Julio Chávez ignora pedidos de renovar Acción Popular tras quedar fuera de las elecciones 2026: “Yo no voy a renunciar”

El presidente del partido de la lampa defendió su permanencia y aseguró que el problema parte de “acciones delicuenciales de personas en específico, no de un problema a nivel interno”

- crédito Facebook
- crédito Facebook

La anulación de las elecciones primarias de Acción Popular, medida que dejó fuera de la contienda electoral a uno de los partidos históricos del país, desató reclamos internos enfocados en la renovación total de su dirigencia. Consultado sobre los cuestionamientos e invocaciones a que de un paso al costado, el presidente de la agrupación, Julio Chávez, descartó renunciar.

“Yo no voy a renunciar. Hemos hecho un esfuerzo de casi dos años para reorganizar el partido a nivel nacional. El problema no ha sido interno, sino la actitud delictiva de quienes alteraron los resultados de la elección interna”, enfatizó en diálogo con RPP.

Chávez no solo defendió su gestión, sino que atribuyó la actual coyuntura a una serie de irregularidades en el proceso conducido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “La ONPE fue advertida oportunamente sobre la sustitución de delegados, pero, al no corregir el padrón, propició que nuestras elecciones primarias sean invalidadas”, aseguró tras la sesión del Comité Ejecutivo Nacional.

Asimismo, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se extralimitó al anular las elecciones en su totalidad, cuando se pidió una nulidad parcial. “Esta situación ha dejado perjudicado al partido y ahora corresponde evaluar todas las acciones legales que sean necesarias”, subrayó.

Secretario de Acción Popular anunció que tras las elecciones primarias iniciarán investigación por presunto fraude tras las declaraciones de Julio Chávez. (Composición Infobae)

El presidente apuntó directamente a Cintia Pajuelo como autora material de la sustitución de delegados, y aseguró que es necesario profundizar en la investigación para determinar quiénes más habrían participado en “esta trama de fraude dentro de Acción Popular”.

Su postura contrasta abiertamente con la de otros líderes como Manuel Merino y Víctor Andrés García Belaúnde. En diálogo con Mostritos y Pirañas, el expresidente fue enfático al señalar que el actual dirigente “es el absoluto responsable de todos estos acontecimientos que han llevado a la eliminación de nuestro partido político”. Incluso, lamentó que “las ambiciones pudieron más que su responsabilidad como presidente”.

Además, instó a preparar una “limpieza” interna y a enfocarse en reconstruir la inscripción partidaria para futuros procesos regionales y municipales: “Lo que hay que fortalecer es la elección de los gobiernos regionales y municipales para reimpulsar la inscripción del partido”, advirtió el exmandatario.

En esa línea, entrevistado por RPP, García Belaúnde calificó la situación como “un día de luto” para los militantes honestos. Denunció una “desgracia tremenda provocada desde el interior del partido”, y pidió la expulsión inmediata de la actual dirigencia. Para ello, exigió la convocatoria de un plenario nacional urgente, la reorganización absoluta de autoridades y la creación de una comisión independiente, proponiendo al exsenador Javier Díaz Orihuela como referente incuestionable.

Aseguró que la actual dirigencia “no tiene autoridad moral” para conducir la transición, pues su permanencia solo repetirá los mismos vicios e irregularidades en futuras elecciones internas y municipales. “Tienen que ser nuevas autoridades, imparciales y sin intereses personales, para que se pueda hacer un nuevo proceso más adelante. […] No solo hay autores intelectuales del fraude, hay ejecutores, [por lo que los dirigentes] Tienen que ser expulsados rápidamente”, sostuvo.

