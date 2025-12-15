Influenza H3N2: conoce quiénes deben vacunarse contra la nueva “supergripe” y qué centros de salud dan dosis gratuitas

El Minsa indicó que los menores de 5 años, adultos mayores y gestantes forman parte de los grupos que se deben priorizar durante la vacunación. (Foto: EFE/ Carlos Ramírez)

La campaña de vacunación gratuita contra la influenza H3N2 ya está en marcha en todos los centros de salud del primer nivel de atención a nivel nacional, según información difundida por el Ministerio de Salud (Minsa), que ha establecido como criterio principal la inmunización de los grupos más expuestos al subclado K, responsable de la llamada “supergripe”.

El objetivo principal de este proceso de vacunación es el de reducir complicaciones graves asociadas a la enfermedad y evitar la imposición de medidas drásticas en el contexto de alerta internacional por la circulación de esta variante, que ya registra casos confirmados en Estados Unidos, México y Europa, advirtió el Ministerio de Salud.

Según el comunicado oficial del Minsa, los grupos priorizados son:

Menores de cinco años

Adultos mayores de sesenta

Gestantes en cualquier fase del embarazo

Personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias o cardiacas, cáncer e inmunodepresión

Personal de salud

Para los menores de un año, se estipulan dos dosis: la primera a los seis meses y la segunda al séptimo mes de vida. En el resto de los grupos, la vacunación es anual y utiliza cepas actualizadas, detalló el Minsa.

Vacunación gratuita y permanente para grupos de riesgo en centros de salud| Minsa

El acceso a la vacuna es permanente y gratuito en los centros de salud del primer nivel, cuyo listado actualizado está disponible en la web oficial del Minsa y que se actualiza diariamente, según indicó el Ministerio. La información sobre los locales de vacunación se puede revisar en este enlace que debe revisarse diariamente para estar al tanto de las actualizaciones del Minsa.

Vacunación para evitar confinamientos

Expertos y autoridades sanitarias coinciden en que inocular masivamente a los grupos de riesgo constituye la herramienta esencial para evitar hospitalizaciones, fallecimientos y la aplicación de confinamientos ante el posible avance de la variante K de la influenza H3N2.

Augusto Tarazona, exviceministro de Salud, indicó a Exitosa que la llegada de esta variante al país es inevitable por su alta transmisibilidad y el constante flujo internacional de personas; sin embargo, la vacunación reduce la gravedad de los casos y la presión sobre el sistema sanitario. Tarazona sostuvo: “Lo que sí se puede evitar es que existan casos severos, hospitalizaciones, fallecidos, porque este es un virus que de alguna forma ya lo conocemos. Existen vacunas contra el virus influenza en general”.

El especialista aclaró que, si bien las vacunas actuales no se desarrollaron específicamente para el subclado K, sí protegen contra cuadros graves y hospitalizaciones. Tarazona descartó la necesidad de medidas extremas como confinamientos, remarcando que ni en Europa ni en Norteamérica se han impuesto este tipo de restricciones frente a la expansión de la variante.

El Ministerio de Salud refuerza protección ante aumento de enfermedades respiratorias| Minsa

“Basta con que se garantice la vacuna a la población vulnerable, que se use mascarilla en los momentos que se tiene síntomas respiratorios importantes, y otras medidas de protección como lavarse las manos, evitar ir enfermo al trabajo o asistir a lugares donde hay concentración de personas”, afirmó.

Omar Neyra, también consultado por Exitosa, estimó que el ingreso del virus a Sudamérica podría coincidir con el invierno austral, cuando el riesgo es mayor, especialmente entre mayo y junio de 2026. Neyra subrayó que la vigilancia epidemiológica en el país se mantiene activa y que, hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de la variante K en territorio nacional. Por su parte, el ministro de Salud, Luis Quiroz, transmitió tranquilidad a la ciudadanía al precisar que el riesgo de brotes es actualmente de nivel bajo a moderado, pues el clima cálido limita la propagación masiva del virus.

Síntomas y medidas de prevención contra la influenza H3N2

La influenza H3N2, incluida la variante K, suele producir síntomas respiratorios de aparición brusca. Uno de los signos más frecuentes es la fiebre alta, que puede superar los 38 °C (100,4 °F) y manifestarse de manera repentina, acompañada de escalofríos, malestar general y una intensa sensación de cansancio. El dolor muscular y articular es habitual, la fatiga puede dificultar incluso tareas rutinarias, y el dolor de cabeza es persistente.

En el plano respiratorio, la gripe H3N2 se presenta con tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. La tos suele agravarse al avanzar los días, y se acompaña de secreción nasal y estornudos ocasionales. El agotamiento puede prolongarse incluso después de la desaparición de la fiebre. En niños pequeños y adultos mayores aparecen, con menor frecuencia, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea.

El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

El infectólogo Óscar Malpartida Tabuchi especificó que la influenza es parecida a un resfriado, pero sus síntomas son más severos, con fiebre elevada, malestar general y secreción abundante. Algunos casos pueden evolucionar hacia una neumonía viral o complicaciones graves, sobre todo en personas vulnerables. Malpartida Tabuchi advirtió que los síntomas clínicos de la variante K no permiten distinguirla fácilmente de otros subtipos, por lo que la identificación precisa requiere pruebas especializadas, disponibles en el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

La transmisión del virus es principalmente por gotitas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar, y también por contacto con superficies contaminadas. Las autoridades recomiendan la vacunación anual y medidas de protección básicas, como el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos y la ventilación de ambientes cerrados, para disminuir el riesgo de contagio.