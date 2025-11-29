Todo sobre el Tren Lima–Chosica: cómo será su implementación, estaciones, recorridos y paraderos clave

El proyecto, que estaba liderado por gestión municipal, contempla una implementación progresiva que iniciará con una sola estación en cada extremo y suma la expectativa de los vecinos ante las anunciadas expropiaciones de terrenos - 24 Horas Noticias

¿El tren Lima–Chosica tiene luz verde? Tras conflictos políticos y diferencias técnicas, parece que el proyecto destinado a reducir el tránsito en Lima Este está cerca de concretarse, gracias al respaldo de ProInversión.

La entidad asumirá la asistencia técnica para implementar esta iniciativa de transporte masivo y trabaja de manera coordinada con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Si bien, hasta el momento, se trata de un plan preliminar, Juan Suito, asesor de ProInversión, informó cuáles son las etapas en las que se implementará el proyecto. En declaraciones a Panamericana, el especialista adelantó que, en una primera fase, el tren podría estar listo para el 2026.

En la misma línea, la regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Giuliana Calambrogio, se mostró optimista sobre que la ejecución del llamado ‘Tren de Porky’ será una realidad muy pronto.

¿Cuál es la primera fase del tren Lima–Chosica?

La primera fase del proyecto contempla un trayecto directo desde Chosica hasta Montserrat (Centro de Lima), sin paraderos intermedios. Esta etapa se concentrará en garantizar un servicio rápido y seguro con dos vías: una en sentido Chosica–Lima en la mañana y otra en sentido contrario por la tarde.

Durante esta fase, se operará con dos o tres horarios de convoyes por la mañana y la tarde, evitando un flujo continuo de pasajeros mientras se evalúa la demanda. Esta fase inicial permitirá identificar las necesidades de la población y ajustar la planificación para las siguientes etapas.

Se estima que la primera fase podría completarse alrededor del segundo trimestre del próximo año, estableciendo una base sólida para la expansión del servicio.

Beneficio clave: permitirá trasladar pasajeros de manera directa y rápida, sin interrupciones ni paradas, ofreciendo una alternativa al congestionado transporte colectivo de Lima Este.

¿Qué cambios traerá la segunda fase y los paraderos?

La segunda fase introducirá paraderos intermedios, construidos de manera paulatina según la demanda. Esto permitirá que más ciudadanos puedan acceder al tren Lima–Chosica desde distintos puntos del recorrido, aumentando la cobertura y conectividad.

También se proyecta incrementar la frecuencia de los trenes y ampliar la ruta mediante la construcción de una segunda vía, lo que facilitará el flujo bidireccional y reducirá los tiempos de espera. Esta etapa buscará además la interconexión con estaciones del Metropolitano, aunque aún no se ha definido si la estación final será Montserrat, Plaza Unión o Avenida Alfonso Ugarte.

El tren Lima–Chosica y la polémica entre López Aliaga y el MTC

Objetivo de la segunda fase: ofrecer un servicio más inclusivo, accesible y con paraderos estratégicos, priorizando las zonas con mayor concentración de pasajeros.

¿Qué contempla la tercera fase del proyecto del tren?

La tercera fase se enfocará en la integración urbana completa, con la posibilidad de expandir el servicio hasta Callao y otros distritos estratégicos. Esta etapa incluirá interconexiones globales, permitiendo que el tren no solo transporte a los pasajeros de Lima Este, sino que también los redistribuya hacia distintos puntos de la ciudad de manera eficiente.

Se prevé que esta fase implique expropiaciones de terrenos y la ejecución de obras de seguridad y mantenimiento más complejas, ya que los trenes operarán a mayor velocidad que los actuales. El objetivo final es consolidar un transporte masivo rápido, seguro y confiable, capaz de reducir significativamente la congestión vehicular en zonas críticas de Lima Metropolitana.