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Universitario retrocede y le perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’: “Saben que hay clubes que quieren ficharlo”

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que el atacante nacional se reintegrará al plantel ‘crema’ tras un cambio en la directiva del club

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El periodista Gustavo Peralta informó de la nueva situación del 'Tunche' en la 'U' tras decisión de la directiva. (Video: L1 MAX / Hablemos de MAX)

En las últimas horas, José Rivera y la polémica con la camiseta de Universitario de Deportes tras la derrota ante Atlético Grau han acaparado la conversación en el fútbol peruano. El gesto del ‘Tunche’, quien arrojó la ‘mica’ de la ‘U’ en el campo del estadio Monumental, provocó el enojo de la hinchada y una reacción inmediata de la directiva, que inicialmente optó por apartarlo del plantel.

El club le envió una carta, y el jugador no acudió a los entrenamientos, mientras un grupo de aficionados se acercó al recinto deportivo de Ate al entrenamiento de hoy lunes 18 de mayo con la intención de buscar respuestas. Según explicó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, estas cartas suelen anticipar la desvinculación de un futbolista del club.

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En ese contexto, desde la entidad ‘merengue’ afirmaron que la comunicación enviada al atacante correspondía a un trámite legal. Así, la sanción era un paso formal antes de cualquier resolución definitiva. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado durante la jornada, cuando la institución decidió enviarle una segunda carta, esta vez dejando abierta la posibilidad de su reincorporación.

La drástica medida de la directiva de Universitario con el 'Tunche' Rivera tras polémico gesto con la camiseta 'crema'. - captura: Twitter Óscar Paz
La drástica medida de la directiva de Universitario con el 'Tunche' Rivera tras polémico gesto con la camiseta 'crema'. - captura: Twitter Óscar Paz

La dirigencia ‘crema’ le comunicó que, si ofrecía disculpas públicas, podría reincorporarse a los entrenamientos bajo decisión del comando técnico el jueves 21 de mayo. De esta manera, la medida inicial de suspenderlo por dos partidos se reduciría a solo uno—el encuentro ante Nacional de Uruguay—y el futbolista quedaría habilitado para regresar en el siguiente compromiso por el Torneo Apertura ante CD Moquegua.

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Cambio en la directiva sobre José Rivera tras interés de otros clubes

La postura de la dirigencia de Universitario se flexibilizó después de que surgiera el interés de otros equipos por incorporar a José Rivera. “La ‘U’ creo que también, sabiendo que hay clubes que ya se pusieron las pilas para ficharlo, dijo ‘no, bajamos la temperatura de situación’”, explicó Peralta.

Desde el entorno ‘estudiantil’, la consigna fue clara: “Nada está roto. Al contrario, el ‘Tunche’ no se va a ir de la ‘U’, se va a quedar”. El contrato del delantero se extiende hasta el final del año, y cualquier decisión definitiva sobre su futuro se definiría recién al cierre de la temporada.

El 'Tunche' arrojó y pateó la camiseta de la 'U' luego de la caída ante el cuadro 'albo'. (Video: Esto Es la U 1924)

El descargo de José Rivera tras polémica en Universitario

El delantero de 29 años habló para Fútbol en América para expresar su sentir por lo ocurrido en el estadio Monumental. “La hinchada está muy molesta por lo que pasó ese día. No vengo a excusarme por nada. Creo que me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando. No medí la consecuencia, la verdad”, afirmó.

El ‘Tunche’ explicó que su reacción fue producto de la frustración. Según sus palabras, “tiré la camiseta, pero si se me hubiera atravesado un cono o cualquier cosa, lo hubiera pateado. No fue por faltar el respeto a la hinchada o a Universitario, que muchas cosas me ha dado”.

José Rivera también remarcó su pesar por el episodio y su voluntad de restablecer el vínculo con el club y sus seguidores. “Me siento muy avergonzado, muy apenado por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Quería pedir disculpas. Ustedes saben que yo no soy de actuar así, asumo todas las responsabilidades. Nunca fue mi intención faltar el respeto a Universitario o a la hinchada, porque nunca lo he hecho y asumo cualquier responsabilidad, asumo cualquier cosa que la hinchada puede estar pensando de mí en estos momentos o la cólera que me deben de tener.”

El nacido en Tarapoto cerró su descargo con un mensaje directo a los aficionados: “Duele porque no es algo bonito, creo que no me lo merezco, tampoco se lo merece la hinchada. Vuelvo a pedir disculpas”.

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