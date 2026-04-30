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¿Cuándo pagan la CTS en 2026? Trabajadores se preparan para el primer retiro del año

Depósito y retiro de CTS se acerca. En mayo se paga la Compensación por tiempo de servicios. El monto equivale a, aproximadamente, la mitad del sueldo

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Mano con cuenta CTS del BCRP abierta en celular
Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

En mayo y noviembre de todos los años los trabajadores privados reciben el depósito de la Compensación por tiempo de servicios (CTS), un derecho laboral que sirve como seguro en casa de que el empleado pierda su trabajo.

Normalmente, el monto sirve como un ‘colchón’ en estos casos, pero ya desde hace unos años su fin se ha desnaturalizado, con diferentes leyes del emitidas por el Congreso de la República que han permitido que se saque los fondos extraordinariamente.

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Este año, el primer depósito llegará durante la primera quince de mayo. Según la guía oficial de la CTS del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se puede pagar desde el primer día del mes hasta la quincena: este año, esto será desde el viernes 1 de mayo hasta el viernes 15 de mayo. Como se sabe, gracias a la Ley del retiro de CTS, se podrá sacar el 100% de este monto.

Retiro CTS 2025: todo lo que debes saber de la disposición del 100% de los fondos | Tiktok Jorge Carrillo

¿Cuándo se paga la CTS?

La CTS, cuyo cálculo es alrededor de mitad del sueldo (o un cuarto, para los que estén en la ‘media planilla’ del régimen de la micro y pequeña empresa, se paga hasta el 15 de mayo de este 2026, en su primer pago. Estas son las fechas posibles:

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  • Lunes 4 de mayo
  • Martes 5 de mayo
  • Miércoles 6 de mayo
  • Jueves 7 de mayo
  • Viernes 8 de mayo
  • Lunes 11 de mayo
  • Martes 12 de mayo
  • Miércoles 13 de mayo
  • Jueves 14 de mayo
  • Viernes 15 de mayo.
persona en banco dando dinero a trabajador
Los trabajadores estatales no pueden sacar su CTS con la Ley del libre retiro como los privados, pero sí se proponen desde el Congreso iniciativas para que puedan sacar parte de este dinero. - Crédito Andina

Sin embargo, se debe considerar que, comúnmente, este pago se suele depositar más cerca al día límite, el mismo viernes 15 de mayo.

Penúltimo retiro del 100%

Máximo este 15 de mayo de 2026 llega el primer pago de la CTS, el cual se podrá retirar en su 100%. Sin embargo, se debe considerar que este será el penúltimo acceso que podrán tener los trabajadores, dado que en noviembre se depositará el último pago que estos podrán retirar, según lo señalado en la Ley dle retiro CTS (Ley Nº 32322).

“Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026, a los trabajadores, comprendidos en los alcances del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 001-97-TR, a disponer libremente del 100% de los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”, señala la Ley vigente.

manos sostieniendo varios billetes de 100 soles
La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pero eso no es todo: a partir de 2027 se podrá acceder a una parte de este derecho laboral: “El trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos”, también aprobó la Ley.

Así, ya los miles de trabajadores del sector privado en el país se preparan no solo para recibir en sus cuentas CTS este pago, sino también para disponer libremente del 100% de estos montos. Como se recuerda, algunos podrán tener que esperar unos dos días hábiles para poder mover el dinero.

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