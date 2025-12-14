Capturados por extorsión y sicariato serían enviados a “colonia de trabajo” en la selva, según plan de Rafael López Aliaga

Fuente: Canal N

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza los sondeos electorales, propuso crear una “colonia de trabajo” en la selva, a donde puedan ir los capturados y procesados por “terrorismo urbano”, una categoría que abarca extorsión, secuestro y sicariato.

“Vamos a pasar el terror al revés. Lo agarramos y lo mandamos a la selva a trabajar”, señaló durante una conferencia de prensa en Chiclayo.

“Lo agarramos y, si en Estados Unidos no es requerido, acá lo mandamos de frente a la selva a hacer una colonia de trabajo para que chambeen allá y se ganen su plata y generen su propia comida. En la selva van a tener un montón de área libre para hacer colonias productivas”, agregó.

Explicó que esta iniciativa forma parte de un paquete de propuestas para reforzar la seguridad ciudadana, que incluye también la creación de un grupo de élite con facultades para intervenir legalmente líneas telefónicas de extorsión y sicariato.

“Eso es en lugar de dar dinero a burocracia, a gente que no trabaja, consultorías, gasto corriente que se le llama, o meterle plata a Petroperú, que es una empresa recontraquebrada”, afirmó.

“Ese dinero, mil millones de dólares, es lo que hemos previsto para tener equipos de chuponeo legal y geolocalización. O sea, que la población extorsionada pueda llamar a personajes peruanos que han derrotado al terrorismo”, comentó, citando como ejemplo al general en retiro José Baella, jefe del Grupo Especializado de Inteligencia Municipal (GEIM) de la Municipalidad de Lima.

El Gobierno presentó en octubre del año pasado un proyecto de ley para clasificar como “terrorismo urbano” los delitos de extorsión, secuestro y sicariato. La propuesta contempla modificar artículos del Código Penal y endurecer las penas, incluyendo cadena perpetua cuando los responsables pertenecen a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

Alianza

El exalcalde capitalino también planteó una alianza estratégica con Estados Unidos y eventualmente El Salvador. “Vamos a unir fuerzas con Estados Unidos para tener esa capacidad de inteligencia que ellos tienen tan desarrollada en el mundo, con la capacidad de extracción. Porque si usted lleva ese delincuente que está pedido en Estados Unidos a un fiscal peruano actual, lo van a soltar (...) Prefiero sacar del Perú y que lo juzgue un tribunal en otro país”, indicó.

Plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: Norma Yarrow

Consideró que el país no dispone actualmente de suficiente personal para el Ejército y la Policía, y subrayó que actualmente muchos policías realizan tareas administrativas y cuestionó esa práctica.

“Los policías están dedicándose a labores administrativas. No hay decisión política de reemplazar eso por personal civil. La obra administrativa lo hace una persona civil o lo hace un software, no tiene por qué tener un policía sentado ahí”, apuntó.

Finalmente, planteó invertir en la compra de recintos y clubes para la formación de jóvenes policías, quienes ingresarían a un programa de estudios de al menos dos años y realizarían patrullaje desde el primer año.

“Dar patrullaje no implica que ya se acabó su estudio, que siga estudiando. Hay que darle muchos fundamentos de moral y ética para grabarle en el alma lo que es el servicio y el amor al Perú, el amor al ciudadano y que tenga un respeto a su función como policía que no la manche siendo parte de una red criminal”, continuó.