Perú

El valor de decir “sí” a la donación de órganos en Perú: el caso del joven de 19 años que salvó siete vidas

La vivencia de Patty Mendoza y su familia, tras la decisión de respetar el deseo de su hijo Ángel, muestra la manera en que la donación de órganos transforma y brinda esperanza a otras personas dentro del país

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Hombre de 39 años le salva la vida a cinco personas gracias a la donación de sus órganos. (Foto: Andina)
La familia de Ángel, un joven de 19 años, decidió donar sus órganos y benefició a siete personas tras su fallecimiento. (Andina)

Una decisión tomada en medio del dolor permitió que siete personas recibieran una nueva oportunidad de vida en Perú. El caso de Ángel, un joven de 19 años que sufrió muerte encefálica tras un accidente en 2020, marcó a su familia y a quienes se beneficiaron con sus órganos. Hoy, a pocos de celebrarse el día del donante, su caso vuelve a tomar notoriedad.

Su madre, Patty Mendoza, técnica en Enfermería del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), recuerda que su hijo manifestó en vida su deseo de ser donante. “Él investigó sobre la donación de órganos y nos dijo que quería ser donante. Era un niño bondadoso, amaba la vida”, relató la mamá.

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La decisión de Patty Mendoza y su familia permitió salvar o mejorar la vida de aproximadamente siete personas, según detalló el INSN en una reciente nota de prensa. Seis años después del fallecimiento de Ángel, su madre encuentra consuelo al saber que parte de su hijo sigue presente en otros. “Ahora saber que un pedacito de él está en cada persona es un consuelo. La donación me ayudó a sobrellevar este duelo”, expresó.

Cada 23 de mayo se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Órganos y Tejidos para destacar la importancia de la donación en el país.
Cada 23 de mayo se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Órganos y Tejidos para destacar la importancia de la donación en el país.

Cada 23 de mayo, el Día Nacional del Donante Voluntario de Órganos y Tejidos pone en primer plano la importancia de la donación en Perú. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa), reportados hasta mayo del año pasado, solo el 14 % de la población declaró su voluntad de donar órganos en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Este porcentaje, aunque puede haber variado ligeramente con el pasar de los meses, evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de donación en el país, según resaltaron especialistas del Minsa.

Urgencia en la espera y trabajo institucional

La labor de la Unidad de Procura del INSN es fundamental para identificar posibles donantes y acompañar a las familias durante el proceso. Además, la institución trabaja para sensibilizar tanto a los profesionales de la salud como a la población. El objetivo es ofrecer esperanza a pacientes pediátricos que aguardan un trasplante.

El hombre de 55 años logró donar su corazón, hígado y ambos riñones. (Foto: Minsa)
El hombre de 55 años logró donar su corazón, hígado y ambos riñones. (Foto: Minsa)

El riñón figura entre los órganos más requeridos. En la Unidad de Hemodiálisis del Servicio de Nefrología, varios menores permanecen en lista de espera. Entre ellos está Gabriel, de 14 años, quien asiste tres veces por semana al centro pediátrico de Breña junto a su madre, Rosmilda Serna.

Ambos dejaron su hogar en Huánuco para instalarse temporalmente en Chancay, con el fin de facilitar el acceso al tratamiento. “Mi pequeño necesita un trasplante de riñón. Nos encomendamos a Dios y sacamos valor por mi hijo”, declaró Serna.

Otros 15 niños tratados en el Servicio de Oftalmología esperan un trasplante de córnea. Estos procedimientos pueden devolverles la visión y mejorar su calidad de vida. Además, cerca de 20 pacientes del Servicio de Gastroenterología requieren un trasplante de hígado, alternativa que representa la única vía para continuar viviendo. Estos casos se derivan al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, centro especializado en cirugía de trasplantes.

Un milagro: joven se salvó de morir luego de recibir doble donación
Más de 15 menores atendidos en el Servicio de Oftalmología necesitan un trasplante de córnea para recuperar la visión y mejorar su calidad de vida. (Andina)

Testimonios y cifras

El impacto de la donación se refleja en historias como la de Diego, adolescente de 14 años, cuya familia autorizó la donación de órganos tras confirmarse su muerte encefálica. “Mi esposa y yo siempre habíamos dicho que, si algún día pasaba algo, autorizaríamos la donación de órganos. Cuando el médico confirmó la muerte encefálica de mi hijo, no dudamos”, relató Nilio Matos, padre del adolescente. Para la familia, la decisión aportó paz y alivió el duelo.

Entre quienes recibieron un trasplante se encuentra Víctor, joven de Cañete que recuperó la vista tras recibir una córnea. “Yo no podía ver nada. Este trasplante me cambió la vida. Demos la oportunidad a otros de seguir viviendo”, comentó Víctor.

El Minsa, en su última ceremonia nacional, rindió homenaje a los donantes y a las familias que respetaron la voluntad de sus seres queridos. Además, se subrayó la trascendencia de estas decisiones: “Cada uno de estos actos de amor han transformado vidas, han renovado esperanzas y han ofrecido un futuro a aquellos que lo necesitaban”.

La donación de órganos no expresa en el DNI será considerado como "SÍ" a partir de febrero 2024, en Perú
Autoridades de salud enfatizan que expresar la voluntad en el DNI y el diálogo con la familia son pasos esenciales para convertirse en donante en Perú.

Sensibilización y desafíos

Para convertirse en donante en Perú, el primer paso consiste en expresar la voluntad en el DNI y conversar la decisión con la familia, según explican especialistas del INSN. El registro formal y el diálogo previo resultan clave para respetar la voluntad de cada persona en situaciones críticas.

El bajo porcentaje de ciudadanos que han manifestado su consentimiento para donar órganos revela una brecha importante en la cultura de la donación. Las autoridades y los equipos de salud insisten en la necesidad de continuar sensibilizando a la sociedad acerca del impacto positivo y transformador de esta decisión.

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