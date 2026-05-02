Sutrán: estos son los vehículos que deberán pasar inspección técnica durante mayo

El Certificado de Inspección Técnica Vehicular es indispensable para circular legalmente y garantiza que el vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas por la normativa peruana - Créditos: Sutrán.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), entidad vinculada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recuerda a los propietarios de vehículos con placa terminada en tres (3) la obligación de realizar la primera Inspección Técnica Vehicular durante mayo.

La medida forma parte del cronograma anual de inspecciones dispuesto por la autoridad de transporte terrestre y busca garantizar la seguridad vial, así como el cumplimiento de la normativa técnica vigente en el país.

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El procedimiento se estructura de la siguiente manera:

El plazo de mayo corresponde únicamente a las unidades cuya placa de rodaje finaliza en el número tres.

Esta revisión técnica resulta obligatoria para vehículos que, por primera vez, cumplen con el periodo establecido para someterse al control técnico.

La inspección inicial debe efectuarse a partir del tercer año contado desde la fecha de fabricación del vehículo.

A partir de esa primera revisión, los vehículos destinados al transporte terrestre tienen la obligación de someterse nuevamente al control técnico cada seis meses.

Circular sin el certificado constituye una infracción muy grave, sancionada con una multa equivalente al 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria y la posible retención del vehículo - Créditos: Sutrán.

El cronograma anual dispuesto por Sutrán detalla la programación para los próximos meses:

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Placas terminadas en 4: junio

Placas terminadas en 5: julio y agosto

Placas terminadas en 6: septiembre

Placas terminadas en 7: octubre

Placas terminadas en 8: noviembre

Placas terminadas en 9: diciembre

La obtención del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (Certificado ITV) constituye un requisito indispensable para circular en las vías públicas a nivel nacional. Este documento acredita que el vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas por la legislación peruana. La falta del certificado constituye una infracción tipificada como muy grave, según lo estipulado en el Reglamento Nacional de Tránsito.

El cronograma de inspecciones continúa en los próximos meses para placas terminadas en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 - Créditos: Sutrán.

Las consecuencias de transitar sin la certificación son las siguientes:

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Se impone una multa equivalente al 50 % de una unidad impositiva tributaria (UIT).

El conductor puede ser sancionado con la retención del vehículo hasta la regularización del trámite.

Para quienes requieren iniciar este procedimiento, la Dirección General de Transporte Terrestre pone a disposición una plataforma digital donde es posible consultar la lista de Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizados a nivel nacional. El listado completo de establecimientos validados por el MTC puede consultarse ingresando al siguiente enlace: https://www.gob.pe/12138-consultar-cuales-son-los-centros-de-inspeccion-tecnica-vehicular-citv.

La Sutrán exhorta a los usuarios a cumplir con los plazos establecidos y recuerda que la revisión técnica no solo es una obligación legal, sino una medida preventiva fundamental para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la red vial.

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