Tren Lima - Chosica podría operar desde julio de 2026: exasesora explica las tres etapas de su implementación

La MML realizó la primera marcha en vacío de cinco coches y una locomotora. El material llegó al taller en Chosica donde recibirá el mantenimiento necesario para habilitarlo

La primera fase del proyecto contempla un trayecto directo desde Chosica hasta Montserrat (Centro de Lima), sin paraderos intermedios. Esta etapa se concentrará en garantizar un servicio rápido y seguro con dos vías: una en sentido Chosica–Lima en la mañana y otra en sentido contrario por la tarde.

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó la primera marcha en vacío del tren Lima–Chosica. El alcalde Renzo Reggiardo calificó este primer paso como un gran avance dentro del proyecto que, se espera, alivie el tráfico para los vecinos de Lima Este.

Después de permanecer casi dos meses almacenados en depósitos del Parque de la Muralla y del Callao, los trenes donados por Caltrain, al parecer, por fin circularían por los rieles limeños. El cuestionado proyecto del Tren Lima–Chosica, anunciado por Rafael López Aliaga, vería la luz en el primer trimestre de 2026.

En entrevista con Canal N, la exasesora de la Municipalidad, Maali del Pomar, explicó que su implementación constaría de tres etapas. Al menos, esta es la idea preliminar, pues aún falta la firma de convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y una adenda con ProInversión.

Tren Lima–Chosica: pruebas iniciales, fases del proyecto y debate por el precio del pasaje

La primera etapa comprende el trayecto entre Lima y Chosica; la segunda incorporará un paradero en Huaycán; y la tercera prevé aumentar la capacidad operativa mediante la instalación de un segundo riel. Precisó que las dos primeras fases permitirían movilizar alrededor de 12.500 usuarios al día, mientras que en la fase final esa cifra podría duplicarse o incluso triplicarse, según el avance del sistema.

Asimismo, señaló que los trabajos de infraestructura necesarios para poner en marcha el servicio tomarían cerca de tres meses desde su inicio. En paralelo, continúan las labores técnicas de acondicionamiento del tren.

ProInversión detalla las tres etapas del proyecto

La información brindada por Del Pomar ya había sido anunciada por ProInversión, entidad responsable de la asistencia técnica en coordinación con la MML y el MTC.

La primera fase del proyecto, según explicó el asesor Juan Suito, contempla habilitar un servicio expreso entre Chosica y Monserrate para 2026. No habrá paraderos intermedios y los viajes se realizarán en horarios controlados, concentrados en la mañana hacia Lima y en la tarde hacia Chosica. Este esquema permitirá medir la demanda y ajustar la logística para la siguiente etapa.

Primera fase del Tren Lima–Chosica: todo lo que debes saber

En la segunda fase, el sistema incorporará paraderos intermedios construidos de manera progresiva. También se ampliará la operación con una segunda vía que permitirá el flujo continuo de trenes en ambos sentidos. Esta etapa prioriza la accesibilidad y contempla la integración con el Metropolitano, aunque aún se evalúa cuál será la estación final del corredor.

La tercera fase llevará el proyecto hacia una integración urbana más amplia. Se evalúa extender el servicio hacia el Callao y zonas de alto tránsito, lo que implicará intervenciones mayores en infraestructura, seguridad y adquisición de terrenos. Con esta fase, el tren Lima–Chosica se consolidaría como un eje ferroviario estratégico para reducir la congestión y reorganizar la movilidad en la capital.

La MML presentó el tren como un proyecto que revolucionará el transporte entre el Cercado y Lima

Tren Lima–Chosica: ¿cuánto costará el pasaje?

Cuando López Aliaga anunció el proyecto del Tren Lima–Chosica aseguró que lo hizo pensando en los miles de limeños que gastan más de 30 soles diarios en movilizarse. Sin embargo, ante la demora en la implementación de los trenes, no se precisó cuál sería la tarifa.

Hasta el momento, la MML ha informado sobre las estaciones, los recorridos y los posibles horarios, pero la duda más importante persiste: ¿cuánto costará viajar en el “Tren de Porky”?

De acuerdo con Calambrogio, el impulso de esta marcha en vacío también responde al reciente acercamiento entre distintas entidades involucradas en el proyecto.

El alcalde de Lurigancho–Chosica consideró que el precio del pasaje, al menos para los estudiantes, debería ser de S/ 1.50. No obstante, la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, señaló que la encargada de fijar el precio del pasaje será la empresa concesionaria que operará el sistema.

En ese sentido, tampoco pudo garantizar que la compañía cobre una tarifa social.

