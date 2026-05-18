El álbum Panini más caro de la historia: Lo que gastarás en soles y dólares para completar la colección del Mundial 2026

Llenar el álbum Panini del Mundial 2026 en Perú puede costarte entre S/ 3.360 y S/ 4.200 si decides hacerlo comprando únicamente sobres, sin intercambios ni compras en el mercado secundario. Ese rango equivale a entre USD 970 y USD 1.215 al tipo de cambio actual de S/ 3,45 por dólar, y representa el gasto más alto que un coleccionista peruano haya enfrentado en la historia del torneo.
El dato no es menor: el precio del sobre de figuritas se multiplicó por 13 desde la última edición mundialista. En Qatar 2022, el sobre con cinco figuritas costaba S/ 3.00 en términos comparativos con la edición actual. Hoy, el sobre con siete figuritas cuesta S/ 4,20. Y si se compara con el Mundial de Rusia 2018, cuando el sobre valía S/ 2,20, el incremento acumulado supera el 400% en apenas ocho años.
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La escalada de precios edición por edición
La comparación entre ediciones revela una tendencia de encarecimiento sostenido que se aceleró con fuerza en el ciclo 2022-2026:
En Rusia 2018, el álbum de tapa blanda costaba S/ 5 y el de tapa dura S/ 25. El sobre con cinco figuritas valía S/ 2,20 y el paquetón de 104 sobres se conseguía por S/ 215.
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En Qatar 2022, los precios subieron de forma significativa: el álbum de tapa blanda pasó a S/ 7 (+40%), el de tapa dura a S/ 39,90 (+60%) y el paquetón a S/ 300 (+40%). El sobre con cinco figuritas subió a S/ 3.00 (+36%). Para completar ese álbum de 670 figuritas, un coleccionista necesitaba abrir aproximadamente 967 sobres, con un gasto cercano a los S/ 2.793, según los cálculos de la época.
En 2026, el salto es aún más pronunciado. El álbum de tapa blanda cuesta S/ 9,90 (+41% respecto a 2022), el de tapa dura S/ 49,90 (+25%) y el paquetón S/ 420 (+40%). Pero el cambio más llamativo está en el sobre: ahora incluye siete figuritas en lugar de cinco, a un precio de S/ 4,20, lo que eleva el costo unitario en un 40% respecto a Qatar 2022. El costo de adquirir el álbum completo se multiplicó por 20 en apenas cuatro años si se considera el gasto total de la colección.
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Panini explicó en su momento que el aumento responde a una estandarización global de precios, un proceso que impacta con especial fuerza en Latinoamérica por el efecto del tipo de cambio y la inflación acumulada en los mercados locales.
¿Cuánto cuesta realmente completar el álbum Panini 2026?
El álbum del Mundial 2026 tiene 980 figuritas distribuidas en 112 páginas. Con una probabilidad estadística estándar de repetición, los especialistas en colecciones calculan que un comprador promedio necesita abrir entre 800 y 1.000 sobres para completar la colección sin recurrir a intercambios ni al mercado secundario.
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Con el paquetón de 104 sobres a S/ 420, completar el álbum requeriría adquirir entre ocho y diez paquetones, con un gasto total de entre S/ 3.360 y S/ 4.200. Si se opta por sobres sueltos a S/ 4,20 cada uno, el costo sube aún más, ya que el precio unitario es idéntico al del paquetón pero sin el ahorro logístico.
En dólares, ese rango equivale a entre USD 970 y USD 1.215, una cifra que supera el salario mínimo mensual en el Perú (S/ 1.025) en un factor de entre tres y cuatro veces.
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El recuerdo de 2018: cuando Perú clasificó y el álbum costaba la mitad
El álbum del Mundial Rusia 2018 tiene un lugar especial en la memoria colectiva peruana. Fue la primera clasificación de la selección al torneo en 36 años, y la fiebre por las figuritas alcanzó niveles inéditos en el país. En ese contexto emocional, el costo era significativamente más bajo: completar el álbum demandaba una inversión estimada de S/ 330, menos de una décima parte de lo que cuesta hoy.
La diferencia entre 2018 y 2026 no se explica solo por la inflación. El número de figuritas pasó de 682 a 980 (+44%), el número de selecciones de 32 a 48 (+50%) y el precio del sobre creció en más del 90% en términos nominales. La combinación de estos factores convierte al álbum 2026 en un producto cualitativamente distinto al de hace ocho años.
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¿Qué puedes hacer con S/ 4.200 en Perú?
Para dimensionar el gasto, S/ 4.200 equivalen en el mercado peruano actual a:
- Un smartphone de gama media-alta (Samsung Galaxy A55 o Xiaomi Note) o una laptop de entrada para estudios y trabajo.
- Un televisor Smart TV 4K de 50 a 55 pulgadas o una lavadora de buena capacidad.
- Un paquete turístico completo para dos personas a Cusco o Machu Picchu, incluyendo pasajes, hotel y tours, o un viaje internacional corto a Santiago de Chile o Colombia.
- Entre cuatro y seis meses de compras de alimentos básicos para un hogar promedio en mercados mayoristas.
- El capital inicial de un emprendimiento de comercio electrónico con mercadería al por mayor en ropa, accesorios o tecnología.
Estrategias para gastar menos
Los coleccionistas con experiencia recomiendan tres tácticas para reducir el gasto total: organizar grupos de intercambio con amigos o en comunidades digitales de Facebook y WhatsApp; adquirir figuritas específicas en el mercado secundario durante la recta final de la colección, cuando los precios bajan; y registrar el álbum en la app oficial de Panini, que permite gestionar faltantes y conectar con otros coleccionistas verificados.
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La tradición de abrir sobres, pegar figuritas e intercambiar con amigos sigue siendo una de las experiencias más populares del fútbol mundial. Pero en 2026, esa tradición tiene un precio que, por primera vez en la historia del torneo en el Perú, puede superar el sueldo mínimo mensual.