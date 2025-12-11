Tren Lima - Chosica inicia marcha en vacío: convoy llegó a Chaclacayo y logró cruzar el puente Los Ángeles sin problemas

El primer recorrido de prueba del Tren Lima–Chosica demostró, al menos por el momento, que los vagones Caltrain pueden circular con normalidad por las vías ferroviarias habilitadas en el país. Durante su llegada a Chaclacayo, el convoy logró cruzar sin inconvenientes el puente Los Ángeles, ubicado en el límite con Chosica.

El canal de YouTube Lisbeth Informa realizó una transmisión en vivo para que sus seguidores pudieran observar el paso del tren. “De esa manera llega el tren, pasando por el puente Los Ángeles, límite de Chosica con Chaclacayo. Está conectado desde este recorrido en vivo del tren que desde Lima está ya camino hacia Chosica”, se escucha decir en el video.

Prueba decisiva: el tren Lima–Chosica demuestra su paso seguro por el puente Los Ángeles

Las imágenes permitieron confirmar la compatibilidad entre la altura de los coches Caltrain —de dos niveles— y la infraestructura del corredor ferroviario. “Bueno, para aquellas personas que necesitaban pruebas para creer que efectivamente el tren sí pasaba el puente, pueden ver ustedes en imágenes que efectivamente sí pasaba. El tren sí pasa, el tren con total normalidad, sin ningún inconveniente”, agregó la conductora de la transmisión.

Tras cruzar el puente, el convoy continuó su ruta hacia Chosica sin reportar incidentes. En el video también se aprecia a algunos vecinos que grabaron el momento en que el tren pasó por debajo del puente.

Como se recuerda, el proyecto enfrentó diversos cuestionamientos técnicos surgidos antes de la marcha en vacío, los mismos que generaron dudas sobre la altura de los vagones.

Vías del Tren Lima–Chosica están oxidadas y sin condiciones mínimas de seguridad. Foto: captura Panamericana

Los cuestionamientos previos a la marcha

Antes de que se realizara la primera marcha en vacío, varios especialistas habían advertido posibles riesgos vinculados con la altura de los trenes Caltrain —aproximadamente cinco metros— y su compatibilidad con puentes, túneles y tramos estrechos del corredor ferroviario. Estas alertas circularon durante días y semanas previas a la prueba, alimentando un intenso debate público sobre la viabilidad del proyecto.

En ese contexto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó a la Municipalidad de Lima un informe técnico completo que incluyera auditorías de seguridad, historial de mantenimiento, estado estructural de los trenes, condiciones mecánicas y eléctricas, así como la evaluación de compatibilidad con puentes y túneles. El pedido se originó ante los cuestionamientos de especialistas que exigían sustento técnico antes del inicio de cualquier operación.

Trenes donados por Caltrain llegaron al puerto del Callao. (Foto: FB/MML)

Entre las advertencias formuladas previamente, un especialista consultado por TVPerú señaló que algunos puntos del recorrido podían presentar riesgos: “Eso lo estamos advirtiendo hace tiempo (…), han ido a inspeccionar y de una manera artesanal (trabajadores de la MML) están haciendo los trabajos de bajar la rasante de la vía”.

Asimismo, el experto mencionó los puentes Trujillo, Balta y la antigua estación Desamparados, donde —según indicó— la altura sería similar a la de los trenes. “Desamparados no está preparado para que sea paradero. No sé cómo van hacer para que la gente baje. Además, Desamparados en estos momentos tiene otra función. Ya ni siquiera es estación, se ha convertido en Centro Cultural”, afirmó.

Municipalidad de Lima aclara altura de los puentes por donde pasarán sus trenes | Canal N

Importancia de primer viaje de prueba

La Municipalidad explicó que estas pruebas forman parte del proceso obligatorio previo a la marcha blanca y que, por ahora, se realizan sin pasajeros. Según la información oficial, el futuro servicio permitirá trasladar a más de 12.500 pasajeros al día a lo largo de un tramo aproximado de 45 kilómetros, generando una alternativa de transporte más rápida y económica para los distritos de Lima Este.

Primer recorrido de prueba: así avanzó el convoy con trenes rumbo a Chosica

En paralelo, continúan los trabajos de revisión y acondicionamiento del material rodante: 90 coches y 19 locomotoras donados, que deben quedar en condiciones operativas antes del inicio de los viajes con usuarios. Este recorrido en vacío fue, hasta ahora, la prueba más extensa y relevante desde la llegada de los trenes al país. También concentró la atención de especialistas y entidades estatales, que aguardan más información técnica para evaluar la seguridad, el estado del material ferroviario y la compatibilidad del servicio con toda la infraestructura existente.