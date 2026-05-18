Perú

El álbum Panini más caro de la historia: Lo que gastarás en soles y dólares para completar la colección del Mundial 2026

Un coleccionista peruano que decida llenar el álbum solo comprando sobres podría gastar entre S/ 3.360 y S/ 4.200, el equivalente a más de USD 970. El incremento respecto al Mundial Qatar 2022 es de casi 100% y respecto a Rusia 2018 supera el 400%

Guardar
Google icon
Hombre preocupado mira un álbum Panini y figuritas en una mesa. Una burbuja muestra "4200 SOLES" y opciones de gasto: alimentos, Machu Picchu, smartphone, TV.
Un coleccionista de Panini reflexiona sobre el alto costo de 4200 soles para completar el álbum, comparándolo con gastos esenciales o lujos como alimentos básicos, un viaje a Machu Picchu, un smartphone o un televisor de 65 pulgadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llenar el álbum Panini del Mundial 2026 en Perú puede costarte entre S/ 3.360 y S/ 4.200 si decides hacerlo comprando únicamente sobres, sin intercambios ni compras en el mercado secundario. Ese rango equivale a entre USD 970 y USD 1.215 al tipo de cambio actual de S/ 3,45 por dólar, y representa el gasto más alto que un coleccionista peruano haya enfrentado en la historia del torneo.

El dato no es menor: el precio del sobre de figuritas se multiplicó por 13 desde la última edición mundialista. En Qatar 2022, el sobre con cinco figuritas costaba S/ 3.00 en términos comparativos con la edición actual. Hoy, el sobre con siete figuritas cuesta S/ 4,20. Y si se compara con el Mundial de Rusia 2018, cuando el sobre valía S/ 2,20, el incremento acumulado supera el 400% en apenas ocho años.

PUBLICIDAD

Vista superior del álbum oficial Panini FIFA World Cup 2026 y muchos paquetes de figuritas, algunos abiertos, sobre una mesa de madera
El álbum oficial de figuritas Panini FIFA World Cup 2026, junto con numerosos sobres y figuritas sueltas, se exhiben en una mesa de madera, listos para coleccionistas. (Redes sociales)

La escalada de precios edición por edición

La comparación entre ediciones revela una tendencia de encarecimiento sostenido que se aceleró con fuerza en el ciclo 2022-2026:

En Rusia 2018, el álbum de tapa blanda costaba S/ 5 y el de tapa dura S/ 25. El sobre con cinco figuritas valía S/ 2,20 y el paquetón de 104 sobres se conseguía por S/ 215.

PUBLICIDAD

En Qatar 2022, los precios subieron de forma significativa: el álbum de tapa blanda pasó a S/ 7 (+40%), el de tapa dura a S/ 39,90 (+60%) y el paquetón a S/ 300 (+40%). El sobre con cinco figuritas subió a S/ 3.00 (+36%). Para completar ese álbum de 670 figuritas, un coleccionista necesitaba abrir aproximadamente 967 sobres, con un gasto cercano a los S/ 2.793, según los cálculos de la época.

Cuándo sale a la venta el álbum Panini de Qatar 2022 en Perú.
Cuándo sale a la venta el álbum Panini de Qatar 2022 en Perú.

En 2026, el salto es aún más pronunciado. El álbum de tapa blanda cuesta S/ 9,90 (+41% respecto a 2022), el de tapa dura S/ 49,90 (+25%) y el paquetón S/ 420 (+40%). Pero el cambio más llamativo está en el sobre: ahora incluye siete figuritas en lugar de cinco, a un precio de S/ 4,20, lo que eleva el costo unitario en un 40% respecto a Qatar 2022. El costo de adquirir el álbum completo se multiplicó por 20 en apenas cuatro años si se considera el gasto total de la colección.

Panini explicó en su momento que el aumento responde a una estandarización global de precios, un proceso que impacta con especial fuerza en Latinoamérica por el efecto del tipo de cambio y la inflación acumulada en los mercados locales.

Un álbum de cromos 'FIFA World Cup 2026 Official Sticker Collection' y una caja de paquetones de figuritas Panini sobre fondo blanco
El álbum oficial y un paquetón de figuritas Panini del Mundial 2026 se exhiben, generando expectativa para su inminente venta en Perú. (Redes sociales)

¿Cuánto cuesta realmente completar el álbum Panini 2026?

El álbum del Mundial 2026 tiene 980 figuritas distribuidas en 112 páginas. Con una probabilidad estadística estándar de repetición, los especialistas en colecciones calculan que un comprador promedio necesita abrir entre 800 y 1.000 sobres para completar la colección sin recurrir a intercambios ni al mercado secundario.

Con el paquetón de 104 sobres a S/ 420, completar el álbum requeriría adquirir entre ocho y diez paquetones, con un gasto total de entre S/ 3.360 y S/ 4.200. Si se opta por sobres sueltos a S/ 4,20 cada uno, el costo sube aún más, ya que el precio unitario es idéntico al del paquetón pero sin el ahorro logístico.

En dólares, ese rango equivale a entre USD 970 y USD 1.215, una cifra que supera el salario mínimo mensual en el Perú (S/ 1.025) en un factor de entre tres y cuatro veces.

Vista aérea de persona llenando álbum Panini Mundial 2026, con stickers, y el costo total comparado con alimentos básicos, viaje a Machu Picchu, smartphone y TV.
Un coleccionista llena el álbum Panini del Mundial 2026, mientras se compara el gasto de 4200 soles con alimentos básicos, un viaje a Machu Picchu, un smartphone o un televisor de 65 pulgadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recuerdo de 2018: cuando Perú clasificó y el álbum costaba la mitad

El álbum del Mundial Rusia 2018 tiene un lugar especial en la memoria colectiva peruana. Fue la primera clasificación de la selección al torneo en 36 años, y la fiebre por las figuritas alcanzó niveles inéditos en el país. En ese contexto emocional, el costo era significativamente más bajo: completar el álbum demandaba una inversión estimada de S/ 330, menos de una décima parte de lo que cuesta hoy.

La diferencia entre 2018 y 2026 no se explica solo por la inflación. El número de figuritas pasó de 682 a 980 (+44%), el número de selecciones de 32 a 48 (+50%) y el precio del sobre creció en más del 90% en términos nominales. La combinación de estos factores convierte al álbum 2026 en un producto cualitativamente distinto al de hace ocho años.

This photo taken on April 20, 2018 shows collectible albums and cards for the 2018 Russia football World Cup, created by the Panini Group at their factory in Modena, northern Italy. The Panini Group holds the rights for the collectible cards of the 2018 Russia football World Cup. / AFP PHOTO / MARCO BERTORELLO
This photo taken on April 20, 2018 shows collectible albums and cards for the 2018 Russia football World Cup, created by the Panini Group at their factory in Modena, northern Italy. The Panini Group holds the rights for the collectible cards of the 2018 Russia football World Cup. / AFP PHOTO / MARCO BERTORELLO

¿Qué puedes hacer con S/ 4.200 en Perú?

Para dimensionar el gasto, S/ 4.200 equivalen en el mercado peruano actual a:

  • Un smartphone de gama media-alta (Samsung Galaxy A55 o Xiaomi Note) o una laptop de entrada para estudios y trabajo.
  • Un televisor Smart TV 4K de 50 a 55 pulgadas o una lavadora de buena capacidad.
  • Un paquete turístico completo para dos personas a Cusco o Machu Picchu, incluyendo pasajes, hotel y tours, o un viaje internacional corto a Santiago de Chile o Colombia.
  • Entre cuatro y seis meses de compras de alimentos básicos para un hogar promedio en mercados mayoristas.
  • El capital inicial de un emprendimiento de comercio electrónico con mercadería al por mayor en ropa, accesorios o tecnología.
Sonido - Smart TV - Mundial 2026 - TV - tecnología - 14 de mayo
(Imagen ilustrativa Infobae)

Estrategias para gastar menos

Los coleccionistas con experiencia recomiendan tres tácticas para reducir el gasto total: organizar grupos de intercambio con amigos o en comunidades digitales de Facebook y WhatsApp; adquirir figuritas específicas en el mercado secundario durante la recta final de la colección, cuando los precios bajan; y registrar el álbum en la app oficial de Panini, que permite gestionar faltantes y conectar con otros coleccionistas verificados.

La tradición de abrir sobres, pegar figuritas e intercambiar con amigos sigue siendo una de las experiencias más populares del fútbol mundial. Pero en 2026, esa tradición tiene un precio que, por primera vez en la historia del torneo en el Perú, puede superar el sueldo mínimo mensual.

Temas Relacionados

Álbum Panini 2026Mundial 2026peru-economiaÁlbum Paniniperu-noticias

Más Noticias

Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones informó que los ciudadanos podrán hacer llegar sus preguntas para los candidatos a partir del 20 de mayo

Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

Gonzalo Bueno arrancó con victoria en Roland Garros 2026: peruano avanzó en la ‘qualy’ y sueña en grande

El trujillano debutó con autoridad frente al francés Florent Bax y continúa firme en su objetivo de clasificar al cuadro principal de Grand Slam parisino

Gonzalo Bueno arrancó con victoria en Roland Garros 2026: peruano avanzó en la ‘qualy’ y sueña en grande

Álbum Panini del Mundial 2026: precios oficiales, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

La edición del Mundial 2026 llega con novedades sin precedentes: 48 selecciones, tres países sede y una versión Gold exclusiva nunca antes comercializada en el Perú. Guía completa de precios, puntos de venta y los stickers más cotizados del mercado.

Álbum Panini del Mundial 2026: precios oficiales, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

El valor de decir “sí” a la donación de órganos en Perú: el caso del joven de 19 años que salvó siete vidas

La vivencia de Patty Mendoza y su familia, tras la decisión de respetar el deseo de su hijo Ángel, muestra la manera en que la donación de órganos transforma y brinda esperanza a otras personas dentro del país

El valor de decir “sí” a la donación de órganos en Perú: el caso del joven de 19 años que salvó siete vidas

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 18 de mayo: tipo de cambio tras el pase de Fujimori y Sánchez a segunda vuelta

Los analistas advierten que el tipo de cambio podría registrar fluctuaciones más notorias si Roberto Sánchez consolida su posición en las encuestas sin moderar su discurso, en un escenario que el mercado compara con 2021, cuando el dólar superó los S/ 4,10 tras el pase a segunda vuelta de Pedro Castillo.

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 18 de mayo: tipo de cambio tras el pase de Fujimori y Sánchez a segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

Roberto Sánchez marca su postura sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

Roberto Sánchez afirma que Antauro Humala no es parte de JPP, pero lo defiende: “Es un patriota, un peruano que contribuye”

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz sorprende a Stephanie Cayo en el escenario cantando juntos ‘Corazón Partío’

Alejandro Sanz sorprende a Stephanie Cayo en el escenario cantando juntos ‘Corazón Partío’

Cachay fue agredido durante show en Lambayeque: cómico está internado en el hospital con fractura en el brazo

Chayanne vuelve a Perú con su gira ‘Bailemos otra vez’: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el show

Sin Bandera vuelve a Lima con el cierre de su exitoso “Escenas Tour”: fecha, lugar, venta de entradas y más

Pati Lorena llora y le pide perdón a Pablo Heredia por eliminación de ‘La Granja VIP’ y él responde: “Los amo tanto”

DEPORTES

Gonzalo Bueno arrancó con victoria en Roland Garros 2026: peruano avanzó en la ‘qualy’ y sueña en grande

Gonzalo Bueno arrancó con victoria en Roland Garros 2026: peruano avanzó en la ‘qualy’ y sueña en grande

Álbum Panini del Mundial 2026: precios oficiales, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

FPF corre el riesgo de ser desafiliada por la FIFA: el grave escenario que deja el fallo del TC a favor de Binacional

Agente del ‘Tunche’ Rivera reveló su malestar por presente en Universitario tras polémico gesto: “Han amenazado a su esposa”

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027