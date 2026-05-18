Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 18 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,99 soles, lo que representa un incremento del 0,03% respecto al precio de 3,98 soles de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,05%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 2,99%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano en los últimos días, marcando un aumento sostenido en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,46%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,37%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.