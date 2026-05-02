Fonavi 2026: Buscan que monto de devolución aumente con nuevo cálculo de aportes en intis

En dos semanas empieza el pago del Reintegro 5 del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Las devoluciones de aportes hechos al Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado al cual miles de trabajadores aportaron en las décadas de los 80 y 90, continuarán esta año con el pago del Reintegro 5, el Reintegro 6 y la Lista 23.

Si bien ya la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) ha señalado que se logró asegurar el presupuesto para los pagos (como estaba detallado en la Ley de Endeudamiento del sector público), con compromiso del Poder Ejecutivo, han revelado las siguientes ‘luchas’ que liderarán.

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Una de estas irá por lograr la “actualización justa de los aportes realizados en soles de oro e intis” que se hicieron al fondo de vivienda estatal en su momento. Como se recuerda, estas eran monedas que se usaban en los ochenta. Este cambio, así lo señalan, beneficiaría a más de 1,7 millones de exaportantes.

Pronto inicia del pago del Reintegro 5. - Crédito Andina

Las nuevas ‘luchas’ de los exfonavistas

Según informó Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) a traves de sus cuentas de redes sociales oficiales, donde miles de exfonavistas se informan a diario sobre cómo avanza la devolución de aportes, este año ‘lucharán’ por conseguir tres medidas.

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Estas son las siguientes medidas que buscan los exfonavistas:

Primero, la incorporación de los más de 300 mil fonavistas aún en evaluación (por casos casos de Electrificación y Banco de Materiales, donde se realizaron préstamos a fonavistas con el dinero que aportaron, pero lo que hizo que el Gobierno no los incluyera en las devoluciones por haberse logrado beneficiar del fondo, a pesar de, en algunos casos, haber pagado estos préstamos)

Segundo, la actualización justa de los aportes realizados en soles de oro e intis. Esto beneficiará a más de 1,7 millones de exfonavistas

Asegurar el Presupuesto para el 2027 y garantizar que ningún exfonavista se quede sin la devolución del dinero que aportaron en su momento (del que no vieron mayor beneficio).

Los anteriores pagos del Fonavi fue la Lista 22 y el Reintegro 4. - Crédito Exitosa Noticias

La siguiente devolución es en mayo

Este jueves 14 de mayo, según ha confirmado preliminarmente Luis Luzuriaga, el presidente de la Fenaf Perú, se ha acordado que se realice el pago del Reintegro 5 en el Banco de la Nación. Este se entregaría a través de un cronograma de pagos, según el último dígito del DNI del exfonavista titular, como ya se ha cumplido en ocasiones anteriores.

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Este será el primer pago de este año del Fonavi. Los detalles, a continuación:

Sobre el rango de edad : El padrón del grupo Reintegro 5 estaría conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026

La cantidad de beneficiarios y el monto : El padrón estaría conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerará a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores

La fecha de pago: Se podría cobrar desde el jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. Para esto la entidad aprobaría y difundiría un cronograma según el último dígito del DNI del fonavista titular.

La segunda semana de mayo ya podrán cobrar los fonavistas el pago del Reintegro 5, pero no irá para todos. - Crédito Fenaf Perú