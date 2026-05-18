Perú

PPK niega pedir votos para Keiko Fujimori y espera que sus disculpas sean sinceras: “yo quiero creer”

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que la lideresa de Fuerza Popular se acercó a él por un intermediario y le pidió perdón por los conflictos entre ellos durante y después de la campaña del 2016

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Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski sentados frente a frente en una mesa de mármol; Fujimori gesticula, Kuczynski escucha. Hay botellas de agua y vasos
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su casa de San Isidro, Lima. (Foto: X / Pedro Pablo Kuczynski @PPK__Oficial)

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski descartó haber pedido abiertamente el voto por Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta electoral contra Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, el próximo 7 de junio.

Al ser consultado sobre si la publicación de la foto de un encuentro entre ambos líderes políticos y un mensaje en el que se habla sobre “reconciliación” podría interpretarse como un pedido de votos a favor de Fujimori, Kuczynski indicó a La República que “no he dicho nada de eso, pero al final cuando uno entra a votar, va a tener que votar por el uno o el otro.”.

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El expresidente contó que el encuentro entre él y Fujimori se dio a pedido de la candidata de Fuerza Popular y con ayuda de un intermediario, que facilitó el contacto entre ambos.

“La vi más natural. Ella me pidió disculpas por las cosas que habían pasado. Yo también en la campaña de hace 10 años dije cosas que de repente no debí decir. Lo que me molestó mucho de esto es que cuando yo empecé es cierto que me aprobaron los poderes extraordinarios, etc. Pero se tumbaron a ministros (...)”, indicó Kuczynski.

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PPK corre de atrás, tratando de alinear detrás de su candidatura al antifujimorismo. Reuters
PPK corre de atrás, tratando de alinear detrás de su candidatura al antifujimorismo. Reuters

Consultado sobre su relación personal con Keiko Fujimori y las disculpas ofrecidas por la candidata de Fuerza Popular, el exjefe de Estado matizó su confianza y dijo que “yo quiero creer”. Además, aseguró que ha perdonado a Fujimori por convicción personal y que cree en la redención.

“Yo no veo qué cosa gana el mundo si no hay perdones. Ahora, yo he sufrido un montón, pero peor ha sido el sufrimiento de mi familia. Pero no hay que mirarse en el espejo y lamentarse. Yo soy católico, yo creo en Dios, yo tengo fe, creo en la redención y así voy a seguir”.

Keiko y PPK hablaron de Alberto Fujimori

En una respuesta sobre el pasado, Kuczynski reconoció que el diálogo sostenido con Keiko Fujimori incluyó referencias a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, a quien él indultó durante su mandato por razones humanitarias pese a que había asegurado que no lo haría.

“Hablamos mucho de su papá, a quien yo conocí bastante cuando después de que lo sacamos de la cárcel. En realidad era por un indulto humanitario. No se perdonó lo que hizo, que sería un “indulto full”. Se dio un indulto humanitario debido a su estado de salud”, indicó.

(AP)
(AP)

PPK y Keiko Fujimori llamaron a “dar vuelta a la página”

Tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski compartieron en la red social X detalles sobre el motivo de la visita y el tono de la conversación. Kuczynski explicó que recibió a la lideresa de Fuerza Popular en un momento en el que el país atraviesa una situación complicada y en el que, según dijo, los líderes deben “dar ejemplo”.

“En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo. Conversamos del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro”, afirmó PPK.

El expresidente también remarcó que este tipo de acercamientos no implica olvidar las diferencias políticas que tuvieron en el pasado, sino reconocerlas y aun así buscar avanzar. En su mensaje en X, sostuvo que el bienestar del país debe estar por encima de cualquier disputa personal o partidaria, en un contexto que consideró clave para la estabilidad nacional.

“El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación. Esto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas. El bienestar del Perú hoy está en juego y debe estar sobre cualquier persona, sobre cualquier disputa y sobre cualquier interés partidario”, sostuvo.

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