Perú

Piden al JNE anular internas de Renovación Popular y dejar a Rafael López Aliaga fuera de las Elecciones

Militantes requieren al máximo tribunal electoral proceder de igual modo que en el caso de Acción Popular y disponer la exclusión del partido celeste de los comicios del 2026

Guardar
López Aliaga busca llegar a
López Aliaga busca llegar a la Presidencia tras su cuestionado paso por la MML. Foto: difusión

Militantes de Renovación Popular solicitaron formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular sus elecciones internas, por supuestamente haberse vulnerado gravamente la democracia interna, y ordenar la exclusión del partido de las Elecciones 2026, lo que incluye la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga.

En el escrito al que accedió Infobae, se pide al JNE aplicar el mismo criterio que se usó para anular las elecciones internas de Acción Popular y "determine la imposibilidad de convalidar o subsanar dicho proceso interno" de Renovación Popular.

“(Se) disponga las consecuencias legales correspondientes, incluida la exclusión del proceso electoral 2026, de ser el caso, por incumplimiento de las normas de democracia interna”, se lee.

Piden anular elecciones internas de
Piden anular elecciones internas de Renovación Popular

El caso

El pedido es formulado por Jorge Aspillaga Valderrama, quien representa a una lista de candidatos de Renovación Popular por Lambayeque que no fue admitida para competir en las elecciones internas.

Se denuncia una serie de situaciones que, afirman, llevaron a que el Comité Electoral Regional del partido rechazaran su lista y que quede como única lista por Lambayeque la que encabeza la actual congresita Jessica Córdova.

Según el documento, Jessica Córdova actuó como “juez y parte” porque fue designada coordinadora regional de Lambayeque y al mismo tiempo se presentó como precandidata. Por ejemplo, afirman que se le solicitó información sobre las elecciones internas, pero fue respondida luego de que se cumplió el plazo para la presentación de listas.

La denuncia también sostiene que el Comité Electoral Nacional de Renovación Popular, al confirmar la improcedencia de la lista que se enfrentaría a la que lidera la parlamentaria, “convalidó un proceso manifiestamente viciado, agotando la vía interna y dejando expedita la competencia fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones”.

Congresista Jessica Córdova busca la
Congresista Jessica Córdova busca la reelección.

“El proceso de elecciones primarias e internas de Renovación Popular para las Elecciones Generales 2026 no cumple con los estándares mínimos de democracia interna, encontrándose irremediablemente viciado. Cualquier convalidación de dicho proceso supondría una afectación directa a la legitimidad del sistema electoral. Por lo expuesto, corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad total del proceso, conforme a su propio precedente recaído en la Resolución 745-2025- JNE (caso Acción Popular)”, se requiere.

El caso Acción Popular

El JNE anuló las elecciones internas de Acción Popular tras confirmar que votaron delegados que no habían sido elegidos, lo que deja al partido fuera de las elecciones generales de 2026 en Perú. La decisión impide que la agrupación presente candidatos para la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

La controversia se originó cuando, el 30 de noviembre, la presidenta del tribunal electoral del partido modificó unilateralmente los resultados de la elección de delegados internos. Se cambió a 28 delegados que habían sido elegidos legítimamente y puso en su lugar a personas que no fueron votadas por los afiliados.

El impacto de la resolución es total: ningún afiliado podrá postular bajo las siglas de Acción Popular en los comicios nacionales, ya que la nulidad afecta a todo el proceso de primarias y no solo a la cabeza de lista. Eso sí, los millitantes acciopopulistas podrán postular con otros partidos si es que la dirigencia se los autoriza.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación PopularJNEperu-politica

Más Noticias

Machu Picchu recibe distinciones como destino turístico mientras peligra su estatus como maravilla del mundo

El santuario inca recibirá la visita del director general de N7W, Jean-Paul de la Fuente, el próximo 15 de enero, para verificar si se han realizado mejoras en la gestión de la atracción turística mundial

Machu Picchu recibe distinciones como

Jorge Luna y la vez que tuvo que ir al colegio de su hijo a tomarse fotos: “Jod*** a mi hijo porque querían un saludo”

El fundador de Hablando Huevadas confesó que decidió hablar con los estudiantes ante las constantes molestias a su hijo

Jorge Luna y la vez

Estas provincias del Perú se encuentran en alerta por lluvias de ligera a fuerte intensidad, según Senamhi

El Indeci exhorta a autoridades y ciudadanía a verificar rutas de evacuación, la operatividad de centros de salud para garantizar una respuesta efectiva ante posibles emergencias

Estas provincias del Perú se

Franco Navarro reveló la condición para que Luis Advíncula fiche por Alianza Lima de cara al 2026

El director deportivo habló del posible fichaje de ‘Bolt’. Además, aclaró el interés por Rodrigo Ureña y la continuidad de Alan Cantero

Franco Navarro reveló la condición

Rodrigo Ureña deja Universitario y se irá a Millonarios de Colombia: “Se fue por mucho menos de 600 mil dólares ”

El volante chileno no estará en la ‘U’ el 2026 debido a que decidió cambiar de rumbo y volverá a tierras colombianas. Entérate de los detalles de su partida de Ate

Rodrigo Ureña deja Universitario y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Polay Campos seguirá procesado

Víctor Polay Campos seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

Martín Vizcarra pide al PJ suspender su “injusta sentencia” de 14 años de prisión por caso Lomas de Ilo

Prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas, enfrenta nueva investigación por presunto proselitismo

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna y la vez

Jorge Luna y la vez que tuvo que ir al colegio de su hijo a tomarse fotos: “Jod*** a mi hijo porque querían un saludo”

La incómoda reacción de Ana Lucía Urbina sobre su relación con las chicas de Corazón Serrano: “Yo no opino de eso”

Ricardo Morán dedica programa de Yo Soy a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, asesinado en Puente Piedra: “Era muy querido”

Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA

Gianella Neyra se prepara para su nueva etapa teatral en 2026: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario: día,

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV del clásico por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Franco Navarro reveló la condición para que Luis Advíncula fiche por Alianza Lima de cara al 2026

Rodrigo Ureña deja Universitario y se irá a Millonarios de Colombia: “Se fue por mucho menos de 600 mil dólares ”

Fecha confirmada de la visita de FC Barcelona al Perú: ¿Enfrentará a Universitario o Alianza Lima en amistoso?

¿Felipe Vizeu seguirá en Sporting Cristal? Julio César Uribe reveló los planes del club para el ‘9’ el 2026