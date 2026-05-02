TC rechaza demanda de Juan José Santiváñez: Exministro denunciaba supuesto intento para detenerlo

Exministro fue denunciado por acciones como titular del Minter. | Minjus

El Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus del exministro del interior Juan José Santiváñez contra la Fiscalía de la Nación, demanda con la que pretendía “evitar futuras turbaciones o privaciones ilegítimas de la libertad”.

Santiváñez interpuso la demanda luego de que en cuestionados medios de comunicación alertaran sin prueba alguna que el despacho de la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza pediría su detención preliminar, medida que nunca se solicitó.

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Además del “cese de la amenaza cierta e inminente de violación de su derecho a la libertad persona”, el exministro del Interior solicitó al TC que anule la resolución del Poder Judicial que autorizó el allanamiento a su domicilio y la disposición de la Fiscalía de la Nación que declaró secreta la investigación preliminar en su contra.

Sin embargo, el Tribunal determinó que la actuación de Espinoza y otros fiscales que Santiváñez denunció “no determinan ninguna restricción o limitación en la libertad personal del recurrente, ni configuran amenaza alguna a dicho derecho”, por lo que la demanda debe declararse improcedente.

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TC rechaza demanda de Juan José Santiváñez

Los magistrados recuerdan que cuando se invoque la amenaza de violación de un derecho constitucional, se debe diferenciar entre “actos futuros remotos y actos futuros inminentes”, siendo los primeros “aquellos actos inciertos que pueden o no suceder” mientras que los segundos es casi segura su comisión.

Además, los tribunos consignan en la sentencia que el Ministerio Público no tiene facultades coercitivas, es decir, no puede privar de su libertad a una persona ni muchos menos limitar algún derecho fundamental. Lo que hace la Fiscalía es requerir (actuaciones postulatorias) al órgano jurisdiccional correspondiente y es este el que decide si accede o no a la petición fiscal.

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La sentencia que declara improcedente la demanda de habeas corpus de Juan José Santiváñez fue aprobada por unanimidad. Votaron Luz Pacheco Zerga (presidenta), Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez (ponente).

Candidatura fallida

Juan José Santiváñez renunció al cargo de ministro de Justicia para postular al Congreso de la República con Alianza para el Progreso. Se le dio el número 5 de la lista para el Senado por distrito único nacional.

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Santiváñez no logró ingresar al Senado. | Minjus

Sin embargo, Santiváñez no logrará un escaño debido a que su partido no pasó la valla electoral. El exministro del Interior obtuvo más de 100 mil votos. Tras su derrota en los comicios no ha vuelto a aparecer en redes sociales.

La investigación contra Santiváñez

Juan José Santiváñez, exministro del Interior, enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias agravado. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso, vinculada a supuestas gestiones para influir en decisiones del Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia, buscando beneficiar a un cliente condenado por crimen organizado.

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Durante el proceso, se ordenaron allanamientos, incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Santiváñez, argumentando riesgo de fuga.