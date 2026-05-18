Perú

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Guardar
Google icon
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este martes, 19 de mayo es:

PUBLICIDAD

Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 21ºC mientras que la mínima de 7ºC.

PUBLICIDAD

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

El Museo de la Memoria de Ayacucho se ha consolidado como un espacio central para entender y reflexionar sobre las heridas del conflicto armado interno que marcó a Perú entre 1980 y 2000. Este museo, albergado en la propia ciudad, dedica sus salas a relatar los impactos de la violencia y el proceso de resiliencia de la sociedad ayacuchana, rindiendo homenaje a las víctimas y fomentando un compromiso con la paz.

La ciudad de Ayacucho, también conocida como la "Ciudad de las Iglesias", se distingue como uno de los destinos más destacados del turismo nacional e internacional, según señala el sitio especializado en turismo Perú Travel. Entre sus mayores atractivos sobresale la Plaza Mayor de Ayacucho que representa el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho.

Por su parte, a unos 22 kilómetros de la ciudad se localiza el Complejo Arqueológico de Wari, vestigio esencial de la civilización que dominó los Andes centrales entre los años 600 y 1100 d.C. Este sitio arqueológico, como indica la fuente turística, funcionó como la capital de la cultura Wari y conserva restos de templos, calles y sistemas hidráulicos, los cuales ofrecen a los visitantes una perspectiva directa sobre el grado de sofisticación alcanzado por esta civilización.

En cambio, para quienes buscan una experiencia escénica, el Mirador de Acuchimay constituye otro punto indispensable. Situado a pocos kilómetros de la ciudad, proporciona "vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes", resultando ideal para caminatas, fotografía y admiración del paisaje natural de la región.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 18 de mayo

La moneda europea experimentó un leve avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 18 de mayo

Nuevo día no laborable en julio 2026: ¿Habrá pago doble o triple en esa fecha?

El Decreto Supremo N° 075-2026-PCM convierte el último fin de semana de julio en un descanso de cuatro días para los trabajadores estatales. El sector privado podrá acogerse previo acuerdo entre empleador y trabajadores, pero sin obligación legal de hacerlo.

Nuevo día no laborable en julio 2026: ¿Habrá pago doble o triple en esa fecha?

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

El padre de Heydi Amado expresó públicamente su rechazo hacia la relación de su hija con Melcochita y cuestionó cómo surgió el romance dentro de la casa del humorista

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”

La conductora de Magaly TV La Firme cuestionó que el exchico reality disfrute de los beneficios de la fama, pero rechace las críticas y la exposición mediática

Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”

Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”

En medio de la polémica por su romance con la joven de 22 años, el cómico habló sobre el fin de su matrimonio y confesó que aún no logra divorciarse

Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo en Lima, confirma el Jurado Nacional de Elecciones

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo en Lima, confirma el Jurado Nacional de Elecciones

PPK niega pedir votos para Keiko Fujimori y espera que sus disculpas sean sinceras: “yo quiero creer”

Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

Roberto Sánchez marca su postura sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

Roberto Sánchez afirma que Antauro Humala no es parte de JPP, pero lo defiende: “Es un patriota, un peruano que contribuye”

ENTRETENIMIENTO

Carla Campos Salazar responde sobre video viralizado: "Solo fui una mujer saliendo" y niega infidelidad a Curwen

Carla Campos Salazar responde sobre video viralizado: "Solo fui una mujer saliendo" y niega infidelidad a Curwen

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”

Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

DEPORTES

Adrián Ugarriza cierra su mejor temporada goleadora con la mente ubicada en la selección peruana: “La idea es quedarme”

Adrián Ugarriza cierra su mejor temporada goleadora con la mente ubicada en la selección peruana: “La idea es quedarme”

Guillermo Enrique con Infobae Perú: el interés de volver a Liga 1, su mirada a Alianza Lima y la admiración por Paolo Guerrero y Hernán Barcos

¿Sport Boys jugará su centenario en la Liga 2? FPF evalúa el descenso del club chalaco tras el retorno de Binacional

Universitario retrocede y perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’: “Saben que hay clubes que quieren ficharlo”

Gonzalo Bueno arrancó con victoria en Roland Garros 2026: peruano avanzó en la ‘qualy’ y sueña en grande