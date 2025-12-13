Tren Lima - Chosica: Municipalidad de Lima terminaría el traslado total de los vagones Caltrain en febrero

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició la primera marcha en vacío del tren Lima–Chosica. En este viaje de prueba, cinco vagones y una locomotora Caltrain fueron trasladados al taller donde recibirán el mantenimiento necesario antes de que puedan operar.

En este recorrido, el convoy con los trenes donados fue remolcado por una locomotora del Ferrocarril Central. Según explicó la regidora metropolitana Guliana Calambrogio, una vez que el material ferroviario llegue a Chosica, la locomotora Caltrain será habilitada para que, en futuros viajes, sea la encargada del traslado.

Si bien la primera marcha en vacío representa un avance para el proyecto, funcionarios municipales estimaron que la marcha blanca del servicio podría realizarse en el primer o segundo trimestre de 2026.

Inicio de la marcha de prueba del tren Lima–Chosica. Foto: Andina

No obstante, antes de hablar del inicio de operaciones del tren Lima–Chosica, se debe concluir con el traslado total de los vagones, que actualmente permanecen almacenados en el Parque de la Muralla y en un depósito del Callao, hasta el taller que la municipalidad tiene en Chosica.

En ese sentido, la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, explicó cómo se llevará a cabo este proceso y estimó que el traslado completo del material ferroviario concluiría entre enero y febrero del próximo año.

MML anuncia que el Tren Lima–Chosica realizará su primera marcha en vacío el 11 de diciembre

“Los viajes se harán semanalmente, dependiendo también de una serie de circunstancias (...), una locomotora con cinco vagones en cada viaje. Yo creo que el traslado va a concluir más o menos en enero o febrero”, declaró en una entrevista en RPP.

La funcionaria también consideró que, de no haber existido oposición desde el gobierno de Dina Boluarte, los trenes habrían logrado operar cuando Rafael López Aliaga aún era alcalde de Lima.

¿Por qué se demoró el inicio de operaciones del tren Lima - Chosica?

Las afirmaciones de la teniente alcaldesa Fabiola Morales no son del todo precisas. Si bien, tras la salida de Rafael López Aliaga de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el cambio en el Ejecutivo con Dina Boluarte, las gestiones de Renzo Reggiardo y José Jerí lograron una coordinación más articulada, el inicio de operaciones del tren Lima–Chosica todavía está lejos de concretarse.

Cabe recordar que recién el 25 de agosto llegó al Perú el segundo lote del material rodante donado por Caltrain, luego de un extenso traslado desde California. El desembarque de los coches y locomotoras, así como su posterior traslado a un depósito gestionado por la municipalidad en el Callao, tomó al menos una semana. Para inicios de setiembre, los desencuentros entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entonces encabezado por César Sandoval, se intensificaron.

Rafael López Aliaga pide “evaluar” permanencia del ministro de Transportes por tren Lima-Chosica| Composición Infobae

En ese contexto, Rafael López Aliaga se retiró de la mesa técnica convocada por el MTC, mientras que el ministerio estimó que los trenes podrían entrar en operación recién en un plazo de 24 meses, lo que evidenció la falta de consenso sobre los tiempos reales del proyecto.

El nuevo cronograma para los trenes Caltrain

Superados los desencuentros entre las autoridades y una vez que ProInversión asumió la asistencia técnica, el proyecto del tren Lima–Chosica empezó a mostrar un horizonte más definido para su implementación.

El tren Lima–Chosica y la polémica entre López Aliaga y el MTC

Según explicó Juan Suito, asesor técnico de la entidad, en una primera fase los trenes operarían con una ruta fija entre Chosica y el Centro de Lima. En función de la afluencia y la demanda de pasajeros, se evaluaría posteriormente la ubicación y construcción de nuevos paraderos a lo largo del trayecto. Este enfoque gradual busca ajustar el servicio a las necesidades reales de los usuarios antes de ampliar la infraestructura ferroviaria.