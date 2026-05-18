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Adrián Ugarriza cierra su mejor temporada goleadora con la mente ubicada en la selección peruana: “La idea es quedarme”

El delantero nacional ha concluido su primera campaña en Israel con una suma total de 20 goles, los cuales le abren indiscutiblemente la puerta de la ‘bicolor’ en una nueva era

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Adrián Ugarriza cierra la mejor temporada de su carrera con 20 goles en Ironi K.S. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza cierra la mejor temporada de su carrera con 20 goles en Ironi K.S. - Crédito: Difusión

Adrián Ugarriza ha cerrado de la mejor manera posible su primera experiencia en la Ligat Ha’Al tras saldar su mejor campaña goleadora desde que es futbolista profesional. Con la camiseta del Ironi K.S ha roto todos los moldes, posicionándose como el máximo artillero de los suyos con 20 dianas en total.

Aunque, ahora, su nombre ocupa las primeras planas en Israel y se incrementan los rumores de operaciones a clubes de mayor envergadura, el peruano quiere abstraerse de todo ello con la finalidad de meterse de lleno en un asunto de vital importancia para su trayectoria: la presencia en la selección peruana.

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Adrián Ugarriza, pretendido por los clubes que disputan el campeonato en Israel. Crédito: Bernie Ardov/Sport5.
Adrián Ugarriza, pretendido por los clubes que disputan el campeonato en Israel. Crédito: Bernie Ardov/Sport5.
Durante una entrevista con Sport5, Ugarriza explicó que su desplazamiento hacia Ironi Kiryat Shmona respondía a una clara intención de mejorar exponencialmente para así captar la atención de la ‘bicolor’. Con el cometido logrado, su siguiente paso es hacerse de un puesto indiscutible en la estructura liderada por Mano Menezes.

“Fue realmente muy emocionante mi primera convocatoria. Cuando llegué aquí, uno de mis principales objetivos al venir a Israel era tener una buena temporada para poder entrar en la selección nacional. Ahora tengo esta oportunidad, y la idea no es solo venir una o dos veces, sino quedarme, seguir trabajando y mejorando para ayudar al equipo”, aclaró.

Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X

Adrián Ugarriza no es ningún desconocido en la Villa Deportiva Nacional. Siendo joven integró los bloques de categorías menores, incluso participó en Campeonatos Sudamericanos. No obstante, su paso fue muy fugaz y no pudo establecerse con el tiempo como una opción fiable en ataque.

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Ahora la historia ha dado un vuelco radical, porque la selección peruana se encuentra inmersa en una crisis de regeneración, sobre todo en la zona ofensiva. Sin mayores referentes con galones, ‘Uga’ aparece como una esperanza en el nuevo proceso. Sus registros goleadores en Israel lo respaldan.
Adrián Ugarriza, en acción ante Beitar Jerusalén. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza, en acción ante Beitar Jerusalén. - Crédito: Difusión

Ugarriza, en la cima

Adrián Ugarriza es actualmente el futbolista más codiciado de la Ligat Ha’Al en Israel, gracias a su alto rendimiento goleador. El delantero peruano ha logrado posicionarse en el centro de la atención mediática y deportiva del país.

Durante la temporada con el Ironi K.S, Ugarriza ha marcado 20 goles en 36 apariciones. De estas anotaciones, 18 corresponden a partidos de la Ligat Ha’Al y dos más a la Toto Cup.

El atacante peruano se vistió de héroe y puso tablas en el marcador
En la ronda de los play-offs por el descenso, Adrián Ugarriza ha incrementado su producción, sumando seis goles en siete encuentros. Esta cifra refuerza el valor del jugador en el mercado de pases.

El delantero ha finalizado su participación como máximo goleador de la Ligat Ha’Al. Sin embargo, aún se debe esperar el cierre de la competición para confirmar si mantiene el liderato de goleo, ya que otros futbolistas siguen en competencia.

Adrián Ugarriza es objeto de deseo de los clubes más grandes de Israel. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza es objeto de deseo de los clubes más grandes de Israel. - Crédito: Difusión

Mientras se define el desenlace del campeonato, el futuro profesional de Ugarriza permanece incierto. Existen varias alternativas para prolongar su carrera en el fútbol israelí y en el extranjero.

Los clubes históricos Maccabi Haifa y Beitar Jerusalén han mostrado interés en ficharlo. Además, el Shanghái Shenhua de la Superliga China ha realizado una importante oferta para sumarlo a su plantel.

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