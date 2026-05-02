PNP podrá tomar muestras de ADN para identificar criminales y encontrar desaparecidos

La PNP podrá tomar muestras de ADN, pero en base a parámetros. - Crédito Enlace UNAM

Como en las películas. La Policía Nacional del Perú tendrá un Banco de datos genéticos donde podrá almacenar muestras de ADN de personas para ayudar a las investigaciones que realizan, identificar y atrapar criminales, y avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Así lo señala el dictamen que aprobó el Pleno del Congreso este jueves 30 de abril pasado, que acumula los proyectos de ley 7631/2023-CR y 10504/2024-CR, y que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG).

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Será una herramienta para ayudar a la investigación y poder dar mayor pruebas para condenar una cantidad de delitos. ¿Pero podrá la PNP tomar tu muestra? Si bien todo ciudadano podrá ser voluntario para dar su ADN, la Policía solo tomará pruebas en el marco de investigaciones criminales, y a servidores públicos involucrados en estas labores.

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Crearán Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos

La propuesta legislativa para crear y regular en BNDPG, de autoría de los congresistas Fernando Rospigliosi (bancada Fuerza Popular), y Juan Carlos Lizarzaburu (bancada APP), obtuvo en primera votación 81 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones. Luego, el Parlamento aprobó la exoneración de segunda votación con 81 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención.

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El BNDPG se trata de “una base de datos de carácter reservado, destinada al registro, tratamiento, almacenamiento, uso y protección de perfiles genéticos obtenidos legalmente mediante el análisis de ADN no codificante. Este mecanismo permitirá comparar muestras biológicas recogidas en escenas del crimen, procesos penales, investigaciones policiales o fiscales, así como en casos vinculados con personas desaparecidas”, resalta el mismo Congreso.

Así, de acuerdo con el texto aprobado, el banco genético buscará facilitar la identificación humana, esclarecer delitos, vincular evidencias con posibles autores, identificar cadáveres y contribuir a la ubicación de personas desaparecidas. Además, la iniciativa establece que el uso de esta información deberá respetar la dignidad humana, la intimidad personal, la igualdad, la no discriminación, la gratuidad y la seguridad de los datos almacenados.

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El banco genético ayudará a identificar a criminales y vincularlos a delitos. - Crédito Ministerio Público

Lo administrará la PNP

El dictamen también dispone que la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú administre el BNDPG a través de un consejo de administración. Este órgano estará presidido por el director de Criminalística e integrado por dos expertos con formación y experiencia en genética forense o ciencias afines.

“El Consejo de Administración tendrá la responsabilidad de emitir protocolos y lineamientos para garantizar la custodia, seguridad, obtención, procesamiento, almacenamiento y protección de los perfiles genéticos. Además, contará con el apoyo de un Consejo Técnico conformado por especialistas en genética forense”, resalta el Congreso.

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Los servidores públicos que trabajan en la Policía y el Ministerio Público tendrán que dar su ADN también. - Crédito FB/@El Regional Noticias

¿A quiénes tomarán muestras de ADN?

Este banco de datos genéticos incluirá registros de víctimas, investigados y procesados, evidencias, personas privadas de libertad, servidores públicos vinculados a funciones criminalísticas, perfiles remitidos por jurisdicciones extranjeras, así como personas desaparecidas y sus familiares. Sin embargo, esto será con respecto a ciertos detalles.

La toma de muestras biológicas es obligatoria para los siguientes: a) Las personas que, en una investigación policial, fiscal o de un proceso penal, tengan la condición de investigadas o imputadas como presuntos autores o partícipes del delito; b) los internos de establecimientos penitenciarios con o sin sentencia condenatoria; y c) los demás que se señalen por ley.

Se requiere el consentimiento informado previo y por escrito para el registro de perfiles genéticos en el BNDPG de los siguientes: a) las personas que han sido reportadas como víctimas de un delito y b) las personas que manifiesten de manera voluntaria incorporarse al BNDPG.