Perú

Capturados por extorsión y sicariato serían enviados a “colonia de trabajo” en la selva, según plan de Rafael López Aliaga

El exalcalde propuso enviar a la selva a quienes sean detenidos por delitos de “terrorismo urbano” como extorsión, secuestro y sicariato. Planteó la creación de colonias de trabajo y la formación de un grupo de élite para intervenir comunicaciones bajo mandato legal

Guardar
Fuente: Canal N

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza los sondeos electorales, propuso crear una “colonia de trabajo” en la selva, a donde puedan ir los capturados y procesados por “terrorismo urbano”, una categoría que abarca extorsión, secuestro y sicariato.

“Vamos a pasar el terror al revés. Lo agarramos y lo mandamos a la selva a trabajar”, señaló durante una conferencia de prensa en Chiclayo.

“Lo agarramos y, si en Estados Unidos no es requerido, acá lo mandamos de frente a la selva a hacer una colonia de trabajo para que chambeen allá y se ganen su plata y generen su propia comida. En la selva van a tener un montón de área libre para hacer colonias productivas”, agregó.

Explicó que esta iniciativa forma parte de un paquete de propuestas para reforzar la seguridad ciudadana, que incluye también la creación de un grupo de élite con facultades para intervenir legalmente líneas telefónicas de extorsión y sicariato.

“Eso es en lugar de dar dinero a burocracia, a gente que no trabaja, consultorías, gasto corriente que se le llama, o meterle plata a Petroperú, que es una empresa recontraquebrada”, afirmó.

“Ese dinero, mil millones de dólares, es lo que hemos previsto para tener equipos de chuponeo legal y geolocalización. O sea, que la población extorsionada pueda llamar a personajes peruanos que han derrotado al terrorismo”, comentó, citando como ejemplo al general en retiro José Baella, jefe del Grupo Especializado de Inteligencia Municipal (GEIM) de la Municipalidad de Lima.

El Gobierno presentó en octubre del año pasado un proyecto de ley para clasificar como “terrorismo urbano” los delitos de extorsión, secuestro y sicariato. La propuesta contempla modificar artículos del Código Penal y endurecer las penas, incluyendo cadena perpetua cuando los responsables pertenecen a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

Alianza

El exalcalde capitalino también planteó una alianza estratégica con Estados Unidos y eventualmente El Salvador. “Vamos a unir fuerzas con Estados Unidos para tener esa capacidad de inteligencia que ellos tienen tan desarrollada en el mundo, con la capacidad de extracción. Porque si usted lleva ese delincuente que está pedido en Estados Unidos a un fiscal peruano actual, lo van a soltar (...) Prefiero sacar del Perú y que lo juzgue un tribunal en otro país”, indicó.

Plancha presidencial de Renovación Popular.
Plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: Norma Yarrow

Consideró que el país no dispone actualmente de suficiente personal para el Ejército y la Policía, y subrayó que actualmente muchos policías realizan tareas administrativas y cuestionó esa práctica.

“Los policías están dedicándose a labores administrativas. No hay decisión política de reemplazar eso por personal civil. La obra administrativa lo hace una persona civil o lo hace un software, no tiene por qué tener un policía sentado ahí”, apuntó.

Finalmente, planteó invertir en la compra de recintos y clubes para la formación de jóvenes policías, quienes ingresarían a un programa de estudios de al menos dos años y realizarían patrullaje desde el primer año.

“Dar patrullaje no implica que ya se acabó su estudio, que siga estudiando. Hay que darle muchos fundamentos de moral y ética para grabarle en el alma lo que es el servicio y el amor al Perú, el amor al ciudadano y que tenga un respeto a su función como policía que no la manche siendo parte de una red criminal”, continuó.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaperu-noticiasExtorsiónsicariato

Más Noticias

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el tercer set. Las ‘pumas’ arrasaron en el primer parcial, pero fueron sorprendidas en el segundo. Esto va igualado 1-1. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario vs Circolo EN VIVO

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ juegan con hasta cuatro atacantes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los ‘dorados’ por su lado recuperaron a dos titulares. En la ida, los de Paulo Autuori ganaron 1-0. Sigue las incidencias del encuentro

Sporting Cristal vs Cusco FC

Gol de Iván Colman para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final vuelta de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El conjunto ‘dorado’ emparejó la serie mediante el volante argentino, quien ejecutó con éxito un disparo tras una falta de Miguel Araujo

Gol de Iván Colman para

La vacunación contra la influenza A H3N2 puede evitar un posible confinamiento y casos mortales, afirma ex viceministro de Salud

Augusto Tarazona indicó que la mejor forma de que los peruanos eviten casos de hospitalización y fallecimientos a causa de la “super gripe” es vacunarse contra la influenza

La vacunación contra la influenza

Casi la mitad de los peruanos rechaza a los candidatos a Elecciones 2026, según Datum

La encuesta nacional de intención de voto evidencia un proceso electoral marcado por desconfianza ciudadana, con una amplia mayoría que aún no se siente representada por las más de 30 opciones presidenciales

Casi la mitad de los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Casi la mitad de los

Casi la mitad de los peruanos rechaza a los candidatos a Elecciones 2026, según Datum

FAP bajo la lupa: Contraloría emite observaciones al plan de adquisición de 24 aviones de guerra

Elecciones 2026: voto en blanco y viciado lideran y superan a cualquier candidato presidencial, según Datum

Víctor Andrés García Belaúnde pide expulsar a la dirigencia de Acción Popular y descarta postular al Senado con otro partido

Sobrina de Dina Boluarte consigue puesto de S/ 6.420 mensuales en hospital Rebagliati tras puntaje inusualmente alto

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad:

El Valor de la Verdad: Tilsa Lozano vuelve al sillón rojo con confesiones que prometen sacudir la noche

Francisca Aronsson ofrece disculpas públicas tras polémica por comentarios sobre ciudad boliviana: “Lo lamento mucho”

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

Cantante de La Bella Luz renuncia y revela desorganización dentro de la orquesta

Mario Colomina cuestiona la fugaz visita de Ibai a Perú: “Me parece muy desagradecido”

DEPORTES

Universitario vs Circolo EN VIVO

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol de Iván Colman para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final vuelta de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Franco Velazco se pronunció tras los incidentes en la final del fútbol femenino y anunció acciones legales contra Alianza Lima