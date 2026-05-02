Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 2 de mayo, la agenda futbolera está cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima recibe a CD Moquegua en duelo clave por el título del Torneo Apertura 2026, FC Cajamarca se mide con Sport Boys, FC Barcelona visita a Barcelona por LaLiga, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami por la MLS, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ dependen de sí mismos para llevarse el Torneo Apertura 2026, pero deberán ganar todo los duelos que restan en la recta final. No hay margen de error para el equipo de Pablo Guede ante el recién ascendido en Matute.
Con Federico Girotti tras lesión y Renzo Garcés luego de sanción; el cuadro victoriano tendrá que asegurar los tres puntos para mantener ventaja con Los Chankas. La sorpresa de la lista de convocados son la ausencia de Paolo Guerrero y Alan Cantero, el motivo es por precaución.
Partidos de Liga 1
- FC Cajamarca vs Sport Boys (13:00 horas / L1 Max, L1 Play. Movistar TV)
- ADT vs Atlético Grau (15:15 horas / L1 Max, L1 Play. Movistar TV)
- Cienciano vs Comerciantes Unidos (17:30 horas / L1 Max, L1 Play. Movistar TV)
- Alianza Lima vs Deportivo Moquegua (20:00 horas / L1 Max, L1 Play. Movistar TV)
Partidos de Premier League
- Wolverhampton Wanderers vs Sunderland (09:00 horas / Disney+ Premium)
- Newcastle United vs Brighton & Hove Albion (09:00 horas / Disney+ Premium)
- Brentford vs West Ham United (09:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)
- Arsenal vs Fulham (11:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)
Partidos de LaLiga
- Villarreal vs Levante (07:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)
- Valencia vs Atlético Madrid (09:15 horas / DIRECTV Sports, DGO)
- Deportivo Alavés vs Athletic Club (11:30 horas / DIRECTV Sports, DGO)
- Osasuna vs Barcelona (14:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)
Partidos de Serie A
- Udinese vs Torino (08:00 horas / Disney+ Premium)
- Como vs Napoli (11:00 horas / ESPN3, Disney+ Premium)
- Atalanta vs Genoa (13:45 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Bundesliga
- Werder Bremen vs Augsburg (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Union Berlin vs Köln (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Hoffenheim vs Stuttgart (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Bayern München vs Heidenheim (08:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)
- Bayer Leverkusen vs RB Leipzig (11:30 horas / Disney+ Premium, ESPN)
Partidos de Eredivisie
- Almere City vs Den Bosch (07:00 horas / ESPN)
- Utrecht vs NAC Breda (09:30 horas / ESPN 2)
- Groningen vs Excelsior (11:45 horas / ESPN 3)
- Ajax vs PSV (13:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)
- NEC vs Telstar (14:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Ligue 1
- Nantes vs Olympique Marseille (08:00 horas / Disney+ Premium)
- PSG vs Lorient (10:00 horas / ESPN 4, Disney+ Premium)
- Metz vs Monaco (12:00 horas / Disney+ Premium)
- Nice vs Lens (14:05 horas / ESPN3, Disney+ Premium)
Partidos de Primeira Liga
- Moreirense vs Estrela (09:30 horas / Sport TV1)
- Arouca vs Santa Clara (09:30 horas / Sport TV1)
- Nacional vs AVS (09:30 horas / Sport TV2)
- Famalicão vs Benfica (12:00 horas / DAZN, Sport TV2)
- Porto vs Alverca (14:30 horas / Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium)
Partidos de fútbol argentino
- Barracas Central vs Banfield (12:00 horas / TNT Sports, Max, Fanatiz)
- Lanús vs Deportivo Riestra (12:30 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium)
- Central Córdoba SdE vs Boca Juniors (14:15 horas / TNT Sports, Max)
- San Lorenzo vs Independiente (16:45 horas / TNT Sports, Max)
- Unión Santa Fe vs Talleres Córdoba (16:45 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz)
- Platense vs Estudiantes (19:15 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz)
Partidos de fútbol brasileño
- Botafogo vs Remo (14:00 horas / Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol)
- Palmeiras vs Santos (16:30 horas / Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol)
- Vitória vs Coritiba (16:30 horas / Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol)
- Athletico-PR vs Gremio (18:30 horas / Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video)
- Cruzeiro vs Atlético Mineiro (19:00 horas / Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay)
Partidos de fútbol uruguayo
- Juventud vs Wanderers (10:30 horas / Disney+ Premium, DIRECTV Sports)
- Cerro vs Deportivo Maldonado (13:30 horas / Disney+ Premium, DIRECTV Sports)
- Liverpool vs Danubio (16:30 horas / Disney+ Premium, DIRECTV Sports)
Partidos de MLS
- Toronto FC vs SJ Earthquakes (12:00 horas / MLS Season Pass)
- Sporting KC vs Seattle Sounders FC (13:30 horas / MLS Season Pass)
- Real Salt Lake vs Portland Timbers (15:45 horas / MLS Season Pass)
- Inter Miami vs Orlando City SC (18:15 horas / MLS Season Pass)