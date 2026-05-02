Diego Chávarri pide disculpas públicas a Thalía Bentín tras filtración de conversaciones con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Tras la filtración de una conversación comprometida en ‘La Granja VIP Perú’, Diego Chávarri pidió perdón a Thalía Bentín y aclaró que nunca dudó de sus sentimientos hacia ella. YouTube.

La noche del viernes 1 de mayo en ‘La Granja VIP Perú’ estuvo marcada por la tensión y la emoción, luego de que Diego Chávarri pidiera disculpas públicas a su novia, Thalía Bentín, tras la difusión de una conversación privada con Gabriela Herrera.

El exfutbolista se pronunció en vivo ante la conductora Ethel Pozo, admitiendo el error de sus palabras y reafirmando el amor que siente por su pareja.

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El incidente, originado por un error de la producción, dejó expuesta la intimidad de los participantes cuando se mostró en pantalla parte de la charla nocturna entre Diego y Gabriela, donde la bailarina le confesaba su atracción. La situación desató rumores, incomodidad y una crisis emocional que llevó a Chávarri a buscar la manera de enmendar el daño causado.

La conversación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera durante la madrugada en 'La Granja Vip Perú'. TikTok.

Disculpas públicas y declaración de amor a Thalía Bentín

Durante el programa, Ethel Pozo le preguntó directamente a Diego Chávarri si había visto los videos filtrados y cómo interpretaba las palabras que aparecieron en pantalla.

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El exfutbolista respondió con franqueza: “Sobre lo que pude ver, algunas letritas ahí pequeñas, simplemente decir que justamente esa conversación, esas palabras, me parece que fueron innecesarias decirlas, pero todo apuntaba a un mismo fin, que era que simplemente no podía pasar nada más aquí entre nosotros”.

El chico reality fue enfático al dirigirse a Thalía Bentín: “Si alguna de esas palabras afectó a alguien, a Thalía en especial, algún familiar o algo, pedirle la disculpa del caso. Creo que mis sentimientos hacia ella están totalmente clarísimos. Ella es la mujer de mi vida y la amo con todo mi corazón. Y nada, que esté pasando por un momento así, yo la conozco, sé que va a ser muy duro para ella. Me imagino los comentarios que puede estar recibiendo”.

Diego Chávarri se pronuncia en ‘La Granja VIP’ y pide disculpas públicas a su novia Thalía Bentín luego de la polémica con Gabriela Herrera. YouTube: 'La Granja VIP'

El impacto de la conversación filtrada y la reacción de Gabriela Herrera

La conversación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera fue mostrada parcialmente a los participantes y al público, generando un ambiente de incomodidad tanto en la casa como en redes sociales.

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Gabriela, por su parte, también expresó su arrepentimiento y ofreció disculpas públicas: “Se hizo un comentario de una situación para llegar a un fin que en verdad, innecesario, de ambas partes. Igual pedir disculpas a las personas afectadas. Fue un comentario, pero justamente para llegar al mismo caso de que no va a pasar ni está pasando absolutamente nada”.

Ambos protagonistas coincidieron en que la conversación no debió producirse y que su intención era dejar en claro que no existía posibilidad de un vínculo sentimental entre ellos dentro del reality.

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Gabriela Herrera durante la emisión especial, luego de pedir disculpas públicas por la conversación filtrada. YouTube: 'La Granja VIP'

La presión mediática y el quiebre emocional de Diego Chávarri

La difusión de los mensajes y la reacción de sus compañeros llevaron a Diego Chávarri a un momento de crisis. Visiblemente afectado, pidió a los nominados del programa que lo incluyeran en la placa de eliminación para salir del reality y poder solucionar la situación con su pareja fuera de cámaras.

“Yo la amo con todo mi corazón, claro que sí”, reafirmó el exfutbolista en la conversación con Ethel Pozo. Reconoció que los comentarios hechos en la charla con Gabriela Herrera fueron desafortunados y que lamenta cualquier dolor que haya ocasionado a Thalía Bentín.

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La propia Pati Lorena, participante del reality, aconsejó a Diego que considerara abandonar el programa para priorizar su vida personal y el vínculo con su novia, ante el impacto mediático que generó la filtración.

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’. YouTube.

Reacciones en redes sociales y mensajes de apoyo

El episodio rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde los seguidores de La Granja VIP Perú debatieron sobre la responsabilidad de los concursantes y la exposición de la vida privada en televisión. Mientras algunos respaldaron la actitud de Diego Chávarri al pedir disculpas y asumir su error, otros cuestionaron la dinámica del reality y el manejo de la producción.

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Thalía Bentín, aunque no se pronunció públicamente durante la emisión, recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de seguidores y figuras del espectáculo, quienes destacaron la importancia de la honestidad y la comunicación en una relación expuesta al escrutinio mediático.