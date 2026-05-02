A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026.

La lucha por el liderato del Torneo Apertura se intensifica con el enfrentamiento entre Alianza Lima y CD Moquegua, programado para hoy, sábado 2 de mayo, en el estadio Alejandro Villanueva. Ambos conjuntos llegan con realidades diferentes, pero comparten la urgencia de sumar puntos decisivos en la fecha 13 de la Liga 1 2026.

El cuadro ‘blanquiazul’ encara este duelo luego de lograr tres victorias consecutivas, lo que le ha permitido alcanzar el primer lugar de la tabla con 29 puntos y una diferencia de goles de +17 sobre Los Chankas, su rival directo en el campeonato.

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El panorama se presenta exigente, ya que después de medirse ante el elenco moqueguano, los dirigidos por Pablo Guede deberán enfrentar a rivales directos como Sporting Cristal, Cienciano y Los Chankas, en lo que se anticipa como el tramo más determinante de la temporada.

El último triunfo de Alianza Lima fue ante Atlético Grau, con un gol de Eryc Castillo a los 42 minutos del primer tiempo. Esta victoria tuvo un valor extra porque el equipo debió aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Paulo de la Cruz a los 21 minutos, circunstancia que condicionó el encuentro y ayudó a consolidar la posición de los ‘íntimos’ en la parte alta de la clasificación.

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El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'albos' en el estadio Mansiche de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Por su parte, CD Moquegua llega situado en la novena posición con 16 puntos y una diferencia de goles negativa (-4). El equipo ha mostrado altibajos a lo largo del torneo, pero se mantiene en la pelea por escapar de la zona baja y acercarse a los puestos de mitad de tabla, habiendo tenido un crecimiento notable. Cada encuentro de la escuadra de Jaime Serna representa una oportunidad para sumar y cambiar la dinámica de la campaña.

Las ausencias también marcarán el partido. Alianza Lima no podrá contar con Federico Girotti por lesión, mientras que Paolo Guerrero trabaja intensamente para recuperarse tras salir sentido en el duelo anterior. De todos modos, Pablo Guede no haría muchos cambios con respecto al choque con Atlético Grau y apunta a seguir en la lucha por el Torneo Apertura.

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A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Alianza Lima y CD Moquegua está agendado para el sábado 2 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva. El partido dará inicio a las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), la transmisión arrancará a las 21:00 horas.

Para los aficionados en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el encuentro comenzará a las 22:00 horas. En México está previsto para las 19:00 horas, mientras que en España el partido podrá seguirse a partir de las 03:00 horas de la madrugada del domingo 3 de mayo.

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Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026

El Alianza Lima vs CD Moquegua, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales servicios de televisión por suscripción en Perú: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.

Además, la cobertura podrá seguirse a través de la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece acceso mediante una suscripción mensual desde S/. 22,99.

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El anuncio del Alianza Lima vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026. - créditos: CD Moquegua

Alianza Lima vs CD Moquegua: posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Luis Ramos. DT: Pablo Guede

CD Moquegua: Carlos Grados, Aldair Perleche, José Granda, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén, Ricardo Chipao, Nicolás Chávez, Cristian Mejía, Edgar Lastre, Yorman Zapata y Jeferson Collazos. DT: Jaime Serna

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