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Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ buscará sostener su liderato y dar otro paso firme en la cima del campeonato con una nueva victoria. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

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05:14 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima enfrenta hoy, sábado 2 de mayo, a CD Moquegua en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El cuadro de La Victoria buscará hacerse fuerte en casa para quedarse con los tres puntos y seguirse afianzando en lo más alto, aunque su rival promete complicarle las cosas.

05:14 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido

Alianza Lima llega a este compromiso con la motivación al máximo tras consolidarse en la cima del Torneo Apertura 2026, aunque comparte puntaje con Los Chankas. El conjunto ‘íntimo’, favorecido por una mejor diferencia de goles, depende de sí mismo para quedarse con el título.

El equipo dirigido por Pablo Guede atraviesa un gran momento, con tres victorias consecutivas, incluida la contundente goleada 8-0 sobre Cusco FC en Matute. Desde la derrota en el clásico, no ha vuelto a caer y ahora apunta a extender su racha positiva en la recta final del torneo.

Alianza Lima – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes -30 abril
Alianza Lima es el líder actual del Torneo Apertura 2026.
05:14 hsHoy

Así llega Moquegua al partido

CD Moquegua llega a La Victoria con la intención de dar el golpe. En su primera temporada en la máxima división viene cumpliendo una campaña aceptable: se ubica en el noveno lugar del Torneo Apertura con 16 puntos, aunque ahora tendrá al frente a un rival de mayor jerarquía como Alianza Lima, al que intentará plantarle cara.

Eso sí, su rendimiento como visitante ha sido irregular. El conjunto moqueguano registra apenas una victoria, un empate y cuatro derrotas fuera de casa. Sin embargo, ese único triunfo fue nada menos que ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo (2-1), un antecedente que alimenta su ilusión de repetir la hazaña, esta vez en Matute.

CD Moquegua buscará dar el golpe ante Alianza Lima en Matute
CD Moquegua buscará dar el golpe ante Alianza Lima en Matute. Crédito: Prensa club
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Alianza Lima vs CD Moquegua: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Alan Cantero, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero.

- CD Moquegua: Carlos Grados; Cristian Enciso, José Granda, Aldair Perleche, Kevin Moreno; Ricardo Chipao, Nicolás Chávez, Cristian Mejía; Edgar Lastre, Yorman Zapata y Allonso Dávila.

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Alianza Lima vs CD Moquegua: canal TV del partido

La transmisión del encuentro desde Matute estará a cargo de la señal de L1MAX, que podrá sintonizarse a través de distintos operadores de televisión como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win, dependiendo del plan contratado por los usuarios. Asimismo, el compromiso también estará disponible vía streaming a través del aplicativo oficial de L1MAX, lo que permitirá seguirlo en tiempo real desde celulares, tablets, laptops o computadoras, con acceso mediante suscripción.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa del duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua. En nuestra web podrás seguir la previa con información detallada, el minuto a minuto con las principales incidencias del encuentro, así como los goles, el resultado final, las reacciones y la tabla de posiciones actualizada tras el enfrentamiento.

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Alianza Lima vs CD Moquegua: horario del partido

El duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Apertura, se llevará a cabo este sábado 2 de mayo desde las 20:00 horas (Perú), según la programación oficial de la Liga 1. El encuentro se disputará en el estadio Estadio Alejandro Villanueva, donde la hinchada ‘blanquiazul’ se hará presente para alentar a su equipo en este nuevo desafío con la ilusión de celebrar una nueva victoria.

Alianza Lima se alista para su siguiente duelo: el rival será CD Moquegua.
Alianza Lima se alista para su siguiente duelo: el rival será CD Moquegua. Crédito: Prensa AL
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A defender el liderato

Alianza Lima afronta una nueva jornada con la consigna de defender el liderato del Torneo Apertura 2026. El conjunto ‘íntimo’ se ha consolidado en lo más alto de la tabla a falta de pocas fechas y depende de sí mismo para encaminarse al título. Sin embargo, no hay margen para la confianza: aún queda camino por recorrer y en el horizonte aparece CD Moquegua, un rival que buscará dar el golpe y frenar sus aspiraciones.

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