Perú

Alerta por influenza H3N2: ministro de Salud llama a reforzar cuidados durante fiestas de Navidad y Año Nuevo

El titular del Minsa, Luis Quiroz, advirtió que la circulación de la influenza H3N2 obliga a extremar medidas de prevención y vacunación durante las celebraciones de fin de año, con el fin de proteger a la población vulnerable ante posibles contagios

Guardar
El doctor Juan Villena advierte
El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

La influenza H3N2 corresponde a un subtipo del virus de la influenza A, conocido por su capacidad de mutar y originar variantes que pueden propagarse en diferentes regiones del mundo.

En los últimos meses, la variante K de H3N2 ha elevado las alarmas en países del hemisferio norte, como Estados Unidos y naciones europeas, donde los sistemas de salud reportaron un incremento de casos y saturación hospitalaria durante la temporada invernal.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una vigilancia epidemiológica activa para identificar cualquier caso importado o circulación local de esta cepa.

Especialistas en epidemiología y salud pública señalan que la influenza H3N2, incluidas sus variantes, puede generar síntomas parecidos al resfriado común, aunque más intensos.

Los signos habituales incluyen fiebre, tos seca, dolor muscular, escalofríos y, en ocasiones, malestares gastrointestinales.

En casos particulares, la enfermedad puede derivar en neumonía viral y otras complicaciones, especialmente en personas menores de dos años, adultos mayores y quienes presentan enfermedades crónicas. El diagnóstico preciso del subtipo K requiere pruebas especializadas, disponibles en instituciones oficiales como el Minsa y el Instituto Nacional de Salud.

Hasta la primera semana de diciembre, el Perú había confirmado 609 casos de influenza A (H3N2) sin que se hayan identificado infecciones relacionadas con la variante K, según registros del Minsa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la recomendación de vacunar a los grupos más vulnerables, subrayando que la protección estacional puede evitar cuadros graves y hospitalizaciones.

Médico experto aclara dudas respecto a la Gripe Influenza H3N2. Canal N

Prevención durante Navidad y Año Nuevo

De cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde suelen darse reuniones familiares y eventos sociales en espacios cerrados, el ministro de Salud, Luis Quiroz, instó a la población a reforzar todas las medidas preventivas para minimizar el riesgo de contagio.

El funcionario subrayó la importancia de prácticas clave como el correcto lavado de manos, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, emplear papel desechable, asegurar la ventilación adecuada y evitar acudir a celebraciones si se presentan síntomas respiratorios.

El Minsa recalcó que, frente a fiebre u otros signos de infección, lo principal es permanecer en casa, emplear mascarilla y mantener el distanciamiento físico para proteger a los más vulnerables.

A lo largo del año, se promueve la vacunación contra la influenza, priorizando a adultos mayores de 60 años, niños menores de cinco, y personas con comorbilidades. Si bien no existen vacunas específicas para la variante K, la inmunización estacional empleada en Perú es la misma utilizada en Europa y Estados Unidos y, de acuerdo con las autoridades, ofrece hasta un 70% de efectividad ante cuadros severos.

El Minsa señaló también que la campaña de vacunación en el país se desarrolla desde abril, siguiendo las recomendaciones de la OMS sobre la composición de las dosis.

Se insta especialmente a quienes regresan de viajes internacionales a monitorear síntomas respiratorios y consultar a un médico en caso de malestar, informando su historial de desplazamientos recientes.

Temas Relacionados

Influenza H3N2MinsaNavidadAño Nuevoperu-noticias

Más Noticias

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”

El futuro del delantero argentino todavía no está definido. Todo dependerá del club dueño de su pase, Godoy Cruz, que tendrá elecciones dirigenciales el fin de semana

Alan Cantero rompió su silencio

Facundo Morando y Elina Rodríguez rompen en llanto tras participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

Voleibolista y entrenador protagonizaron emotivo momento durante una entrevista luego de histórica performance en el máximo certamen de la FIVB

Facundo Morando y Elina Rodríguez

Tony Succar confirma la nueva fecha de su gran concierto de aniversario para mayo de 2026 en Costa 21

El esperado show 'Los Sueños Se Cumplen' reunirá a Mimy Succar, Kenyi Succar, Isabela Merced y más artistas, en una gala que marcará un hito para la salsa y la fusión latino-afrocaribeña

Tony Succar confirma la nueva

Cusco es la región con mayor número de obras paralizadas en 2025

Las 15 principales obras paralizadas suman un costo actualizado similar al presupuesto anual del GORE Cusco

Cusco es la región con

Capturan a dos policías y un civil en Cajamarca tras exigir S/ 5.000 a detenido para no llevarlo a la comisaría

El operativo permitió incautar armas, celulares y mochilas, y recuperar los S/ 5.000 que los implicados lanzaron entre los arbustos al verse acorralados

Capturan a dos policías y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Aliaga, funcionario del Minem,

Guillermo Aliaga, funcionario del Minem, sancionado por infracción de neutralidad: confirmó su candidatura en evento de Somos Perú

Indira Huilca anuncia que está dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso por Ahora Nación

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Alfonso López Chau sobre artículo que escribió sobre Víctor Polay Campos: “Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta”

Archivan investigación contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez por dichos de Jaime Villanueva

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán celebró cumpleaños de

Jefferson Farfán celebró cumpleaños de su hija con Darinka Ramírez y ella le dedica canción

¿Quién es Álvaro Villacorta?, el empresario que fue captado besando a Alessia Rovegno

Tony Succar confirma la nueva fecha de su gran concierto de aniversario para mayo de 2026 en Costa 21

Magaly cuestiona llegada de Paolo Guerrero al streaming y advierte a María Pía: “No tiene el don de la comunicación”

Christian Cueva pierde los papeles con reportera de ‘América Hoy’: “Dos años me tienen jo....do”

DEPORTES

Alan Cantero rompió su silencio

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”

Facundo Morando y Elina Rodríguez rompen en llanto tras participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Luis Advíncula se iría de Boca Juniors y Alianza Lima busca ficharlo con un obstáculo en medio: “Tiene contrato de 1 millón de dólares al año”

Universitario quiere a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse