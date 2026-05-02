Sicario mata a balazos a joven venezolano en Ate: dueño del local era víctima de extorsión

Un joven trabajador de nacionalidad venezolana fue asesinado de un disparo en la cabeza en la puerta de una lavandería en Ate. La policía presume que el móvil del crimen sería el cobro de cupos, ya que el dueño del negocio venía recibiendo amenazas. | América TV

Un joven de nacionalidad venezolana fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a una lavandería industrial ubicada en la cuadra uno de la avenida Marginal, en la zona de Salamanca, en el distrito limeño de Ate Vitarte. El crimen habría sido perpetrado por un presunto sicario y estaría vinculado a amenazas extorsivas contra el dueño del negocio.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió de forma repentina. Tras escucharse un disparo, vecinos salieron de sus viviendas y encontraron al hombre tendido en la vereda, sin signos vitales. Pese a los intentos de auxiliarlo, la gravedad de la herida hizo imposible salvarle la vida.

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La víctima fue identificada como Yorbis Gabriel Ferrer González, de 26 años. Según información recogida en la zona, el joven no era trabajador estable del local, pero acudía de manera eventual para brindar apoyo, como ocurrió durante el feriado.

“Solo sé que es trabajador de ahí, pero no lo conocemos”, declaró una vecina, quien además reveló que el propietario del establecimiento ya había sido amenazado días antes. “Hace tres días fueron a su casa”, afirmó.

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Según fuentes policiales, el dueño de la lavandería venía siendo víctima de extorsión desde hace aproximadamente un mes. El negocio, dedicado al servicio industrial para hoteles y restaurantes, habría sido blanco de una banda dedicada al cobro de cupos.

El atacante habría actuado solo y, tras efectuar el disparo, huyó a pie. Su recorrido quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes ya fueron solicitadas por la Policía Nacional para identificar al responsable.

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Oficiales de la Policía Nacional de Perú en la zona de Salamanca supervisan un área con varios vehículos, incluyendo una camioneta policial, en una calle urbana. (América TV)

“Ya lo estaban persiguiendo”, añadió otra vecina, al sugerir que el crimen estaría directamente relacionado con las amenazas previas contra el establecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades, en un contexto marcado por el incremento de extorsiones y sicariato en la capital.

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Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud del Perú, hasta la fecha se han registrado 270 homicidios en Lima en lo que va del año, una cifra que refleja el avance sostenido de la violencia criminal en la capital y que refuerza la preocupación por el incremento de delitos como el sicariato y la extorsión.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

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También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

¿Qué hacer ante si soy víctima de extorsión?

Si eres víctima de extorsión, no pagues ni respondas a las amenazas, ya que esto suele agravar la situación. Denuncia el caso de inmediato ante la Policía Nacional del Perú o la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (DIVISE), y guarda todas las pruebas como mensajes o audios. Informa a familiares o personas de confianza y refuerza tus medidas de seguridad. También puedes acudir al Ministerio Público del Perú para recibir orientación legal.

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