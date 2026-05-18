¿Sport Boys jugará su centenario en la Liga 2? FPF evalúa el descenso del club chalaco tras el retorno de Binacional

El club chalaco podría descender a Segunda División el año de su centenario. (Video: L1MAX)

Sport Boys se prepara para vivir una celebración histórica en 2027, año en el que cumplirá 100 años de fundación. Sin embargo, el club chalaco atraviesa un escenario de incertidumbre tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordena la reposición de Deportivo Binacional a la Liga 1 para esa misma temporada y que podría generar efectos en la planificación del torneo, con posibles repercusiones para la institución del primer puerto.

La decisión del TC, que obliga a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a actualizar la tabla de posiciones del campeonato 2023, no solo implica el regreso del club de Juliaca a la máxima categoría, sino que también abre la posibilidad de ajustes en la clasificación general de ese torneo, lo que podría generar efectos colaterales en otros equipos.

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Desde la propia FPF se ha deslizado que dicha modificación podría alcanzar la ubicación final de distintos clubes, lo que ha alimentado interpretaciones sobre un eventual escenario desfavorable para Sport Boys en el 2027, justo en el año de su centenario.

No obstante, en la interna del club ‘rosado’ la lectura es distinta. La actual administración, liderada por Martín Noriega Linch, considera que la medida judicial no los afecta de manera directa y sostiene que no existe sustento legal para un eventual descenso a la Liga 2 derivado de la sentencia.

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Sport Boys se vería perjudicado por el fallo del TC que ordena el regreso de Binacional a la Liga 1. Crédito: Prensa SBA

Sport Boys defiende su posición legal

En medio de este contexto, el asesor legal del club, Jaime Talledo, aclaró en entrevista con L1MAX que la resolución del TC no alcanza al conjunto chalaco, al tratarse de un proceso estrictamente entre partes. “La sentencia no toca a Sport Boys. Es una acción de amparo y eso es inter partes. Por lo tanto, solamente afecta a aquellos que recurrieron en ese recurso”, explicó.

Talledo remarcó además que el club no formó parte del proceso judicial, por lo que no puede verse afectado por sus alcances. “Sport Boys no ha sido parte de ese proceso, por lo tanto no se pueden afectar sus derechos. La sentencia es clara cuando indica que lo que corresponde es actualizar la tabla, pero no ordena en absoluto que Sport Boys baje o descienda de categoría”, añadió.

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El representante legal del cuadro ‘rosado’ fue enfático en señalar que no existe disposición judicial que implique una pérdida de categoría para el club chalaco. “Lo que se busca es restituir el derecho de Binacional, nada más”, precisó.

Asimismo, el abogado recordó que el caso ya tuvo pronunciamientos previos a nivel internacional. “El TAS le dijo a la federación que se pronuncie respecto a ese tema. Lo que pasa es que el TC cree que la federación no se ha pronunciado y sí lo ha hecho. Como el reglamento en ese momento no permitía que se sancione en posteriores campeonatos, esas infracciones de Boys que no fueron en su momento sancionadas, ahora tampoco se pueden ejecutar. Son inejecutables”, sostuvo.

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Jaime Talledo, asesor legal del club chalaco, explicó el panorama tras la resolución del Tribunal Constitucional. (Video: L1MAX)

FPF en medio de un escenario complejo

Mientras tanto, en la Federación Peruana de Fútbol se analiza el alcance real de la sentencia y sus posibles efectos en la planificación de las próximas temporadas. La orden del TC de reincorporar a Binacional a la Liga 1 en 2027 obliga a revisar la tabla del 2023, un proceso que podría reabrir discusiones reglamentarias aún no resueltas.

El caso ha escalado de una disputa entre Binacional y la FPF a un escenario más amplio, donde se cruzan interpretaciones legales, deportivas e institucionales. Y en ese contexto, el nombre de Sport Boys ha ingresado en el debate, aunque desde el club insisten en que no existe sustento para vincularlos con un eventual descenso.

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Por ahora, el desenlace dependerá de cómo la FPF implemente la sentencia del Tribunal Constitucional y de las decisiones que adopte en las próximas semanas frente a uno de los casos más complejos del fútbol peruano reciente.