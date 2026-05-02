Crece la venta de laptops gamer en Perú: ya no son exclusivas para videojuegos y más profesionales la usan

Laptop gamer en un escritorio acondicionado. (Unsplash)

El mercado de laptops gamer en Perú atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión. Según cifras compartidas por ASUS, las ventas de este tipo de equipos crecieron un 20% durante 2026, impulsadas principalmente por profesionales y estudiantes que buscan computadoras capaces de soportar tareas exigentes más allá de los videojuegos.

La compañía señala que las laptops gamer dejaron de estar asociadas exclusivamente al entretenimiento y comenzaron a consolidarse como herramientas de trabajo para sectores como ingeniería, arquitectura, diseño gráfico, edición de video, programación y streaming. El alto rendimiento, la capacidad gráfica y la movilidad son ahora algunos de los factores más valorados por los usuarios peruanos.

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Asimismo, se detalla que cerca del 50% de los consumidores en Perú adquiere actualmente una laptop por motivos relacionados con trabajo, emprendimiento o productividad. En ese contexto, los equipos gamer aparecen como una alternativa atractiva debido a sus componentes de alto desempeño y mayor durabilidad frente a cargas intensivas de trabajo.

Un joven concentrado opera un portátil gaming de última generación con auriculares y micrófono en un ambiente de trabajo iluminado en tonos azules.

“El usuario peruano valora el alto desempeño de manera transversal, tanto para el ámbito laboral como para los videojuegos. Un equipo robusto y de alto performance, características que se encuentran en las laptops gamer, son la razón principal por la que son las preferidas por el usuario”, explicó Jose Aguilar, gerente de producto de ASUS Perú.

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La evolución del trabajo híbrido y remoto también influye en esta tendencia. A diferencia de las computadoras de escritorio tradicionales, las laptops gamer ofrecen potencia portátil, permitiendo trabajar desde distintos espacios sin perder capacidad de procesamiento.

Este equilibrio entre movilidad y rendimiento se volvió especialmente importante para profesionales que utilizan programas de modelado 3D, renderizado, edición audiovisual o simulaciones técnicas, tareas que demandan gran capacidad gráfica y procesamiento constante.

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Además, muchas empresas pequeñas y medianas comenzaron a priorizar hardware más potente debido al aumento de herramientas basadas en inteligencia artificial y software especializado.

Dos personas trabajan concentradas en sus laptops en un entorno de oficina moderno, una de ellas utilizando auriculares para una mayor inmersión y enfoque en sus tareas.

Según el informe “Future of SMB”, una parte importante de las pymes peruanas ya experimenta interrupciones ocasionales relacionadas con fallas o limitaciones de hardware. Como consecuencia, las organizaciones están optando cada vez más por dispositivos con mejores especificaciones técnicas para garantizar continuidad y eficiencia operativa.

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Dentro de las características más buscadas por los usuarios destacan las tarjetas gráficas avanzadas y una mayor capacidad de memoria RAM. El informe señala que las series 40 y 50 de tarjetas gráficas de NVIDIA vienen mostrando una creciente adopción en el mercado peruano.

La serie 50, presentada recientemente, logró una recepción positiva entre usuarios que requieren mayor potencia gráfica para diseño, inteligencia artificial, videojuegos y creación de contenido. En paralelo, los 16 GB de memoria RAM empiezan a consolidarse como un estándar mínimo para quienes buscan mantener fluidez en multitarea y programas de alta demanda.

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El auge de estos equipos acompaña la rápida transformación de la industria de videojuegos en el país. (Referencial/Hiraoka)

La expansión de este mercado también refleja un cambio en la forma en que los consumidores entienden la tecnología. Mientras años atrás las laptops gamer eran percibidas como productos de nicho orientados únicamente a videojuegos, actualmente se posicionan como equipos multifunción capaces de responder tanto a necesidades profesionales como de entretenimiento.

Para muchos usuarios, invertir en un dispositivo gamer significa acceder a una computadora preparada para varios años de uso intensivo, con mejor refrigeración, mayor velocidad y capacidad de actualización frente a modelos convencionales.

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El auge de plataformas de streaming, creación de contenido digital y herramientas de inteligencia artificial también contribuye al crecimiento del segmento. Cada vez más personas necesitan dispositivos capaces de editar video, procesar gráficos complejos o ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente.

En ese escenario, las laptops gamer comenzaron a competir directamente con estaciones de trabajo profesionales, especialmente entre estudiantes universitarios y trabajadores independientes que buscan rendimiento sin renunciar a la portabilidad.

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Photo of young concentrated man using laptop computer at home indoors at night. Looking at laptop display.

Otro aspecto relevante es que el mercado peruano muestra una creciente digitalización tanto en el ámbito educativo como laboral. Carreras relacionadas con diseño, programación, arquitectura o ingeniería requieren software cada vez más exigente, lo que impulsa la demanda de equipos con mejores capacidades técnicas.

Las marcas tecnológicas también respondieron adaptando sus catálogos con modelos más ligeros, baterías optimizadas y diseños menos asociados a la estética tradicional gamer, buscando atraer a un público más amplio.

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El crecimiento del 20% registrado este año confirma que las laptops gamer atraviesan una transformación importante en Perú. Más allá del gaming, estos equipos empiezan a consolidarse como herramientas de productividad y trabajo intensivo en un entorno donde la tecnología se vuelve cada vez más central para las actividades cotidianas y profesionales.