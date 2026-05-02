Resultados de la fecha 13 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 13 de la Liga 1 2026

El avance de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 ha transformado el cierre del campeonato en una contienda de alta tensión. Tras la derrota de Los Chankas frente a ADT, la disputa por el liderato se ha igualado, permitiendo que los blanquiazules recuperen terreno y se posicionen como candidatos firmes al primer título del año.

Hoy, sábado 2 de mayo, arranca la fecha 13 y se vive como una antesala de finales anticipadas. Los clubes con aspiraciones al primer puesto afrontan cada encuentro con la urgencia de no dejar puntos en el camino, mientras la presión de los aficionados y la prensa se intensifica. El mínimo error puede ser decisivo en una Liga 1 donde la paridad se ha instalado en la cima.

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Resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

- FC Cajamarca vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- ADT vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Comerciantes Unidos (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Domingo 3 de mayo

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- Sporting Cristal vs Cusco FC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Universitario de Deportes (13:15 horas / estadio IPD Mansiche / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Alianza Atlético vs Sport Huancayo (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs UTC (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Lunes 4 de mayo

- Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Cómo llegan Alianza Lima, Los Chankas, Universitario y Sporting Cristal?

La cima de la Liga 1 tiene a Alianza Lima como líder tras sumar 29 puntos, aunque su ventaja sobre Los Chankas se limita a la diferencia de goles. El equipo de Pablo Guede buscará consolidarse en lo más alto cuando reciba en Matute al CD Moquegua, reciente ascendido y rival directo en esta jornada clave.

Los Chankas, por su parte, llegan tocados luego de caer 0-4 ante ADT y ahora intentarán dejar atrás ese resultado negativo recibiendo a Deportivo Garcilaso en la altitud de Andahuaylas. El club necesita sumar para no perder de vista la punta.

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Mientras tanto, Universitario de Deportes, tricampeón vigente, se aferra a una mínima esperanza desde la cuarta posición, con 21 puntos. Los ‘cremas’ visitarán a Juan Pablo II en Chongoyape. Además, Sporting Cristal enfrentará en Lima a Cusco FC, ambos con roce internacional, agregando atractivo al duelo.

Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Canal TV para ver los partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

La transmisión de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 estará asegurada para los aficionados gracias a L1 Max, canal encargado de emitir en vivo todos los encuentros. Esta señal podrá verse por servicios de televisión de pago como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite a los seguidores acceder fácilmente a cada partido según su proveedor.

Para quienes buscan una alternativa digital, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir los partidos en tiempo real, tanto desde móviles como desde computadoras, adaptándose a quienes priorizan la flexibilidad para no perderse la jornada desde cualquier lugar.

Además, quienes prefieran una cobertura más profunda podrán informarse a través de Infobae Perú, que brindará análisis previos, actualizaciones al minuto, goles, jugadas clave y testimonios de los protagonistas. Así, los hinchas disponen de varias opciones para no perder ningún detalle de la fecha.

Los 'blanquiazules' recibirán al recién ascendido en Matute por la fecha 13 del campeonato nacional. (L1 Max)