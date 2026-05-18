Carla Campos Salazar responde sobre video viralizado: "Solo fui una mujer saliendo" y niega infidelidad a Curwen

Carla Campos Salazar aclaró en Instagram que el video viral donde baila con otro hombre es anterior a su relación con Curwen.

La influencer peruana Carla Campos Salazar salió al frente de los rumores de infidelidad hacia el streamer Víctor Caballero, conocido como Curwen, tras la difusión en redes sociales de un video donde aparece bailando con otro hombre. A través de una dinámica de preguntas en Instagram, la diseñadora gráfica fue tajante: las imágenes son anteriores a su relación con el comunicador y no representan ningún acto de engaño.

El clip, que circuló en distintas plataformas digitales y generó una ola de especulaciones, muestra a Campos Salazar en lo que parece una salida nocturna con un grupo de amigos. Algunos usuarios lo interpretaron como evidencia de una traición al creador de contenido, con quien la joven lleva meses comprometida.

PUBLICIDAD

La influencer descartó esa lectura con firmeza: “Y lo peor es que es un video antiguo donde yo no estaba con nadie y yo solo fui una mujer saliendo con su grupo de amigos”, explicó.

La aclaración llegó a través de una sesión de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, donde Campos Salazar respondió de forma directa a quienes la cuestionaban. La influencer dejó en claro que las imágenes pertenecen a una etapa previa a su vínculo sentimental con Caballero y expresó su incomodidad ante la rapidez con la que se generaron comentarios negativos a partir de una imagen descontextualizada.

PUBLICIDAD

Un video de Carla Campos Salazar en una fiesta se viralizó, generando rumores de una supuesta infidelidad a Curwen. El clip muestra la discusión en redes sobre la fecha del evento y la respuesta de la influencer.

Una polémica que no involucra el presente de la pareja

Víctor Caballero, conocido en el mundo digital como Curwen, no se pronunció públicamente sobre el video ni sobre las acusaciones que circularon en redes. El comunicador, de 34 años, construyó su popularidad a través del canal de YouTube ‘El Diario de Curwen’ y del pódcast ‘Habla Good’, espacios donde combina análisis político y social con un tono cercano a su audiencia.

Campos Salazar, de 24 años, es diseñadora gráfica e ilustradora, y acumula más de 485 mil seguidores en TikTok. También es hermana de Adriana Campos Salazar, actriz reconocida por su participación en la serie ‘Al fondo hay sitio’. Fue precisamente a través de TikTok donde la joven conoció al streamer: ella fue quien dio el primer paso al interactuar con uno de sus videos, lo que derivó en encuentros, salidas y, eventualmente, en una relación formal.

PUBLICIDAD

La pareja anunció su compromiso el 17 de octubre de 2025, tras una propuesta organizada en Punta Cana, República Dominicana. Caballero coordinó la sorpresa con la mejor amiga de Campos Salazar para que nada delatara sus planes. “Carla no sabía que iba a venir, hablé con su mejor amiga. Le pedí que se case conmigo y me dijo que sí”, relató el streamer en el pódcast “Habla Good”. Tras la propuesta, la influencer compartió imágenes del anillo de compromiso en sus redes, lo que generó una amplia reacción entre sus seguidores.

El anuncio de boda y la diferencia de edad en el centro del debate

Meses antes de la propuesta formal, Caballero ya había adelantado sus intenciones en septiembre de 2025, también durante una emisión de ‘Habla Good’. “El otro año me caso con Carla”, anunció en vivo, ante la sorpresa de sus compañeros Tonino, Furrey y ‘Pelao’, quienes no esperaban la declaración. La boda, entonces, está prevista para este 2026.

PUBLICIDAD

Campos Salazar rechazó las críticas y explicó que solo se trató de una salida de amigos.

La relación entre ambos ha estado acompañada de comentarios sobre la diferencia de edad —aproximadamente once años—, a los que la pareja ha respondido con gestos públicos de solidez y compromiso mutuo. Campos Salazar y Caballero han dejado en claro, tanto en entrevistas como en sus redes, que su vínculo se sostiene en el apoyo recíproco y en un proyecto de vida compartido.

La difusión del video y los rumores de infidelidad no encontraron respaldo en ninguna evidencia concreta, y la propia Campos Salazar se encargó de cerrar el debate con su aclaración pública.

PUBLICIDAD