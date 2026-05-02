Carla ‘Cotito’ Rueda reveló que recibió oferta de México y adelanta su regreso al vóley: “Nunca es tarde”

La 'Cotito' tiene planeado regresar a jugar voleibol. Créditos: Entre Ceja y Ceja / Youtube.

Carla Rueda es reconocida por su entrega y perseverancia en el voleibol peruano. Su carrera generó grandes expectativas desde el inicio. Las lesiones interrumpieron su camino y la llevaron a tomar distancia de las canchas, explorando nuevas facetas en la televisión como participante en un reality de cocina y luego como comentarista de la Liga Peruana de Vóley. Estas experiencias la impulsaron a considerar su regreso a la competencia, tal como lo contó en una entrevista en el podcast Entre Ceja y Ceja.

En esa conversación, Rueda compartió que un amigo, seleccionado y olímpico, la motivó a replantear su carrera. “Hoy recibí un audio de un amigo que no es de acá de Perú, es del extranjero, que es seleccionado y olímpico. Hablábamos y me dijo algo. Me dijo: ‘¿Qué haces tú allí? Sigue jugando. Tú eres una caballota’. Me dijo: ‘Negra, tú bien sabes el juego que tú siempre has tenido. Entonces, deja atrás todo lo que no te permitió retomar o no te ayudó a continuar tu carrera y date cuenta que nunca es tarde y que sí puedes’. Me hizo pensar mucho. Dije: ‘Es verdad’”.

PUBLICIDAD

La jugadora reveló que recientemente estuvo cerca de volver al voleibol profesional tras recibir una oferta de la Primera División de México, un campeonato que acaba de ser creado y que ya es profesional. Finalmente, decidió no aceptar la propuesta por no sentirse en condiciones físicas adecuadas. “Hace poco, me vino oportunidad para jugar en la liga de México. Me llamaron y yo dije como que: ‘Ay, Diosito, sí’. Y de ahí dije: ‘No, no estoy en forma, no puedo, que no sé qué’. Pero siento que tengo que ir paso a paso”, relató.

Carla ‘Cotito’ Rueda reveló que recibió oferta de México y prepara su regreso al vóley.

Su plan para volver al voleibol profesional

Rueda sostiene que su regreso requiere trabajo constante y disciplina. Por eso, ha iniciado un proceso estructurado junto a un equipo que la acompaña en su preparación, con el objetivo de recuperar el nivel que mostró tanto en la selección peruana como en Europa.

PUBLICIDAD

“Hoy en día tengo un equipo de trabajo que se ha tomado este reto, porque saben lo importante que es para mí el voleibol y saben cuáles son mis sueños y mis deseos. Estoy trabajando con ellos, estoy trabajando a conciencia. No es fácil, no te voy a decir que es fácil, que en un encerrar y abrir de ojos se logran las cosas, no. Todo tiene un proceso, pero sí estoy trabajando en mí. Creo que es lo más importante, trabajar en mí, en mi estado emocional, en mi estado físico, alimentarme bien, dormir sí duermo superbién y siempre creo que me he cuidado en eso. Pero nunca es tarde. Es algo que siempre me han dicho: ‘Mientras haya vida y salud, nunca es tarde’”, afirmó.

La ‘Cotito’ subrayó el valor del voleibol en su vida: “Creo que me debo una reconciliación con el vóley. Y creo que el voleibol me ha dado todo lo que ha podido. Y soy lo que soy por el vóley. Mejoré mi vida por el voleibol, la de mi familia, y eso para mí es algo importante”.

PUBLICIDAD

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir tras perder un bebé a los 24 años.

Las lesiones de Carla Rueda

Carla Rueda analizó el impacto de sus lesiones y cómo estas la alejaron de las canchas. “Definitivamente creo que mis lesiones me pasaron una mala jugada. Ha sido algo muy frustrante para mí en lo personal. Mi madre hace poco también hizo su confesión y me quedé sorprendida, porque ella nunca ha hablado de esos temas por darme fuerzas, pero es algo que a ella también le chocó. Que mis lesiones cortaron un poco mi carrera”.

La exintegrante de la selección peruana explicó las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió y el efecto que tuvieron en su trayectoria. “Tengo cuatro operaciones. Casi siempre las lesiones eran cuando estaba arriba. Eso a veces te desmotiva, te desmotiva bastante. Pero de una u otra manera siempre he tratado de seguir. Soy agradecida y bendecida con mis lindas rodillas, que siempre les hablo con mucho amor, porque si bien es cierto tengo cuatro operaciones de rodilla, creo que soy muy bendecida o Dios me ama tanto, que pese a mis lesiones me permite aún pararme en un campo de vóley y saltar como una loca”.

PUBLICIDAD