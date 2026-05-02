Perú

Murió Pompinchú: la enfermedad que apagó la vida del querido cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza

El humorista Alonso Gonzales Mendoza murió a los 55 años después de varios días internado en cuidados intensivos. La noticia fue confirmada por su hermano.

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El comediante apodado Pompinchú falleció el 1 de mayo.
El comediante apodado Pompinchú falleció el 1 de mayo.

El viernes 1 de mayo, Alonso Gonzales Mendoza, conocido artísticamente como Pompinchú, falleció a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. La noticia de su muerte, confirmada por su hermano Raymundo Mendoza a Latina Noticias, marca el final de la trayectoria de uno de los cómicos ambulantes más emblemáticos del Perú.

Una carrera marcada por el humor popular

Durante varias décadas, Pompinchú se destacó en la escena del humor callejero, consolidándose como figura central de la comedia ambulante en Lima. Su capacidad para conectar con el público a través de rutinas sencillas y un sentido del humor cercano lo hizo parte del imaginario popular. La noticia de su fallecimiento generó muestras de pesar entre colegas y seguidores, quienes reconocieron el aporte del humorista a la cultura popular peruana.

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¿De qué murió Pompinchú?

La causa fue una fibrosis pulmonar que contrajo durante su recuperación tras una cirugía de cadera, complicación que lo llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El estado de salud de Alonso Gonzales Mendoza se agravó luego de esta intervención quirúrgica. Su hermano, Ray Gonzales, relató: “Iba a salir de alta y comenzó a sufrir una tos, que terminó en una fibrosis pulmonar”.

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La afección pulmonar se complicó en pocos días y obligó a su traslado a la UCI, donde fue necesario intubarlo debido a la dificultad respiratoria. Durante su internación, compartió videos en sus redes sociales donde, pese a la gravedad del cuadro, demostró que conservaba su característico sentido del humor.

Falleció ‘Pompinchú’: el querido cómico ambulante murió a los 55 años tras días en UCI
Falleció ‘Pompinchú’: el querido cómico ambulante murió a los 55 años tras días en UCI

La lucha contra la fibrosis pulmonar

La fibrosis pulmonar es una enfermedad crónica que afecta los tejidos de los pulmones, provocando una disminución progresiva de la capacidad respiratoria. En el caso de Pompinchú, la enfermedad se manifestó de manera repentina durante su proceso de recuperación postquirúrgica.

El cómico presentó un cuadro de tos persistente que rápidamente evolucionó en una fibrosis. El deterioro fue tan acelerado que requirió atención en cuidados intensivos. La familia del artista destacó la rapidez con la que la enfermedad avanzó y la dificultad que enfrentaron los médicos para revertir el daño pulmonar.

En los días previos a su muerte, Pompinchú permaneció hospitalizado y bajo vigilancia médica estricta. Sus familiares, en particular su hermano Raymundo Mendoza, estuvieron presentes acompañándolo. La noticia de su internación movilizó a colegas, amigos y seguidores, quienes difundieron mensajes de aliento en redes sociales.

El cómico ‘Pompinchú estuvo internado en UCI
El cómico ‘Pompinchú estuvo internado en UCI

Según testigos recogidos por Latina Noticias, el entorno del artista mantuvo la esperanza de una recuperación hasta las últimas horas. “Pese a su delicado estado, compartió videos mostrando que aún conservaba su sentido del humor”, destacó el medio.

La despedida y el legado de un ícono popular

El fallecimiento de Pompinchú conmocionó al ambiente artístico y a la audiencia que lo acompañó a lo largo de su carrera. Diversos medios peruanos resaltaron la importancia de su figura como exponente de la comedia ambulante, un formato que tuvo un papel protagónico en la televisión y las calles durante los años 90 y 2000.

Su estilo, basado en la improvisación y la observación de la vida cotidiana, dejó huella en generaciones de humoristas y espectadores. El funeral de Alonso Gonzales Mendoza se llevará a cabo en Lima y se espera la presencia de compañeros de trabajo y admiradores.

Pompinchú murió: la leyenda de la comicidad peruana y el retrato de una vida de lucha y sacrificio.
Pompinchú murió: la leyenda de la comicidad peruana y el retrato de una vida de lucha y sacrificio.

Los últimos días de Pompinchú

Durante su estancia en el Hospital Santa Rosa, el humorista mostró fortaleza frente a la adversidad y mantuvo su vínculo con el público hasta el final. La familia expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto a la memoria del artista.

“Fue el hermano de Pompinchú, Raymundo Mendoza, quien confirmó la lamentable noticia a Latina Noticias”, reseñó el medio. La partida de Pompinchú deja un vacío en el panorama del humor peruano, donde su presencia fue sinónimo de alegría y cercanía con la gente.

Falleció ‘Pompinchú’: el querido cómico ambulante murió a los 55 años tras días en UCI
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