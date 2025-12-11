Perú

Gripe H3N2 en Perú: ¿Qué es, cuáles son los síntomas y cómo diferenciarla?

Europa y Estados Unidos atraviesan un repunte de contagios y hospitalizaciones por la variante K de la gripe H3N2, escenario que mantiene en alerta a otros países. Infobae Perú consultó al doctor Óscar Malpartida Tabuchi, quien confirmó que la variante aún no ha sido identificada en Perú

La expansión global de la gripe H3N2 mantiene la atención de las autoridades peruanas| Canvas

El incremento de contagios de la variante K del virus H3N2 genera preocupación en Europa y Estados Unidos, mientras Perú monitorea de cerca la posible llegada de este subtipo que ya ha provocado saturación hospitalaria en el hemisferio norte.

Según explicó el doctor Óscar Malpartida Tabuchi, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Anglo Americana en entrevista con Infobae Perú, el virus de la influenza H3N2 pertenece a un grupo que muta de manera regular.

La aparición de variantes, como la reciente subvariante K, implica que parte de la población carece de mecanismos de defensa contra el nuevo subtipo.

“Hasta este momento, los casos nuevos que están apareciendo en otros países es por una variante nueva contra la cual no tenemos defensas o una memoria inmunológica formada”, indicó Malpartida Tabuchi. Sobre la gravedad del cuadro, sostuvo que no existe evidencia de que la variante K sea más severa que otras de la misma familia.

El número de infecciones por influenza H3N2 crece en Europa y Estados Unidos, con hospitales en alerta, mientras Perú documenta varios centenares de casos confirmados durante el año, según datos oficiales recientes, pero no son de la variante K.| Foto: Sala Situacional

Según la información de la Sala Situacional del Minsa, Perú registró 609 casos confirmados de influenza A (H3N2) hasta la semana epidemiológica 49, correspondiente al 6 de diciembre. La vigilancia mantiene carácter semanal y permite monitorear el impacto de esta variante en el país. No obstante, aún no se ha confirmado ningún caso de la variante K.

¿Qué es la gripe H3N2 y qué poblaciones presenta mayor riesgo?

Las manifestaciones de la influenza causada por H3N2, incluyendo la variante K, no presentan diferencias marcadas frente a otros subtipos, según detalla el médico.

“La influenza o gripe es una especie de resfrío con síntomas más severos, como fiebre alta, malestar, desgano y rinorrea abundante. En algunos casos puede derivar en neumonía viral y complicaciones graves, sobre todo en grupos vulnerables”, señaló el infectólogo.

Perú reconoce más de 600 casos de H3N2 mientras Europa alerta por la variante K| Canvas

Los menores de dos años, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes conforman los principales grupos de riesgo. La Organización Mundial de Salud (OMS) también precisó que los síntomas que muestran los pacientes son:

  • Fiebre
  • Tos seca
  • Dolores musculares
  • Escalofríos
  • Malestares gastrointestinales

¿Cómo detectar la gripe H3N2?

El médico manifestó que no es fácil diferenciarla con otro virus, por lo que el diagnóstico certero del subtipo K requiere pruebas específicas, no disponibles en laboratorios convencionales, sino en entidades como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

“Solo por los síntomas no lo vamos a poder diferenciar o diagnosticar si es un síndrome respiratorio alto, una infección respiratoria o por influenza. Primero hay que hacer pruebas, ya sea las rápidas o moleculares. Y para subtipificar si esto es producido por la variante K, tienes que hacer algunas pruebas adicionales”, precisó.

La expansión global de la gripe H3N2 mantiene la atención de las autoridades peruanas| Canvas

Respecto a la vacunación, el doctor Malpartida Tabuchi aseguró que las vacunas actuales mantienen utilidad. “La vacuna aun así protege, especialmente para cuadros severos y hospitalizaciones. La vacunación estacional que inicia entre marzo y abril probablemente ya incluirá alguna cepa de la variante K”.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, el médico indicó evitar acudir a trabajos o escuelas ante la presencia de síntomas, uso de mascarilla, mantener distancia física, lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y preferir ambientes ventilados.

“Nuestro sistema público de salud está colapsado y no conviene añadir más presión con hospitalizaciones prevenibles”, advirtió.

La vigilancia epidemiológica se mantiene activa mientras autoridades sanitarias. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre el caso, pero Infobae Perú conoció que en los próximos días podría confirmarse una alerta.

