Roberto Sánchez afirma que Antauro Humala no es parte de JPP, pero lo defiende: “Es un patriota, un peruano que contribuye”

El dirigente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronuncia sobre la participación de Antauro Humala en la política, aclarando que no es miembro de su partido pero sí un colaborador. Además, fija su postura sobre el 'Andahuaylazo' y rechaza la violencia como vía política.

El candidato presidencial Roberto Sánchez abordó este lunes por primera vez en un foro empresarial la relación de su partido con Antauro Humala, el líder etnocacerista condenado por homicidio, secuestro y rebelión tras el denominado Andahuaylazo de 2005, en el que murieron cuatro policías y dos reservistas. Las declaraciones fueron realizadas durante el evento “Diálogo político para una MAPE responsable de oro”, organizado por la Cooperación Económica Suiza en Perú, y reflejan el delicado equilibrio que enfrenta el candidato de Juntos por el Perú (JPP) de cara al balotaje del 7 de junio.

“No forma parte del partido. Es un ciudadano, un compañero que ha venido con sus propias fuerzas nacionalistas, sumando el trabajo en esta primera vuelta”, afirmó Sánchez. “Él mismo ha referido que es un colaborador sin condiciones y que no le interesa ningún cargo ministerial. Es un patriota, un peruano que contribuye”, añadió, en una caracterización que contrasta con el perfil judicial del exmilitar.

PUBLICIDAD

Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista, enfrenta un reclamo legal de S/ 1.200.000 por la reparación civil a las familias de los policías asesinados durante el Andahuaylazo en 2005, monto que aún no ha saldado. (Composición: Infobae Perú)

Roberto Sánchez y el ‘Andahuaylazo’

Consultado directamente sobre su postura respecto al Andahuaylazo, Sánchez fue cauteloso pero no se rectificó de sus declaraciones previas. “Bajo todos los estándares, jamás el camino de la violencia será un camino que debemos recorrer. Mi lucha como estudiante universitario siempre ha sido a favor de la paz, contra la violencia y la muerte, venga de donde venga”, señaló.

Sin embargo, cuando fue preguntado si se rectificaba de haber calificado el levantamiento de 2005 como una “gesta política”, Sánchez evitó la respuesta directa: “Ya se ha hablado de ese delito político con todas sus implicancias. El ciudadano ya pagó sus culpas. Tampoco seamos más papistas que el Papa levantando un sanbenito por una disidencia política”.

PUBLICIDAD

Precisó que no formó parte del Andahuaylazo y que no celebra la muerte “bajo ninguna consideración”, aunque no omitió una referencia a las víctimas de las protestas del sur del país: “Tampoco celebro la muerte de los cincuenta hermanos del sur, que hasta ahora siguen en impunidad. Preocúpense también de ellos”.

Las declaraciones contrastan con las imágenes del 4 de enero de 2025, cuando Sánchez participó en la conmemoración por los 20 años del Andahuaylazo organizada por el entorno de Humala. En ese acto, el candidato compartió escenario con el líder etnocacerista y definió el levantamiento como “una acción de los propios ciudadanos, no una incursión militar, sino una acción política”. También lanzó arengas ante los simpatizantes de Humala: “Estamos acá acompañando a un patriota, acompañando a nuestro pueblo con ese espíritu de rebeldía. ¡Que viva el compañero Antauro!”, afirmó en esa ocasión.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez junto a Antauro Humala, quien respalda su candidatura - JP

El partido niega la alianza, Humala la reivindica

La contradicción entre el discurso público de Sánchez y los hechos documentados se replica en la postura institucional de JPP. El vocero legal del partido, Roy Mendoza, fue categórico ante RPP Noticias: “No hay una alianza formal con Antauro Humala. No la hay. Lo que diga Humala es a título personal y no está convalidado por el partido político”. Mendoza subrayó que Humala no es vocero, no ocupa cargo en la estructura orgánica de JPP y que su cercanía aún está siendo evaluada por la Comisión Política del partido.

El candidato al Senado Jaime Quito añadió que Humala “es alguien más que se suma, más bien para ustedes es la preocupación, para nosotros no”, diferenciando entre los objetivos institucionales del partido y las adhesiones individuales de campaña.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, en un montaje con Antauro Humala y otros personajes, sobre un fondo con iconografía que evoca a Sendero Luminoso. (Infobae)

Sin embargo, Humala contradice esa versión. En conversación con la periodista Milagros Leiva, el líder etnocacerista sostuvo que su relación con Sánchez es “una coalición, pero en los hechos se puede entender como una alianza política”, y reveló que conoció al candidato cuando este lo visitó en prisión entre 2013 y 2014, junto a Yehude Simon, entonces dirigente de JPP, quien le presentó a Sánchez como su sucesor político. “Frente a varios candidatos de izquierda, decidí apoyar a Roberto Sánchez porque es de izquierda y dadas las características de la elección teníamos que definir a uno”, explicó.

Las declaraciones de Humala que incomodan al mercado y a los aliados

Las posiciones públicas de Humala han generado alarma más allá del ámbito electoral. En una entrevista con Perú21, el líder etnocacerista afirmó que, como nacionalista, aspira a “recuperar Tarapacá y Arica” por “la vía diplomática o la vía armada”, planteó revisar el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929, y sostuvo que mantendría pendiente el litigio sobre el denominado triángulo terrestre. Ante la pregunta sobre una frase de su padre que aludía a una invasión a Chile “con fusil y pene”, Humala respondió que esa expresión “describe la historia de la humanidad”.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS

Sánchez reaccionó a esas declaraciones reiterando que Humala no es vocero del partido ni tiene atribuciones para comprometer posiciones de gobierno. Sin embargo, la imagen del candidato compartiendo escenario con Humala en mítines de la primera vuelta y en la conmemoración del Andahuaylazo complica ese deslinde ante un electorado moderado que JPP necesita captar para ganar el balotaje del 7 de junio.

En el foro de la Cooperación Económica Suiza, Sánchez intentó proyectar una imagen de amplitud política y gobernabilidad: “Con catorce senadores y treinta y dos diputados, no somos la expresión mayoritaria para gobernar un Perú de treinta y cinco millones. Nuestra vocación es ampliar el programa para los grandes cambios que necesita el Perú, y eso significa coalición, gobernabilidad y consenso democrático con todos los peruanos”, afirmó.

PUBLICIDAD