⁠Gripe H3N2: ¿cuál es la vacuna que debo ponerme para estar protegido contra el virus y dónde lo aplican?

Vacuna - Perú - 23 de noviembre (El Observador)

El incremento de contagios de la variante K del virus H3N2 genera alarma en Europa y Estados Unidos. En respuesta, las autoridades de salud en Perú han reforzado la vigilancia epidemiológica ante la posible llegada del subtipo, que en el hemisferio norte ya provoca saturación hospitalaria.

¿Por qué preocupa la variante K de H3N2?

El doctor Óscar Malpartida Tabuchi, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Anglo Americana, explicó que el virus de la influenza H3N2 muta de manera regular. “Los casos que están apareciendo en otros países son provocados por una variante nueva contra la cual no tenemos defensas o memoria inmunológica formada”, señaló Malpartida Tabuchi en entrevista con Infobae Perú. La variante K presenta múltiples mutaciones en la proteína de hemaglutinina, lo que incrementa la capacidad de contagio y reduce la eficacia de las vacunas actuales.

Aunque hasta la fecha no se ha demostrado que la variante provoque una enfermedad más grave que otras cepas, el aumento de hospitalizaciones y la presión sobre los hospitales es evidente. Destacan síntomas como cansancio, dolor muscular, fiebre alta, tos seca y molestias digestivas. La circulación simultánea con otros virus respiratorios, como el VRS y el SARS-CoV-2, complica el diagnóstico.

¿Protege la vacuna que se aplica en Perú?

El Ministerio de Salud alerta sobre el potencial ingreso del subtipo K de influenza, señala recomendaciones para la ciudadanía e informa sobre el monitoreo epidemiológico en curso| Foto: Canva

Según el especialista en salud pública Marco Almerí, la vacuna contra la influenza disponible en Perú fue diseñada antes de la aparición de la subvariante K. “No es una variante que esté protegida como debiera por la vacuna que nos aplicamos cada año”, sostuvo Almería en Exitosa Noticias. El experto advirtió que la vacuna que llegó al Perú en 2025-2026 ofrece solo protección parcial ante la nueva subvariante, porque las mutaciones alteran su respuesta inmunológica esperada.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias del Perú recomiendan insistir en la vacunación, especialmente para los grupos vulnerables: adultos mayores de 60 años, menores de 5 años, personas gestantes y aquellas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC o asma. Estos grupos concentran la mayor tasa de hospitalizaciones y mortalidad en Europa.

Según el Minsa, “las vacunas actuales continúan protegiendo contra la hospitalización y los cuadros graves, siendo vitales para los grupos vulnerables”.

¿Dónde conseguir la vacuna contra la influenza?

El Minsa informa que las vacunas están disponibles en todos los centros de salud a nivel nacional. Sin embargo, reportes de usuarios del SIS indican que algunos establecimientos no cuentan con dosis suficientes o priorizan la inmunización de los grupos de riesgo, pese a que recomendaciones internacionales sugieren que las vacunas sean para todos los grupos etarios.

Para saber si un centro cercano tiene vacunas disponibles, se recomienda acercarse directamente, enviar un mensaje de WhatsApp al +51 952 842 623 o llamar a la línea 113 para recibir información actualizada.

Del 15 al 21 de diciembre se llevará a cabo la cuarta Jornada Nacional de Vacunación, donde se reforzará la aplicación contra la influenza para los grupos priorizados, junto con la tos ferina y otras inmunizaciones incluidas en el carnet nacional.

¿Cómo detectar la gripe H3N2?

Especialistas señalaron que no es fácil diferenciarla con otro virus, por lo que el diagnóstico certero del subtipo K requiere pruebas específicas, no disponibles en laboratorios convencionales, sino en entidades como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

“Solo por los síntomas no lo vamos a poder diferenciar o diagnosticar si es un síndrome respiratorio alto, una infección respiratoria o por influenza. Primero hay que hacer pruebas, ya sea las rápidas o moleculares. Y para subtipificar si esto es producido por la variante K, tienes que hacer algunas pruebas adicionales”, precisó.

Respecto a la vacunación, el doctor Malpartida Tabuchi aseguró que las vacunas actuales mantienen utilidad. “La vacuna aun así protege, especialmente para cuadros severos y hospitalizaciones. La vacunación estacional que inicia entre marzo y abril probablemente ya incluirá alguna cepa de la variante K”.