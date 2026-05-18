Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

A sus 96 años, Carlos Gassols conserva intactos la humildad y el amor por el arte. Captura Infobae Peru

Carlos Ernesto Gassols Eizaguirre, o simplemente Carlos Gassols, es un primer actor en toda la extensión de la palabra. Infobae Perú tuvo la oportunidad de entrevistar al también escritor antes de que se anunciara que, debido a su edad y delicado estado de salud, dejaría de conceder entrevistas.

Perfectamente vestido, con una camisa a cuadros y un pantalón de esos que solían llevar los caballeros de antaño, así nos recibió en su hogar: impecable, elegante y cordial. Un verdadero privilegio. “Gracias por haber venido”, nos dice apenas entramos, con la calidez que lo distingue y que quienes lo conocen reconocen como parte de su esencia.

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En la serenidad de sus 96 años, Carlos Gassols nos invita a sentarnos, y por un momento, el tiempo parece detenerse.

Infancia y raíces: sus primeros pasos junto a Los Hermanos Gassols

Su voz conserva firmeza y memoria. Habla pausado, pero cada recuerdo parece revivirlo con intensidad. Su historia comenzó en una familia profundamente ligada al arte. Su padre, Ernesto Gassols, cantante de ópera y zarzuelas, llegó a Lima en 1920, donde formó una familia junto a Alicia Eizaguirre. La compañía infantil Los Hermanos Gassols, fundada por su padre, marcó el inicio de la vocación artística de Carlos, quien desde niño subió a los escenarios junto a sus cuatro hermanos. “Yo era el menor y el ultimo en sumarme. Al público le gustaba ver a gente chica, que bailaban castañuelas, cantaban y tenían muy bonita voz. Hacíamos operetas y zarzuelas”, recuerda el actor.

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El apellido Gassols se volvió sinónimo de talento y disciplina sobre las tablas. “Nosotros somos catalanes, peruanos pero catalanes”, afirma con orgullo. Durante su infancia, la compañía enfrentó la competencia de agrupaciones extranjeras y sorprendió al público limeño al interpretar zarzuelas y ritmos catalanes con autenticidad, pese a su origen peruano.

Una carrera marcada por el talento y el reconocimiento

En la sala de su hogar, Gassols atesora premios, condecoraciones y recuerdos de una vida dedicada al teatro y cine. “Me da un poco de fastidio las cosas que hacen por mí, pero yo sé que lo hacen con cariño”, reflexiona, siempre desde la modestia. Entre anécdotas, recuerda cómo la cantante Paloma San Basilio lo abrazó tras una función teatral, un gesto que considera uno de los grandes regalos de su carrera. “Siento que tengo demasiado para lo que hago, pienso que lo que hago está bien, porque me gusta hacerlo”, afirma, evidenciando una humildad inalterable a pesar del reconocimiento.

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Su trayectoria abarca cine, televisión y teatro. Compartió escena con algunos de los artistas más importantes del país y obtuvo reconocimientos dentro y fuera del Perú, como el premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Vladivostok “Pacific Meridian”, en Rusia, por su trabajo en la película Octubre, de los hermanos Vega. “Solo hago lo que amo y siempre estoy aprendiendo. La actuación es todo para mí”, asegura.

Infobae Perú tuvo la oportunidad de entrevistarlo antes de que, por su edad y delicada salud, dejara de conceder encuentros con la prensa. Captura Infobae Peru

Hertha Cárdenas, su gran amor

Pero si hay algo que atraviesa cada parte de su historia, es el amor. En el teatro conoció a Hertha Cárdenas, actriz fundamental de la escena nacional y compañera de vida durante más de seis décadas. Cuando habla de ella, la voz se le quiebra. El recuerdo permanece intacto y no intenta esconder la emoción ni el dolor que todavía le provoca su ausencia. Confiesa que, de haber podido, habría hecho más mientras ella estuvo internada. “Ella podía haber pasado más tiempo. Todos los días le hablo. Me acompaña”, dice sobre la muerte de Hertha, ocurrida en 2016. Luego hace una pausa y, con la mirada cargada de nostalgia, añade: “Ahí me mataron”, dejando al descubierto el peso de la pérdida y la fuerza de los recuerdos.

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En medio de la conversación, muestra con orgullo su colección de sombreros, esos que todavía usa al salir porque forman parte de su identidad y de la elegancia de otra época. Luego busca una carta que solía leerle a Hertha y la sostiene con el cuidado de quien protege un tesoro invaluable. Nos la lee en voz alta y, mientras sus palabras llenan la sala, queda claro que el amor verdadero puede seguir vivo incluso después de la ausencia.

Hoy, la familia es su refugio. “Yo pienso en mis dos hijas y me sonrío nomás, porque hay gente que me quiere mucho. Estoy agradecido con la vida, le agradezco a Dios por mis hijas y mi nieta”, expresa con emoción. A pesar de la sordera en uno de sus oídos y de la fragilidad de su salud, Carlos Gassols sigue agradeciendo cada día, rodeado del cariño de los suyos y de los recuerdos que aún iluminan su vida.

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Carlos Gassols encontró el amor en Hertha Cárdenas, reconocida actriz que lo acompañó por seis décadas.

Amistad y gratitud

El paso de los años no debilitó su vínculo con el arte ni con las amistades forjadas en el escenario. “Encontré amigos, muchos. Los recuerdo. Muchos han muerto, hay gente muy valiosa como Oswaldo Cattone, Hernán Romero también. Yo era gran amigo de él. Estando enfermo lo llevé al Hospital Rebagliati, iba diariamente hasta que salió mejorado”, relata. Tiempo después, murió Romero, en 2025, hecho que dejó una huella profunda en el actor. “Él pudo ser lo que quería ser, y fue actor”, recuerda sobre la lucha de su amigo por dedicarse a la actuación a pesar de la oposición de su familia. Ese empeño y pasión por sus ideales lo hizo admirarlo profundamente.

La amistad con Oswaldo Cattone también ocupa un lugar especial en la memoria de Gassols. Juntos protagonizaron su última obra “Vivir es formidable” en el Teatro Marsano. “Recibimos público, gustó lo que hacíamos”, comenta. En su biblioteca conserva el libro “Soy lo que soy”, que Cattone escribió, y el cual no dudó en sacar durante la entrevista para leernos fragmentos y la dedicatoria que su gran amigo le hizo en vida. “Yo me porté muy bien con él”, dijo con nostalgia.

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La vida de Carlos Gassols no solo estuvo marcada por el arte, sino también por la gratitud hacia quienes lo rodean. Afirma que ha hecho todo lo que ha querido en esta vida y que es feliz de haber podido vivir de su vocación. “Yo agradezco muchísimo a la gente, es muy difícil. He estado en Argentina, he vivido ahí. Allá se va mucho al teatro, acá es muy difícil”, lamenta, sin ocultar su desilusión ante los últimos mandatarios, a quienes considera ajenos a la cultura. “No les interesa, están pensando en quién va a ser el próximo presidente”, señala, convencido de que no hay esperanza en el Gobierno para que se apoye al arte y al teatro nacional. “Han sido una desgracia para el país”, añade, aunque reconoce el compromiso de Francisco Sagasti y el impulso a la cultura de Salvador del Solar.

Carlos Gassols lee el libro de Oswaldo Cattone. Captura Infobae Perú

El legado de un actor inolvidable

La actuación, el amor y la amistad construyeron el legado de Carlos Gassols, un hombre que entregó su vida al arte y que, desde la serenidad de su hogar, se mantiene fiel a la pasión que lo acompañó siempre. Su vocación también lo llevó a la escritura: publicó su libro “Mi vida en el teatro” y tenía en mente un nuevo proyecto antes de retirarse de la vida pública.

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A sus 96 años, Carlos Gassols conserva intactos la humildad y el amor por el arte. Dedica tiempo a leer el libro de Oswaldo Cattone y conversa a diario con la memoria de Hertha, como si el tiempo no hubiera pasado ni la vida se la hubiera arrebatado. Acepta lo que la existencia le ha dado, orgulloso y emocionado de haber dedicado su camino al arte, sin ostentaciones, pero con la felicidad y la tranquilidad que solo brinda el amor de los suyos. “La actuación es todo para mí”, repite, con la certeza de haber vivido plenamente entre luces, aplausos y afectos.