perú: las claves del proceso que definirá a los candidatos presidenciales rumbo al 2026

Las elecciones del 2016 tendrán diferentes retos. Foto: Andina / ONPE

Perú ingresa este domingo a una etapa decisiva del calendario electoral. Por primera vez en la historia reciente, los 39 partidos políticos deberán someterse a elecciones primarias simultáneas y obligatorias para definir a los candidatos que competirán en las Elecciones Generales 2026. Aunque se trata de comicios “internos”, la magnitud del proceso, la cantidad de organizaciones involucradas y los requisitos legales que deben cumplir convierten esta votación en un filtro crucial para la permanencia de los partidos en carrera.

Las primarias no solo pretenden ordenar la oferta política, sino también obligar a las organizaciones a demostrar capacidad de movilización real. En un país donde abundan los padrones inflados, afiliaciones sin consentimiento y partidos con estructuras débiles, la exigencia de participación mínima —y la supervisión del sistema electoral— abre un reto que muchas agrupaciones podrían no superar.

¿Qué son las elecciones primarias y por qué se realizan?

Las elecciones primarias son un mecanismo que exige que los partidos políticos elijan a sus representantes mediante una votación estructurada, fiscalizada y registrada oficialmente. El objetivo es evitar candidaturas “a dedo”, prácticas informales o decisiones tomadas únicamente por élites partidarias, buscando mayor transparencia y legitimidad en quienes finalmente competirán en las elecciones generales.

Aunque algunos partidos ya realizaban procesos internos, esta es la primera vez que todas las organizaciones deberán participar de forma simultánea y obligatoria, siguiendo reglas comunes. Además, la normativa exige que incluso los candidatos invitados, sin militancia formal, deben pasar por este filtro para poder postular.

Estas primarias servirán para seleccionar a los postulantes que competirán por:

Presidencia y vicepresidencias

Senado

Cámara de Diputados

Parlamento Andino

Las modalidades de votación: cerrada y por delegados

El sistema peruano contempla dos formas de elección interna. La primera es la modalidad cerrada, donde cada militante vota directamente por la lista de su preferencia; la segunda es la elección de delegados, donde estos representantes serán los encargados de elegir posteriormente a los candidatos finales. Cada partido debió comunicar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (conocida por sus siglas ONPE), hasta el 1 de septiembre, qué modelo utilizaría según sus estatutos y capacidades organizativas.

Para este proceso, solo dos organizaciones optaron por el mecanismo más directo (modalidad cerrada): “un afiliado, un voto”. Las otras 37 eligieron la modalidad indirecta, una señal de que aún muchos partidos carecen de estructuras sólidas para movilizar masivamente a su militancia. Ambas alternativas son válidas, pero implican cargas logísticas distintas para la ONPE y para las agrupaciones políticas.

Modalidad 1: cerrada (“un militante, un voto”)

Adoptada por:

Partido Aprista Peruano (APRA)

Renovación Popular (RP)

Modalidad 2: elección por delegados

Elegida por 37 organizaciones políticas, que pasarán por dos fases:

Este domingo 30 de noviembre: elección de delegados. El 7 de diciembre: los delegados votan por los candidatos finales.

Cuántas personas votan este 30 de noviembre

Aunque se trata de elecciones internas, la magnitud del proceso es considerable. Solo en las dos organizaciones con modalidad cerrada (APRA y Renocación Popular) participarán más de 82 mil electores. Para el sistema electoral peruano, se trata de una operación nacional con despliegue de mesas, locales, fiscalización y transmisión de resultados, muy similar a un proceso general, aunque con un número reducido de votantes.

La ONPE detalló que instalará 578 mesas en 373 locales distribuidos a nivel nacional. La votación se realizará de 8:00 a 15:00 horas, pero la instalación comenzará desde las 7:00 a. m. Este despliegue está diseñado para garantizar que los militantes puedan ejercer su voto sin congestión y con supervisión adecuada.

Los electores habilitados en modalidad cerrada suman:

APRA: 43.672 militantes

Renovación Popular: 39.147 militantes

Cómo se realizará la elección por delegados

Para los 37 partidos que optaron por la elección de delegados, este domingo es apenas la primera etapa. Aunque muchos de estos procesos son organizados internamente por los propios partidos, la ONPE brinda asistencia técnica a aquellas agrupaciones que la solicitaron, especialmente para el diseño de la cédula, padrón, préstamo de ánforas y evaluación de estatutos.

No todos los partidos cuentan con capacidades internas homogéneas, por lo que la asistencia técnica ayuda a evitar irregularidades. Este año, 25 de las 37 organizaciones pidieron ese apoyo. Una vez que cada partido elija a sus delegados, deberá remitir la lista final a la ONPE antes del miércoles 3 de diciembre, para permitir que el organismo prepare la elección del 7 de diciembre.

Los delegados electos serán los encargados de votar el 7 de diciembre, fecha en la cual se definirá a los candidatos oficiales a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino. Para esa segunda jornada se espera la participación de 1.291 delegados.

Supervisión y fiscalización: cómo se vigilará el proceso

La vigilancia del proceso recae principalmente en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que este año desplegará un equipo operativo reforzado. La institución busca asegurar que todos los partidos cumplan las normas, que las votaciones se desarrollen sin interferencias y que los resultados sean transparentes, especialmente en las organizaciones con mayores padrones.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, explicó que se enviará un fiscalizador por cada una de las 578 mesas, acompañado por 20 supervisores que cubrirán zonas estratégicas del interior. Este despliegue será clave, sobre todo en Lima, La Libertad, Lambayeque y otras regiones donde los padrones del APRA y Renovación Popular concentran la mayor cantidad de afiliados.

¿Qué partidos están habilitados para participar en las elecciones primarias?

Aunque el padrón electoral de organizaciones políticas en el Perú es históricamente inestable —con partidos que aparecen y desaparecen según ciclos electorales— para este proceso primario la cifra alcanzó un récord: 39 partidos y alianzas están habilitados para participar. La inscripción vigente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE permite que todas estas agrupaciones compitan en igualdad de condiciones, aunque su capacidad de movilización, presencia territorial y cohesión interna difiere sustancialmente.

Este número elevado de organizaciones refleja la fragmentación política del país, pero también la facilidad para inscribir partidos durante los últimos años. Muchos nacieron alrededor de figuras locales, líderes coyunturales o iniciativas regionales con poco arraigo nacional. Al llegar un proceso de primarias obligatorias, todas estas diferencias se ponen a prueba: aquellas agrupaciones que no superen la valla mínima o que no logren organizar internamente sus votaciones podrían quedar fuera del camino electoral antes de fin de año.

Los 39 partidos y alianzas habilitados para participar en las elecciones primarias son:

Acción Popular Ahora Nación Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros Alianza para el Progreso Avanza País – Partido de Integración Social Fe en el Perú Frente Popular Agrícola FIA del Perú Fuerza Popular Juntos por el Perú Libertad Popular Nuevo Perú por el Buen Vivir Partido Aprista Peruano Partido Cívico Obras Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú Partido del Buen Gobierno Partido Demócrata Unido Perú Partido Demócrata Verde Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido País para Todos Partido Patriótico del Perú Partido Político Cooperación Popular Partido Político Fuerza Moderna Partido Político Nacional Perú Libre Partido Político Perú Acción Partido Político Perú Primero Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! Partido Político Popular Voces del Pueblo Partido Político PRIN Partido Popular Cristiano – PPC Partido Político SíCreo Partido Unidad y Paz Perú Moderno Podemos Perú Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Progresemos Renovación Popular Salvemos al Perú

Qué pasa si un partido no supera la valla mínima

Uno de los aspectos más críticos del proceso es la valla de participación. La ley exige que los partidos obtengan al menos el 10 % de votos válidos en sus primarias para poder continuar en carrera hacia el 2026. Esto puede dejar fuera a organizaciones con bases débiles o padrones inflados con militantes que desconocen su afiliación.

Analistas como Enzo Elguera han advertido que varios partidos podrían estar en riesgo. Según explica, muchas agrupaciones inscribieron militantes sin mayor control durante años, por lo que ahora enfrentan la difícil tarea de movilizarlos efectivamente. La brecha entre el padrón formal y la militancia real podría dejar a más de una organización fuera de competencia.

Resultados y fechas clave del proceso

Después de la votación, inicia un periodo de consolidación, proclamación, tachas y preparación para la inscripción final. El proceso está diseñado para que el país conozca a sus candidatos antes de cerrar el año electoral.

Las fechas clave son:

Resultados oficiales del 30 de noviembre: lunes 15 de diciembre

Segunda jornada de primarias (elección de candidatos): 7 de diciembre

Inscripción oficial de candidaturas: hasta el 23 de diciembre