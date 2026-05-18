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Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones informó que los ciudadanos podrán hacer llegar sus preguntas para los candidatos a partir del 20 de mayo

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Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonrientes frente a un podio del JNE, con las banderas de Perú y del JNE a los lados.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Jurado Nacional de Elecciones para su proclamación como ganadores de la primera vuelta electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se prepara para definir en los próximos días los detalles clave de los debates finales entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente, que se enfrentarán el próximo 7 de junio en la segunda vuelta electoral.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, adelantó en conferencia de prensa que mañana se realizará una ronda de negociaciones con los equipos de ambas fuerzas políticas para fijar fechas, lugares y logística del debate. Entre los detalles a definirse se incluirá la posibilidad de realizar más de un encuentro y que se definirán tanto la metodología como la modalidad operacional, con el objetivo de garantizar equidad entre los candidatos.

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El cronograma electoral establece que el debate o los debates presidenciales deberán realizarse, a más tardar, el domingo 31 de mayo, una semana antes de los comicios, según la programación oficial divulgada por el JNE. En caso de acordarse un único enfrentamiento, este será el espacio final para que ambos aspirantes expongan sus planes de gobierno ante los electores.

El presidente Roberto Burneo indicó al portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, JNE, que la institución propone alternativas en cuanto a la fecha, el lugar y la estructura metodológica del debate, pero subrayó que la decisión final dependerá del consenso entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Burneo precisó que, si es necesario realizar un sorteo para determinar el orden de las intervenciones de los candidatos, el procedimiento se hará bajo supervisión notarial.

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Pintura en acuarela dividida. Izquierda: Roberto Sánchez, sonriendo, sombrero, puño en alto. Derecha: Keiko Fujimori, sonriendo, saludando, con personas de fondo.
Retrato en acuarela de la política peruana Keiko Fujimori y el político Roberto Sánchez, ambos sonriendo y saludando en un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JNE recibirá preguntas ciudadanas desde el miércoles 20

El Jurado Nacional de Elecciones también invitó formalmente a los ciudadanos de todo el Perú a participar en la construcción del debate presidencial y confirmó que se recibirán propuestas de temas y preguntas a partir del miércoles 20 de mayo, según publicó la entidad en sus redes sociales.

Al igual que en otros encuentros entre los candidatos presidenciales, el debate o debates que se organicen en los próximos días tendrán un bloque dedicado a las preguntas de los ciudadanos. Esta iniciativa busca involucrar a la población en la definición de las prioridades temáticas que serán abordadas por Fujimori y Sánchez durante el evento previo a la segunda vuelta.

Roberto Sánchez plantea múltiples debates contra Keiko Fujimori

Luego de coinfirmar su presencia en la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que en los próximos días realizará anuncios importantes relacionados con la conformación de su equipo económico y reiteró su desafío a Keiko Fujimori para debatir en otros escenarios además de los que puedan pactarse con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como organizador.

Sánchez incluso se animó a proponer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como la sede de uno de los debates, e incluso a la ciudad de Chota -lugar de origen del expresidente Pedro Castillo- en Cajamarca, como una posibilidad para el encuentro entre ambos candidatos.

Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS
Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS

Aunque el JNE indicó que pactaría con Fuerza Popular y Juntos por el Perú los detalles de los debates presidenciales, Sánchez afirmó que “también estamos a favor de otros debates que podemos hacer, somos capaces de coordinar y entendernos para hacer debates que permitan que escuchen nuestras propuestas. Pondría a UNMSM, en el norte en Chota y en el sur Arequipa o Puno, si es que hay opciones”, explicitó el candidato.

Las regiones propuestas por Sánchez son precisamente aquellas en las que él ganó como candidato presidencial durante la primera vuelta en las elecciones del 12 y 13 de abril, con excepción de Arequipa en donde el candidato Jorge Nieto fue quien obtuvo la mayor votación.

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