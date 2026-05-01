Perú

PJ ordena la captura del abogado aprista Luis Pacheco Mandujano por no presentarse a juicio

Infobae accedió al expediente de la querella por difamación agravada que le inició la exdirectora general de la Academia de la Magistratura. Presuntos ataques denigrantes tuvieron lugar en el programa que el excandidato aprista conducía en internet

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Pacheco Mandujano postuló sin éxito a la Cámara de Diputados con el Partido Aprista. Foto: captura YouTube
Pacheco Mandujano postuló sin éxito a la Cámara de Diputados con el Partido Aprista. Foto: captura YouTube

El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura del abogado aprista Luis Pacheco Mandujano por no presentarse a la instalación del juicio oral en su contra por presunta difamación agravada. Así lo dispuso la jueza Vilma Quispe, del Décimo Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Lima, al declararlo reo contumaz en la sesión del pasado martes 28 de abril.

Para dicha fecha estaba previsto el inicio del juzgamiento contra Pacheco por presunta difamación agravada en perjuicio de Nathalie Betsy Ingaruca Ruíz, funcionaria y exdirectora general de la Academia de la Magistratura (AMAG).

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Según el expediente al que accedió Infobae, el juicio estaba programado para el 19 de marzo; sin embargo, no se instaló porque el abogado aprista no se conectó a la audiencia virtual.

Este diario pudo conocer que se le notificó en varias oportunidades al abogado en su domicio en Surco, pero las personas que recibían al notificador judicial decían que este no vivía ahí y se negaban a recibir la cédula. Por ello se procedió a notificar por edicto judicial y se fijó como fecha del juicio el 28 de abril.

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En el edicto se le advirtió a Luis Pacheco Mandujano que si no se presentaba sería declarado reo contumaz y se oficiaría a la Policía Judicial para que procedan con su ubicación y captura. Una vez que sea puesto a disposición del juzgado sería liberado.

PJ declara reo contumaz a Luis Pacheco Mandujano.
PJ declara reo contumaz a Luis Pacheco Mandujano.

El proceso contra Pacheco Mandujano

La funcionaria Nathalie Betsy Ingaruca Ruíz presentó la querella contra Luis Pacheco Mandujano porque este último, a su consideración, emitió comentarios despectivos sobre ella en por lo menos 4 emisiones del programa por internet que tenía.

En estas transmisiones, de acuerdo con la querella, Pacheco Mandujano no solo cuestionaba con adjetivos agraviantes la capacidad profesional de Ingaruca Ruíz, sino que también insinuaba que buscaba reelegirse como directora general de la Academia de la Magistratura con movidas ilegales y con un supuesto apoyo del Consejo Directivo de la institución.

Por ejemplo, en una transmisión Pacheco dijo que el ascenso de Ingaruca fue “indecoroso”. Dijo que “le cargaba el maletín a Duberlí Rodríguez” cuando este era presidente de la AMAG y que se volvió “todopoderosa” cuando fue elegido del presidente del Poder Judicial. También dijo que trabajó en la Contraloría “sin saber leer ni escribir”. Luego la acusó de hacer “lo que sabía hacer, moverse bien”, para que se convoque un concurso en la Academia para director general y ganarlo.

Nathalie Betsy Ingaruca Ruíz, exdirectora general de la AMAG
Nathalie Betsy Ingaruca Ruíz, exdirectora general de la AMAG

Ingaruca, cuya gestión como directora general acabó en octubre de 2024, se presentó al concurso público. Sin embargo, durante el procedimiento, Pacheco usó su programa para realizar “denuncias” sobre un supuesto direccionamiento del concurso.

Las “denuncias” solo hallaron eco en la congresista Gladys Echaíz, quien envió un oficio al entonces presidente de la AMAG, el juez supremo Manuel Luján Tupez. pidiendo explicaciones ante las “denuncias” de Pacheco Mandujano.

Luego de eso, el Consejo Directivo de la AMAG, si bien reconoció que no hubo ninguna irregularidad en el concurso, lo congeló para hacer las consultas necesarias a fin que la “plaza sea mucho más competitiva y amplia que permita, en una futura convocatoria, atraer un mayor número de postulantes”.

Hasta la fecha no hay director general, sino que el director académico está encargado mientras no se designe uno titular.

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