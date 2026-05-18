Hallan piedra tallada de origen Chachapoya oculta bajo tramo del Qhapaq Ñan en Amazonas durante trabajos de conservación

Especialistas encontraron un dintel de piedra bajo un tramo del Qhapaq Ñan en Levanto, Chachapoyas. (Composición: Infobae / Gobierno Regional Amazonas)

En la región Amazonas, un equipo de especialistas identificó una pieza lítica vinculada a la Cultura Chachapoyas durante labores de conservación en un tramo del Qhapaq Ñan. El hallazgo ocurrió en el distrito de Levanto, provincia de Chachapoyas, dentro de una zona asociada al antiguo sistema vial andino que conectó distintos territorios del Tawantinsuyu.

La intervención arqueológica se desarrolló en el Camino Prehispánico Levanto – Quipachacha – El Molino, donde los técnicos localizaron un dintel de piedra oculto bajo el empedrado del camino. La estructura permanecía cubierta por capas de tierra y materiales utilizados en etapas posteriores de ocupación del lugar.

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Según los responsables del proyecto, la pieza posee características propias de la tradición Chachapoyas, cultura que se desarrolló entre los años 1000 y 1470 d.C. El descubrimiento abrió nuevas líneas de análisis sobre las modificaciones que atravesaron los espacios ceremoniales y arquitectónicos de la zona durante distintos periodos históricos.

Hallazgo arqueológico apareció bajo el antiguo camino inca

La pieza presenta un rostro antropomorfo tallado, rasgo asociado a esta tradición cultural del nororiente peruano. (Gobierno Regional Amazonas)

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 6+402 del tramo arqueológico vinculado al Qhapaq Ñan. Durante las labores de conservación, los especialistas identificaron un bloque de piedra arenisca de aproximadamente 80 centímetros de longitud.

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La pieza llamó la atención debido a la presencia de un rostro antropomorfo tallado en la parte central. Los arqueólogos indicaron que la figura permanecía orientada hacia el subsuelo, situación que, según las primeras evaluaciones, podría relacionarse con una reutilización posterior del elemento arquitectónico.

De acuerdo con los especialistas del proyecto, la disposición del dintel permite considerar la posibilidad de que la pieza perdiera su función original y quedara incorporada al camino en otra etapa histórica. Los técnicos señalaron que el bloque habría sido colocado de manera deliberada bajo la superficie empedrada.

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Durante la intervención, el equipo efectuó trabajos de registro técnico, documentación fotográfica y evaluación especializada de la estructura lítica. Estas acciones siguieron los protocolos establecidos para la protección del patrimonio cultural.

Especialistas vinculan la pieza con la Cultura Chachapoyas

Apareció enterrada bajo el empedrado del Camino Prehispánico Levanto–Quipachacha–El Molino, en el km 6+402. (Gobierno Regional Amazonas)

Los arqueólogos responsables del proyecto indicaron que las características estilísticas del dintel corresponden a la tradición cultural Chachapoyas. Esta sociedad ocupó parte del nororiente peruano antes de la expansión incaica y desarrolló manifestaciones arquitectónicas y artísticas reconocidas en la región Amazonas.

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El rostro antropomorfo tallado en piedra constituye uno de los elementos que permitió establecer la relación cultural de la pieza. Los especialistas explicaron que este tipo de representaciones aparece en distintas estructuras asociadas a poblaciones chachapoyas.

Según la información difundida por el proyecto, el hallazgo aporta nuevos elementos para el estudio de las transformaciones sufridas por los espacios arqueológicos durante épocas posteriores, incluidas las etapas virreinal y republicana.

Las labores forman parte de un proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Amazonas, mediante Proamazonas, con apoyo de la Cooperación Internacional del Japón. El programa incluye acciones de investigación, conservación y puesta en valor de sitios vinculados al patrimonio cultural amazónico.

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El Qhapaq Ñan conectó gran parte de los Andes

El Ministerio de Cultura realizó una inspección el 11 de octubre a los tramos Molino–Cruce Quipachacha y Yálape–Levanto, pertenecientes al Qhapaq Ñan. (gob)

El Qhapaq Ñan constituyó una red de caminos preincaicos e incaicos articulada durante el siglo XV por el Estado inca. El sistema permitió la comunicación entre distintos territorios del Tawantinsuyu mediante rutas que atravesaban zonas montañosas y diversos paisajes de Sudamérica.

El Ministerio de Cultura señala que el Proyecto Qhapaq Ñan fue creado mediante el Decreto Supremo Nº 031-2001-ED. Posteriormente, la Ley Nº 28260 declaró de preferente interés nacional la investigación, identificación, registro, protección y conservación de la red vial incaica dentro del territorio peruano.

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La normativa también dispuso atención prioritaria al Gran Camino Inca, conocido como Qhapaq Ñan, que conectaba el Cusco con territorios actuales de Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina.

El Estado peruano integró desde el año 2002 distintas acciones de identificación, investigación y conservación de la red vial andina. Estas labores se desarrollaron con énfasis en la región Cusco debido a su importancia política, administrativa y religiosa dentro del Tawantinsuyu.