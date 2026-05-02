Perú

Operativos en penales de Piura y Chimbote permiten incautar droga y objetos prohibidos

Los equipos de intervención decomisaron drogas, armas punzocortantes, balanzas digitales, pipas artesanales y diversos objetos prohibidos durante la revisión de celdas

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Revisión extraordinaria en penales termina con confiscación de drogas, armas y equipos electrónicos - Créditos: INPE.
Revisión extraordinaria en penales termina con confiscación de drogas, armas y equipos electrónicos - Créditos: INPE.

Un operativo extraordinario de control y registro, encabezado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió la incautación de sustancias ilícitas y objetos no autorizados en los penales de Piura y Chimbote.

En el primero de ellos, las autoridades ingresaron al pabellón 5 para revisar 50 celdas. El despliegue incluyó a 15 agentes de seguridad interna del INPE, 160 efectivos de la Policía y 3 fiscales del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla.

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Durante el operativo, el interno Jeison Puente Fernández, de nacionalidad venezolana, fue sorprendido con bolsas transparentes que contenían 32 envoltorios con marihuana, 64 ketes de la misma droga y 97 bolsitas con pasta básica de cocaína.

Se incautaron numerosas dosis de marihuana y pasta básica de cocaína, lo que evidencia la persistencia del tráfico de sustancias ilícitas dentro de los establecimientos penitenciarios - Créditos: INPE.
Se incautaron numerosas dosis de marihuana y pasta básica de cocaína, lo que evidencia la persistencia del tráfico de sustancias ilícitas dentro de los establecimientos penitenciarios - Créditos: INPE.

Además, en las celdas 7, 10, 13 y 18, se incautaron armas punzocortantes, balanzas grameras con pantalla digital y pipas artesanales, junto a otros artículos prohibidos en el recinto. Las autoridades procedieron a registrar y retirar todos los objetos hallados, con el objetivo de prevenir su uso en actividades ilícitas o en la alteración del orden interno.

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En paralelo, en el penal de Chimbote, el operativo se centró en el pabellón 6. Para esta intervención, participaron 40 agentes del INPE, 32 miembros de la PNP y 3 fiscales de prevención del delito. Allí, la revisión permitió confiscar sogas hechizas, radios parlantes y desinstalar conexiones eléctricas irregulares que podrían facilitar actos prohibidos dentro del establecimiento carcelario.

Ambos operativos forman parte de un plan integral de fiscalización y control que busca reducir los riesgos dentro de los establecimientos penitenciarios y garantizar la seguridad tanto de internos como del personal.

Incautación en el penal de Arequipa

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó una operación de requisa en el pabellón 3 del penal de mediana seguridad de Arequipa, donde logró incautar droga y equipos de comunicación móvil escondidos en estructuras poco habituales.

Más de 30 agentes participaron en la intervención, que permitió detectar celulares, cargadores, cables USB, audífonos y tres bolsas con sustancias ilícitas, ocultos dentro de paredes, muebles de madera y almohadas de uso cotidiano. La acción abarcó celdas, zonas comunes, servicios higiénicos y la cocina del establecimiento.

Operativo descubre métodos de ocultamiento en penal de mediana seguridad.
Operativo descubre métodos de ocultamiento en penal de mediana seguridad - Créditos: INPE.

El operativo incluyó la inspección corporal de los internos y la revisión de todas sus pertenencias, con el objetivo de evitar el ingreso y uso de objetos prohibidos que puedan facilitar actividades delictivas dentro del centro penitenciario.

Los objetos incautados fueron entregados a la alcaldía del penal y puestos a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, entidades encargadas de investigar la procedencia y posibles responsables del ingreso de estos materiales.

El INPE ha intensificado este tipo de intervenciones como parte de su estrategia para combatir la criminalidad y las extorsiones desde los penales, buscando cerrar los espacios que permiten la circulación de artículos ilegales. Las autoridades destacan la necesidad de mantener estas acciones para anticipar y neutralizar formas cada vez más sofisticadas de ocultamiento utilizadas por los internos.

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