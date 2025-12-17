Piden al JNE anular internas de Renovación Popular y dejar a Rafael López Aliaga fuera de las Elecciones

López Aliaga busca llegar a la Presidencia tras su cuestionado paso por la MML. Foto: difusión

Militantes de Renovación Popular solicitaron formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular sus elecciones internas, por supuestamente haberse vulnerado gravamente la democracia interna, y ordenar la exclusión del partido de las Elecciones 2026, lo que incluye la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga.

En el escrito al que accedió Infobae, se pide al JNE aplicar el mismo criterio que se usó para anular las elecciones internas de Acción Popular y "determine la imposibilidad de convalidar o subsanar dicho proceso interno" de Renovación Popular.

“(Se) disponga las consecuencias legales correspondientes, incluida la exclusión del proceso electoral 2026, de ser el caso, por incumplimiento de las normas de democracia interna”, se lee.

Piden anular elecciones internas de Renovación Popular

El caso

El pedido es formulado por Jorge Aspillaga Valderrama, quien representa a una lista de candidatos de Renovación Popular por Lambayeque que no fue admitida para competir en las elecciones internas.

Se denuncia una serie de situaciones que, afirman, llevaron a que el Comité Electoral Regional del partido rechazaran su lista y que quede como única lista por Lambayeque la que encabeza la actual congresita Jessica Córdova.

Según el documento, Jessica Córdova actuó como “juez y parte” porque fue designada coordinadora regional de Lambayeque y al mismo tiempo se presentó como precandidata. Por ejemplo, afirman que se le solicitó información sobre las elecciones internas, pero fue respondida luego de que se cumplió el plazo para la presentación de listas.

La denuncia también sostiene que el Comité Electoral Nacional de Renovación Popular, al confirmar la improcedencia de la lista que se enfrentaría a la que lidera la parlamentaria, “convalidó un proceso manifiestamente viciado, agotando la vía interna y dejando expedita la competencia fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones”.

Congresista Jessica Córdova busca la reelección.

“El proceso de elecciones primarias e internas de Renovación Popular para las Elecciones Generales 2026 no cumple con los estándares mínimos de democracia interna, encontrándose irremediablemente viciado. Cualquier convalidación de dicho proceso supondría una afectación directa a la legitimidad del sistema electoral. Por lo expuesto, corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad total del proceso, conforme a su propio precedente recaído en la Resolución 745-2025- JNE (caso Acción Popular)”, se requiere.

El caso Acción Popular

El JNE anuló las elecciones internas de Acción Popular tras confirmar que votaron delegados que no habían sido elegidos, lo que deja al partido fuera de las elecciones generales de 2026 en Perú. La decisión impide que la agrupación presente candidatos para la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

La controversia se originó cuando, el 30 de noviembre, la presidenta del tribunal electoral del partido modificó unilateralmente los resultados de la elección de delegados internos. Se cambió a 28 delegados que habían sido elegidos legítimamente y puso en su lugar a personas que no fueron votadas por los afiliados.

El impacto de la resolución es total: ningún afiliado podrá postular bajo las siglas de Acción Popular en los comicios nacionales, ya que la nulidad afecta a todo el proceso de primarias y no solo a la cabeza de lista. Eso sí, los millitantes acciopopulistas podrán postular con otros partidos si es que la dirigencia se los autoriza.