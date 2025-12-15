Perú

Minsa declara alerta nacional por gripe H3N2: Estas son las medidas

En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que ha activado protocolos de vigilancia, inmunización y respuesta sanitaria ante el riesgo de ingreso y propagación de la variante de influenza que preocupa a Europa y Norteamérica

El doctor Juan Villena advierte
El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2.

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta epidemiológica a nivel nacional ante el riesgo de ingreso y propagación de enfermedades provenientes del extranjero, entre ellas la influenza A (H3N2) y el sarampión. La medida se adopta en un contexto marcado por el incremento de viajes internacionales, la alta movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

La influenza A (H3N2) se ha convertido en uno de los principales focos de atención de las autoridades sanitarias a nivel global en las últimas semanas. Su rápida propagación ha encendido alertas en Europa, Estados Unidos y Canadá, donde los sistemas de salud han reforzado la vigilancia ante el impacto que esta variante podría tener en la población, especialmente en adultos mayores, niños y personas con comorbilidades.

¿Qué implica la alerta epidemiológica por influenza A (H3N2)?

Foto: Gobierno del Perú /
Foto: Gobierno del Perú / Ministerio de Salud

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Salud, la alerta epidemiológica tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todo el territorio nacional. Entre las enfermedades bajo observación prioritaria se encuentra la influenza A (H3N2), subclado K, una variante del virus de la gripe que ha sido reportada en distintos países y que se caracteriza por su alta capacidad de transmisión, especialmente en contextos de movilidad intensa y concentración de personas.

La medida dispone acciones específicas en varios frentes clave del sistema de salud. En el ámbito de la vigilancia epidemiológica, se intensificará el monitoreo de casos sospechosos de influenza y otras enfermedades transmisibles, con el fin de detectar oportunamente cualquier brote. A nivel de laboratorio, se refuerza la capacidad de diagnóstico para confirmar infecciones respiratorias y diferenciar entre distintos virus circulantes.

En cuanto a inmunizaciones, el Minsa exhortó a la población a mantener completo su esquema de vacunación, poniendo énfasis en la vacuna contra el sarampión, enfermedad que también forma parte de esta alerta preventiva. Desde el sector Salud se recuerda que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y fallecimientos.

La alerta también contempla acciones en comunicación, promoción de la salud y operaciones sanitarias, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas y la ventilación de espacios cerrados. Asimismo, se recomienda acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar.

Principales síntomas de la gripe H3N2 y señales de alerta

Una persona recibe una vacuna
Una persona recibe una vacuna contra la influenza en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Carlos Ramírez

La influenza A H3N2 se caracteriza por un inicio brusco de los síntomas, a diferencia de otras infecciones respiratorias más leves. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentra la fiebre alta, que suele aparecer de manera repentina y puede superar los 38 grados centígrados, acompañada de escalofríos, malestar general y una sensación marcada de debilidad física. Este cuadro inicial suele generar una interrupción abrupta de las actividades diarias, incluso en personas previamente sanas.

Otro rasgo distintivo de la gripe H3N2 es la intensidad del dolor muscular y articular, que puede comprometer piernas, espalda y brazos, junto con dolor de cabeza persistente. A estos síntomas se suman las molestias respiratorias, como tos seca, dolor de garganta y congestión nasal, que pueden agravarse con el paso de los días. En algunos casos se presentan estornudos y secreción nasal, aunque estos últimos son más comunes en cuadros de resfrío que en la influenza.

Además, la sensación de cansancio extremo es uno de los síntomas más reportados y puede prolongarse incluso después de que la fiebre haya cedido. En poblaciones vulnerables —como niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas— también pueden aparecer náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos signos gastrointestinales no son los más habituales en adultos jóvenes. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, reconocer estas señales a tiempo permite buscar atención médica oportuna y reducir el riesgo de complicaciones, como neumonía o infecciones secundarias.

