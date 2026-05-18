Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 18 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,99 soles, lo que representa un incremento del 0,03% respecto al precio de 3,98 soles de la jornada previa, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,05%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 2,99%.
PUBLICIDAD
El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano en los últimos días, marcando un aumento sostenido en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,46%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,37%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.
Más Noticias
Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana
Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria
Nuevo día no laborable en julio 2026: ¿Habrá pago doble o triple en esa fecha?
El Decreto Supremo N° 075-2026-PCM convierte el último fin de semana de julio en un descanso de cuatro días para los trabajadores estatales. El sector privado podrá acogerse previo acuerdo entre empleador y trabajadores, pero sin obligación legal de hacerlo.
Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”
El padre de Heydi Amado expresó públicamente su rechazo hacia la relación de su hija con Melcochita y cuestionó cómo surgió el romance dentro de la casa del humorista
Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”
La conductora de Magaly TV La Firme cuestionó que el exchico reality disfrute de los beneficios de la fama, pero rechace las críticas y la exposición mediática
Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”
En medio de la polémica por su romance con la joven de 22 años, el cómico habló sobre el fin de su matrimonio y confesó que aún no logra divorciarse
MÁS NOTICIAS