Brote de gripe H3N2 en Europa: cómo actúa la variante K y qué pronostican los expertos para América Latina

En Europa y países como Estados Unidos, Canadá y Japón, el brote récord de gripe H3N2 ya generó cifras inéditas de hospitalizaciones y saturación hospitalaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa atraviesa un brote récord de gripe H3N2 impulsado por la variante K de la influenza A. Esta propagación anticipada y acelerada en invierno ha generado una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud, especialmente en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia. El brote se adelantó entre tres y seis semanas respecto a temporadas anteriores, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La médica argentina Marta Cohen, patóloga pediátrica residente en Reino Unido, sostuvo en diálogo con Infobae: "La variante K del H3N2 tiene siete mutaciones adicionales en la proteína de hemaglutinina del virus influenza A. Esto la hace mucho más contagiosa y además hace que las vacunas tengan una menor eficiencia inmunológica. Todo esto genera que sea de mayor contagiosidad".

Si bien aún no se han registrado casos en América Latina, los expertos destacan la necesidad de anticiparse mediante la vacunación. Lo sucedido en Europa, afirman, debe considerarse un antecedente para orientar medidas preventivas en la región.

Esta semana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de las Américas “a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte”. Además, la entidad detalló: “En Canadá y Estados Unidos se observa una mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluido un crecimiento progresivo del subclado K, ya detectado ampliamente en Europa y Asia”.

España reporta una tasa de 112,2 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, casi diez veces mayor que la del mismo periodo del año pasado. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En Inglaterra, la Agencia de Seguridad Sanitaria prevé hasta 8.000 hospitalizaciones por gripe durante la próxima semana, una cifra que no se registra desde 2010. España reporta una incidencia casi diez veces mayor que la del mismo periodo del año anterior, con una tasa de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Instituto de Salud Carlos III.

Alemania y Reino Unido han reforzado sus estructuras hospitalarias ante el aumento de casos, mientras que en Estados Unidos los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advierten que la variante K se ha vuelto dominante y que el brote podría extenderse hasta la primavera. La circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio (VRS) y el SARS-CoV-2, agrava la saturación hospitalaria y complica el diagnóstico diferencial.

Qué dicen los expertos sobre la variante K de H3N2

“El brote anticipado comenzó en agosto, cuando el virus K se detectó por primera vez en Australia, según información de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, se registraron casos en Nueva Zelanda y en septiembre llegó a Europa. Actualmente, está presente en 34 países aproximadamente, aunque todavía no se han confirmado casos en Sudamérica“, agregó Cohen.

La experta sostuvo que “la rápida transmisión del virus provocó que el brote se adelantara cuatro semanas respecto a lo habitual, con un 56% más de infecciones o casos en comparación con el mismo período del año anterior. Esta situación se atribuye a la alta contagiosidad del virus".

La importancia de la vacunación

La vacunación antigripal sigue siendo la principal herramienta preventiva, aunque su eficacia frente a la variante K de H3N2 es inferior a la de temporadas anteriores, según los expertos.

En Inglaterra, la Agencia de Seguridad Sanitaria prevé hasta 8.000 hospitalizaciones por gripe en una semana, número no registrado desde 2010 (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

“Actualmente, la eficacia de la vacuna ronda el 65%. A pesar de esto, la vacunación sigue siendo recomendable porque reduce el riesgo de desarrollar una infección grave o requerir hospitalización”, sumó Cohen.

Las medidas de prevención

Por su parte, en diálogo con Infobae, la infectóloga Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y directora de Epidemiología de la Municipalidad de San Isidro, precisó: “Como medidas de prevención, lo importante es estar adecuada y robustamente vacunados. No importa si tenés cinco vacunas para gripe: si la última fue en 2022, no alcanza. Tenés que tener una vacuna antigripal si estás en los grupos de riesgo. Los bebés, las embarazadas y los grupos que mencioné antes deben vacunarse cada año. Lo mismo para gripe, para COVID y para sincitial en adultos mayores y embarazadas, sobre todo si van a tener a sus bebés en épocas de circulación del virus”, dijo Obieta.

Cohen destacó que las estrategias recomendadas por el Gobierno británico y la Organización Mundial de la Salud incluyen “el trabajo remoto para quienes estén enfermos y evitar asistir al lugar de trabajo. Se aconseja el uso de barbijo si una persona presenta síntomas de gripe o pertenece a un grupo de riesgo, como mayores de sesenta y cinco años. Se recomienda mantener el distanciamiento social. En las escuelas con un alto número de niños contagiados, se sugiere ventilar los espacios abriendo las ventanas y reintroducir la higiene de manos con alcohol en gel”.

Actualmente, la eficacia de la vacuna antigripal frente a la variante K ronda el 65%, pero sigue recomendándose para reducir hospitalizaciones en los grupos de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante K de H3N2 por dentro

“Actualmente, la circulación de COVID es baja, por lo que si una persona presenta síntomas gripales, lo más probable es que se trate de influenza A, H3N2 variante K, responsable del 95% de los casos. Otro virus con alta circulación es el virus sincitial respiratorio, que puede causar cuadros graves en niños pequeños y personas mayores. Para prevenir el virus sincitial respiratorio en recién nacidos, se recomienda que las madres embarazadas se vacunen alrededor de la semana treinta y seis de gestación. Esto permite que el bebé reciba anticuerpos de la madre a través de la placenta y mediante la lactancia”, sostuvo Cohen.

Y agregó: “El análisis de aguas residuales, utilizando técnicas de PCR molecular, permite identificar qué tipo de virus está presente en la comunidad. Durante la pandemia de COVID, estos análisis anticipaban con dos semanas de antelación la circulación viral en países como Estados Unidos y Europa, lo que facilitaba la planificación de medidas sanitarias”.

Cuál es el escenario en Sudamérica y Argentina

En Sudamérica y Argentina, la OMS no confirmó casos de la variante K y se estima que podría arribar en marzo, por lo que los expertos aconsejan adelantar la vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cohen destacó, citando a la Organización Mundial de la Salud, que actualmente en Argentina no hay circulación del nuevo virus y que no se han registrado casos en Latinoamérica: “Es posible que llegue algún caso importado por turistas o personas que viajan al exterior, pero no se espera un brote epidémico hasta el otoño. Se estima que la llegada podría darse en marzo, similar a lo sucedido en Australia y Europa. Por este motivo, se aconseja prepararse para la vacunación en marzo, no en abril".

“Una medida importante para prevenir la llegada del virus a Argentina, sería adelantar la campaña de vacunación un mes. Se considera fundamental que el Gobierno avance el calendario de vacunación”, dijo la experta.

Obieta, en esa línea, señaló: “El concepto importante a transmitir es que nosotros tenemos la ventaja de ver el diario del día anterior: lo que está pasando en el hemisferio norte. Así, sabemos lo que va a pasar en nuestro invierno”.

(Crédito: Freepik)

Y sumó: “Por eso, en marzo, todas las personas en riesgo de formas graves de virus gripe, es decir, virus influenza, sea cual fuere la cepa, deben ir y vacunarse. Esto incluye a los adultos mayores, los inmunodeficientes, las embarazadas, los cardiópatas, los obesos mórbidos, los diabéticos, las personas con enfermedad renal crónica, los trasplantados, entre otros. Todos esos subgrupos también deben vacunarse contra COVID, que es otro virus diferente, y pueden recibir ambas vacunas el mismo día. Si se vacunan, van a estar mejor protegidos”.

Consultada sobre el riesgo de que el virus H3N2 llegue a la región de las Américas, Obieta repasó: “Por supuesto que el riesgo existe, porque donde haya un viajero o donde tengamos circulación de virus de la gripe, virus influenza, H3N2 o cualquier otro, puede suceder. Anteriormente, tuvimos circulación de virus influenza en enero, algo insólito que nunca había ocurrido antes del COVID. Los virus van haciéndose su lugar, desplazando a otros para posicionarse. En los meses de invierno, con más hacinamiento y lugares cerrados, se puede transmitir no solo virus de la gripe, sino también virus COVID o sincitial respiratorio. En este momento, en Argentina estamos en alerta por coqueluche. Los virus respiratorios están con nosotros”.

Síntomas y grupos de riesgo

La simultaneidad de gripe, virus sincitial respiratorio y SARS-CoV-2 complica los diagnósticos y agrava la saturación de hospitales, según advirtieron los CDC y el ECDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas asociados a la variante K de H3N2 incluyen fiebre alta de inicio súbito, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares intensos, fatiga extrema y molestias gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal.

El cansancio y el dolor muscular resultan especialmente notorios en la actual temporada. Los grupos de mayor riesgo comprenden adultos mayores, niños pequeños, personas inmunodeprimidas, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Los especialistas advierten que la gripe causada por esta variante puede confundirse con COVID-19, por lo que recomiendan pruebas diagnósticas combinadas. Aunque en los niños suele tener un curso leve, su papel en la transmisión es relevante; en adultos, la enfermedad tiende a ser más severa.

"Nosotros tenemos la ventaja de ver el diario del día anterior: lo que está pasando en el hemisferio norte. Así, sabemos lo que va a pasar en nuestro invierno”, dijo una de las expertas consultadas por Infobae (Imagen ilustrativa Infobae)

Impacto en sistemas de salud y medidas adoptadas

Alemania, España, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos han activado protocolos de contingencia que incluyen refuerzo de plantillas, zonas de aislamiento para casos sospechosos y campañas de comunicación para la prevención en la comunidad.

El European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) advierte que, aunque la mayoría de los cuadros serán leves, la simultaneidad de virus podría comprometer la atención de otras patologías si persiste la presión actual.

Marc-Alain Widdowson, jefe de la Unidad de Amenazas Pandémicas de la OMS/Europa, afirmó: “Incluso cuando las cepas circulantes del virus de la gripe evolucionan y desarrollan algunas diferencias con las cepas de la vacuna, la vacuna antigripal puede ofrecer una protección significativa contra la enfermedad, la hospitalización y la muerte”.