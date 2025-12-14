Gripe H3N2: estos son los principales síntomas de este virus de la influenza

La gripe H3N2 suele causar tos seca, dolor de garganta y congestión nasal (iStock)

En los últimos días, la preocupación por la gripe ha vuelto a crecer entre los peruanos debido a las noticias internacionales que alertan sobre el incremento de contagios de la influenza A H3N2, en particular de la llamada variante K, en países de Europa y Estados Unidos.

Si bien en el Perú las autoridades sanitarias han señalado que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa, tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) han recordado la importancia de no bajar la guardia frente a los virus respiratorios, especialmente en temporadas de mayor circulación. En este contexto, resulta fundamental conocer qué es la gripe H3N2 y cuáles son sus principales síntomas, a fin de reconocerlos a tiempo y acudir oportunamente a un establecimiento de salud.

Principales síntomas de la gripe H3N2

La gripe H3N2 es un tipo de influenza que suele provocar síntomas respiratorios de inicio brusco. Uno de los signos más frecuentes es la fiebre alta, que puede superar los 38 grados y aparecer de manera repentina. Esta suele estar acompañada de escalofríos, malestar general y una sensación intensa de cansancio.

Otro síntoma característico es el dolor muscular y articular. Muchas personas describen dolores en todo el cuerpo, especialmente en piernas, espalda y brazos, lo que dificulta la realización de actividades cotidianas. A esto se suma el dolor de cabeza persistente, que puede ser moderado o intenso.

En cuanto a los síntomas respiratorios, la gripe H3N2 suele causar tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En algunos casos, la tos puede volverse más intensa con el paso de los días. También es frecuente la presencia de secreción nasal y estornudos, aunque estos últimos suelen ser más comunes en resfríos que en la influenza.

El virus de la gripe H3N2 se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar (iStock)

El cansancio extremo es otro síntoma relevante. A diferencia de un resfrío común, la gripe puede generar una sensación de agotamiento que se prolonga incluso después de que la fiebre ha disminuido. En niños y adultos mayores, además, pueden presentarse náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos síntomas gastrointestinales no son los más habituales en adultos jóvenes.

¿Qué es la gripe H3N2?

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza A, uno de los tipos más comunes que circulan cada año a nivel mundial. Este virus se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar, así como por el contacto con superficies contaminadas y luego tocarse la nariz, la boca o los ojos.

Según el Minsa y EsSalud, la influenza A H3N2 suele estar asociada a cuadros más intensos que otros tipos de gripe, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la vacunación anual contra la influenza, ya que esta reduce el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y fallecimientos.

La gripe H3N2 puede generar complicaciones como neumonía, infecciones bacterianas secundarias o descompensación de enfermedades preexistentes, lo que hace indispensable la vigilancia médica en casos de síntomas persistentes o severos.

Variante K de la influenza H3N2

La vacunación anual contra la influenza reduce el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y fallecimientos (Freepik)

La variante K de la influenza H3N2 es una subvariante que ha sido identificada recientemente en brotes registrados en Europa y Estados Unidos. Esta variante presenta cambios genéticos que pueden favorecer una mayor transmisión, lo que explica el aumento de casos en determinadas regiones. Sin embargo, las autoridades sanitarias han señalado que, hasta el momento, no se ha demostrado que cause una enfermedad más grave que otras variantes del H3N2.

El Minsa y EsSalud han indicado que el sistema de vigilancia epidemiológica en el Perú permite identificar la circulación de distintas cepas de influenza y adoptar medidas de prevención oportunas. Entre estas medidas se encuentran la vacunación, el uso de mascarilla en personas con síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos y la ventilación de ambientes cerrados.

Conocer los síntomas de la gripe H3N2, así como las características de la variante K, permite a la población actuar con responsabilidad, evitar la automedicación y buscar atención médica cuando sea necesario. La prevención y la información siguen siendo herramientas clave para reducir el impacto de la influenza en la salud pública.

Cómo prevenir la gripe H3N2

La prevención de la gripe H3N2 se basa en varias medidas clave. Es fundamental vacunarse anualmente, ya que las cepas cambian cada temporada y la inmunización ayuda a reducir el riesgo de infección. El lavado frecuente de manos con agua y jabón elimina virus de superficies y previene el contagio. Evitar el contacto cercano con personas que presentan síntomas gripales disminuye la posibilidad de transmisión. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar reduce la dispersión de partículas virales en el ambiente. Ventilar ambientes cerrados y mantener hábitos de vida saludables refuerza la protección.