Alerta por influenza H3N2: ministro de Salud llama a reforzar cuidados durante fiestas de Navidad y Año Nuevo

El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

La influenza H3N2 corresponde a un subtipo del virus de la influenza A, conocido por su capacidad de mutar y originar variantes que pueden propagarse en diferentes regiones del mundo.

En los últimos meses, la variante K de H3N2 ha elevado las alarmas en países del hemisferio norte, como Estados Unidos y naciones europeas, donde los sistemas de salud reportaron un incremento de casos y saturación hospitalaria durante la temporada invernal.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una vigilancia epidemiológica activa para identificar cualquier caso importado o circulación local de esta cepa.

Especialistas en epidemiología y salud pública señalan que la influenza H3N2, incluidas sus variantes, puede generar síntomas parecidos al resfriado común, aunque más intensos.

Los signos habituales incluyen fiebre, tos seca, dolor muscular, escalofríos y, en ocasiones, malestares gastrointestinales.

En casos particulares, la enfermedad puede derivar en neumonía viral y otras complicaciones, especialmente en personas menores de dos años, adultos mayores y quienes presentan enfermedades crónicas. El diagnóstico preciso del subtipo K requiere pruebas especializadas, disponibles en instituciones oficiales como el Minsa y el Instituto Nacional de Salud.

Hasta la primera semana de diciembre, el Perú había confirmado 609 casos de influenza A (H3N2) sin que se hayan identificado infecciones relacionadas con la variante K, según registros del Minsa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la recomendación de vacunar a los grupos más vulnerables, subrayando que la protección estacional puede evitar cuadros graves y hospitalizaciones.

Médico experto aclara dudas respecto a la Gripe Influenza H3N2. Canal N

Prevención durante Navidad y Año Nuevo

De cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde suelen darse reuniones familiares y eventos sociales en espacios cerrados, el ministro de Salud, Luis Quiroz, instó a la población a reforzar todas las medidas preventivas para minimizar el riesgo de contagio.

El funcionario subrayó la importancia de prácticas clave como el correcto lavado de manos, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, emplear papel desechable, asegurar la ventilación adecuada y evitar acudir a celebraciones si se presentan síntomas respiratorios.

El Minsa recalcó que, frente a fiebre u otros signos de infección, lo principal es permanecer en casa, emplear mascarilla y mantener el distanciamiento físico para proteger a los más vulnerables.

A lo largo del año, se promueve la vacunación contra la influenza, priorizando a adultos mayores de 60 años, niños menores de cinco, y personas con comorbilidades. Si bien no existen vacunas específicas para la variante K, la inmunización estacional empleada en Perú es la misma utilizada en Europa y Estados Unidos y, de acuerdo con las autoridades, ofrece hasta un 70% de efectividad ante cuadros severos.

El Minsa señaló también que la campaña de vacunación en el país se desarrolla desde abril, siguiendo las recomendaciones de la OMS sobre la composición de las dosis.

Se insta especialmente a quienes regresan de viajes internacionales a monitorear síntomas respiratorios y consultar a un médico en caso de malestar, informando su historial de desplazamientos recientes.